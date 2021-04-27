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Cinema

Os filmes do Oscar e as questões culturais e sociais de identidade

Nestes anos do século XXI, o Oscar tende para a diversidade de filmes que se destacam por atitudes de identidade cultural e questões à flor da pele das sociedades

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 abr 2021 às 02:00
Bernadette Lyra

Colunista

Bernadette Lyra

Entrega das estatuetas do Oscar acontece neste domingo (25)
Entrega das estatuetas do Oscar aconteceu neste domingo (25) Crédito: Divulgação
Quando esta crônica estiver sendo lida, a cerimônia da entrega do Oscar já ocorreu. Já aconteceram dezenas de comemorações e dezenas de reclamações de pessoas que se felicitam pelo acerto ou reclamam das escolhas vencedoras, porque o gosto de uns é o desgosto de outros neste mundo, como me disse uma vez um filósofo catador de latinhas que dormia debaixo de um viaduto.
Oscar é a estatueta de um sujeito banhado em ouro, nu, com os braços cruzados sustentando uma espada. Se vocês se interessam por deuses do Egito, vão ver que é em tudo igual a Ptah, o deus egípcio das artes. Nada a ver com o apelido que lhe foi dado em Hollywood.
Em 1927, a Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos EEUU teve a ideia de premiar atores, atrizes e filmes que tivessem tido o melhor desempenho junto ao público. Ou seja, o Oscar é um prêmio concebido pela indústria cinematográfica para recompensar os “melhores produtos”, assim considerados tanto em qualidade quanto em atuação no aumento do número dos consumidores.

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Em seus 94 anos de vida, foi entregue a filmes que mais se adaptavam aos interesses do entretenimento da massa de espectadores. Por sua vez, com a passagem dos tempos, a massa de espectadores, também foi se adaptando a interesses políticos, sociais e econômicos.
Nestes anos do século XXI, o Oscar tende para a diversidade de filmes que se destacam por atitudes de identidade cultural e questões à flor da pele das sociedades: racismo, gênero, direitos das minorias, mudanças climáticas e tantas outras que surgem no rastro ameaçador do declínio do império do capitalismo exacerbado que se julgava capaz de organizar e manter a existência no planeta Terra.
Como diz Michel Goulart sobre os filmes atualmente premiados pelo Oscar: “o que se tem na aparência é uma grande festa dos setores explorados da sociedade”. (Note-se que ele diz “na aparência”: eu concordo).

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Essas elucubrações (um tantinho filhotas de Marx) não obscurecem o entusiasmo nem o ardor com que espectadores e cinéfilos do mundo, a cada ano, aguardam e acompanham a entrega do homenzinho pelado e dourado. Para além daquela festança de roupas luxuosas, poses estudadas, personagens esdrúxulas e outras quinquilharias; para além do interesse da indústria cinematográfica e das negociações mercantis que cercam as escolhas do Oscar.
Talvez isso aconteça porque os filmes conseguem dar a ver e ouvir histórias que são fontes imortais de beleza, força, resiliência e esperança para nós, pobres mortais. Ou talvez pela eterna magia que o cinema consegue imantar.

Bernadette Lyra

E escritora de ficcao e professora de cinema. Escreve as tercas-feiras sobre livros, filmes, atualidades variadas e fatos contemporaneos

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