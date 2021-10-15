"Deserto Particular" vai representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2022

Drama "Deserto Particular" vai representar o Brasil no Oscar 2022 Crédito: Pandora Filmes/Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais decidiu nesta sexta-feira (15) o longa-metragem que vai representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2022, "Deserto Particular", de Aly Muritiba.

O filme, protagonizado por Antonio Saboia, retrata a história de Daniel, um policial exemplar que comete um erro e é afastado de sua função, colocando sua carreira e honra em risco. Sua única alegria é Sara, moradora do sertão da Bahia, com quem se relaciona virtualmente. Não vendo mais sentido em continuar vivendo em Curitiba, ele parte em busca de Sara após seu desaparecimento.

Além de Saboia, estão no elenco Pedro Fasanaro, Thomás Aquino, Cynthia Senek e Laila Garin. O longa tem roteiro assinado por Aly Muritiba e Henrique Dos Santos e conta com previsão de estreia nos cinemas em novembro.

Muito elogiado pela crítica internacional, "Deserto Particular" conquistou o prêmio do público da mostra paralela Venice Days, do Festival de Veneza 2021. Inspirada na Quinzena dos Realizadores de Cannes, a seção contempla obras mais autorais, em alguns casos de diretores estreantes.

Após a indicação, Aly Muritiba comemorou o feito em um post nas redes sociais.

"Foram longos 6 anos de trabalho para que o filme enfim nascesse pro mundo, em Veneza. Ali, aquelas palavras de amor escritas e reescritas tantas e tantas vezes por nós levaram o público às lágrimas (eram lágrimas de felicidade). Ali naquela sala de cinema, testemunhei (testemunhamos) o poder da palavra encarnada em corpo. Ovacionado por 10 minutos, 'Deserto Particular' passou a ser considerado como possibilidade para representar o Brasil na corrida do Oscar. E eis que esse dia chegou", escreveu.

Em reunião virtual realizada nesta manhã, o filme foi selecionado pelo Comitê de Seleção, composto por profissionais do audiovisual indicados pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais.

Presidido por Leonardo Edde (produtor e diretor), o comitê foi composto por Allan Deberton (produtor, diretor e roteirista), Belisário Franca (produtor e diretor), Felipe Lacerda (montador), Luiz Zanin (crítico de cinema), Paula Barreto (protutora) e Virginia Cavendish (atriz e produtora).

"Foi uma escolha difícil. Ficamos entre alguns filmes, considerando cinematografia, temas. Por fim, chegamos a um consenso. É sempre uma escolha difícil quem representa o Brasil pro mundo. Tivemos excelentes filmes inscritos, com uma representação muito diversa da cinematografia brasileira, de diferentes estados, e todos eles muito engajados. 'Deserto Particular' traz um tema muito importante: como o amor pode ser um agente de transformação. É disso que o mundo precisa hoje”, afirma Leonardo Edde.

Em dezembro, a Academia de Cinema de Hollywood, que organiza o Oscar, definirá os 15 longas semifinalistas na categoria de Melhor Filme Internacional. A lista oficial de indicados - com os cinco finalistas da categoria - será anunciada em 8 de fevereiro e a cerimônia será realizada no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles, no dia 27 de março.