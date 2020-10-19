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Cinema

Elenco de 'Abracadabra' irá se reunir em especial de Halloween

Bette Midler publicou uma foto em seu Instagram na qual aparece junto com Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, todas vestidas como bruxas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 20:18

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 20:18

Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimi estrelam o filme
Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimi estrelam o filme "Abracadabra", de 1993 Crédito: Divulgação/Disney
O elenco filme Abracadabra irá se reunir novamente em um evento especial em 30 de outubro, um dia antes da celebração do Dia das Bruxas, para arrecadar fundos para uma ONG. Lançado em 1993, o longa é uma das mais conhecidas produções sobre o Halloween.
A revelação foi feita pela atriz Bette Midler, que postou uma foto no Instagram no domingo, 18, em que aparece caracterizada como sua personagem no filme, ao lado de Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. As três interpretaram as irmãs Sanderson, bruxas e vilãs de Abracadabra.
"As suas três bruxas favoritas estão retornando por uma noite", disse ela na publicação. O especial se chama "Em Busca das Irmãs Sanderson", e será exibido virtualmente para os espectadores que comprarem um ingresso. O valor arrecadado será doado para o New York Restoration Project, que busca restaurar os espaços verdes de Nova York.
Além das atrizes, o ator Doug Jones Billy Butcherson publicou uma foto caracterizado como o personagem, o zumbi Billy Butcherson, e confirmou que todo o elenco aparecerá no especial, além de "grandes estrelas", incluindo Meryl Streep, Jennifer Hudson, John Stamos, Martin Short, Glenn Close e Jamie Lee-Curtis.
Ver essa foto no Instagram

As if no time has passed at all. Back in my Billy Butcherson makeup 27 years later for @bettemidler s charity @nyrp online Hocus Pocus Hulaween special ... In Search Of The Sanderson Sisters. . All of us from the cast are back for this, along with a cavalcade of huge stars!! . SWIPE TO SEE ALL THE INFO!! . JOIN US online!!!.... October 30th!!! . TICKET & INFO: NYRP.org . #NYRPhulaween . #hocuspocus #bettemidler #sarahjessicaparker #kathynajimy #thorabirch #omrikatz #vinessashaw #dougjones #merylstreep #glennclose #martinshort #jamieleecurtis #elvira #adamlambert #jenniferhudson #sarahsilverman #halloween #hulaween #sandersonsisters #billybutcherson #zombies #zombie #actors #actorslife #actorslife?

Uma publicação compartilhada por Doug Jones (@actordougjones) em

O especial de Halloween terá duração de uma hora e não será exibido novamente, mas fãs de todo o mundo terão a oportunidade de comprar os ingressos e assistir ao evento no dia 30, uma sexta-feira.

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