Oscar perde mais de 13 milhões de espectadores na pior audiência da história

A 93ª edição do Oscar registrou, segundo dados da Nielsen, a pior audiência televisiva da história. E por uma longa margem Crédito: Divulgação

A noite que consagrou Chloé Zhao e seu "Nomadland" também entra para a história da cerimônia de premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por um recorde negativo.

A 93ª edição do Oscar registrou, segundo dados da Nielsen, a pior audiência televisiva da história. E por uma longa margem.

Foram registrados 9,85 milhões de espectadores, o que representa uma queda de cerca de 58% em relação ao Oscar 2020 em 9 de fevereiro do ano passado, que contou com audiência de cerca de 23,6 milhões de pessoas.

Os dados da Nielsen confirmaram assim a expectativa de baixa audiência da cerimônia.

A principal premiação do cinema mundial vem registrando queda no interesse do público nos últimos anos. Em 2018, o Oscar teve o recorde negativo de audiência com 26,5 milhões de espectadores.

A edição de 2021 foi marcada pela pandemia, que mudou a cerimônia, inclusive sua data e endereço. O Oscar 2021 foi atrasado por dois meses e teve como sede a Union Station, em Los Angeles.