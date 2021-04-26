Oscar perde mais de 13 milhões de espectadores na pior audiência da história

A noite que consagrou Chloé Zhao e seu "Nomadland" também entra para a história da cerimônia de premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por um recorde negativo.
A 93ª edição do Oscar registrou, segundo dados da Nielsen, a pior audiência televisiva da história. E por uma longa margem.
Foram registrados 9,85 milhões de espectadores, o que representa uma queda de cerca de 58% em relação ao Oscar 2020 em 9 de fevereiro do ano passado, que contou com audiência de cerca de 23,6 milhões de pessoas.
Os dados da Nielsen confirmaram assim a expectativa de baixa audiência da cerimônia.
A principal premiação do cinema mundial vem registrando queda no interesse do público nos últimos anos. Em 2018, o Oscar teve o recorde negativo de audiência com 26,5 milhões de espectadores.
A edição de 2021 foi marcada pela pandemia, que mudou a cerimônia, inclusive sua data e endereço. O Oscar 2021 foi atrasado por dois meses e teve como sede a Union Station, em Los Angeles.
A Covid-19 marcou os últimos meses do setor cinematográfico, com o adiamento de estreias, interrupção de gravações e fechamento de salas. Nesse novo cenário, filmes exibidos somente no streaming ficaram elegíveis para a 93ª edição do Oscar.