'Pânico 5' ganha trailer e traz Ghostface e Sidney Prescott de volta

Cenas do filme Pânico da Paramount Pictures Crédito: Divulgação

O novo filme da franquia de filmes de terror "Pânico" ganhou seu primeiro trailer. Intitulada apenas com a palavra "Pânico", a sequência tem previsão de estreia para 14 de janeiro de 2022 e conta com o retorno de personagens clássicos, como Dewey Riley, Gale Weathers, Ghostface e Sidney Prescott.

No vídeo é possível ver Prescott enfrentando o assassino Ghostface novamente, além de novos personagens. A trama do projeto da Paramount Pictures se passa 25 anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro.

Tudo acontece quando um novo assassino começa a usar a máscara de Ghostface e então passa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer a tona segredos do passado mortal da cidade. O elenco conta com grandes nomes como Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox e David Arquette.

Pela primeira vez, o filme não terá direção de Wes Craven (que comandou os quatro primeiros longas da franquia), nem roteiro de Kevin Williamson. O projeto será dirigido por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillertt, que trabalharam juntos em "Casamento Sangrento" (2019).