Oscar 2022: confira os filmes selecionados pelos países

Ainda que o Oscar 2022 esteja marcado apenas para 27 de março do ano que vem, já é possível dizer que a corrida pela estatueta dourada começou - pelo menos, na categoria de Melhor Filme Internacional. Vários países já selecionaram os títulos para concorrer uma vaga na cobiçada categoria vencida por Druk: Mais Uma Rodada em 2021.
A decisão do Brasil, enquanto isso, está marcada para acontecer nesta sexta-feira, 15, com produções como 7 Prisioneiros, A Nuvem Rosa e Deserto Particular na disputa.
A seguir, confira todos os filmes já selecionados e os seus respectivos países:
- Albânia: Three Lions Heading to Venice, Jonid Jorgji;
- Alemanha: I'm Your Man, Maria Schrader;
- Armênia: Should the Wind Drop, Nora Martirosyan;
- Áustria: Great Freedom, Sebastian Meise;
- Bulgária: Fear, Ivaylo Hristov;
- Camboja: White Building, Kavich Neang;
- Canadá: Drunken Birds, Ivan Grbovic;
- Colômbia: Memória, Apichatpong Weerasethakul;
- Croácia: Tereza37, Danilo Serbedzja;
- Coreia do Sul: Escape from Mogadishu, Ryoo Seung-wan;
- Equador: Submersible, Alfredo León León;
- Eslováquia: 107 Mothers, Péter Kerekes;
- Eslovênia: Sanremo, Miroslav Mandic;
- Espanha: El Buen Patrón, Fernando Leon de Aranoa;
- Finlândia: Compartment No. 6, Juho Kuosmanen;
- França: Titane, Julia Ducorneau;
- Geórgia: Brighton 4th, Levan Koguashvili;
- Grécia: Digger, Georgis Grigorakis;
- Holanda: Do Not Hesitate, Shariff Korver;
- Hungria: Post Mortem, Péter Bergendy;
- Irlanda: Shelter, Seán Breathnach;
- Israel: Let There Be Morning, Eran Kolirin;
- Japão: Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi;
- Kossovo: Hive, Blerta Basholli;
- Macedônia do Norte: Sisterhood, Dina Duma;
- Malawi: Fatsani: A Tale of Survival, Gift Sukez Sukali;
- Malta: Luzzu, Alex Camilleri;
- Marrocos: Casablanca Beats, Nabil Ayouch;
- Peru: Powerful Chief, Henry Vallejo;
- Polônia: Leave no Traces, Jan P. Matuszynski;
- Quirguistão: Shambala, Artykpai Suyundukov;
- República Checa: Zátopek, David Ondrícek;
- Sérvia: Oasis, Ivan Ikic;
- Somália: The Gravedigger's Wife, Khadar Ahmed;
- Suíça: Olga, Elie Grappe;
- Taiwan: The Falls, Chung Mong-hong;
- Tunísia: Golden Butterfly, Abdelhamid Bouchnak;
- Ucrânia: Bad Roads, Nataliia Vorozhbyt.