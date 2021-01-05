Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sobre o sentido da vida

'Soul' é um filme mais que apropriado para começar este ano

Animação é um daqueles pequenos acontecimentos, pequenos prazeres, pequenas doçuras que confortam o coração, dão alívio à alma

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 06:00

Públicado em 

05 jan 2021 às 06:00
Bernadette Lyra

Colunista

Bernadette Lyra

Filme
Filme "Soul", da Pixar, está disponível no Disney+ Crédito: Disney/Divulgação
Definitivamente, 2020 foi o ano em estivemos em perigo. Tantas mortes, tantas perdas, tantas lágrimas, tantas separações. A gente espera que 2021 seja diferente. Teima em botar fé na esperança. Mas até a esperança anda meio caída, meio sem força para se equilibrar na corda bamba do circo de horrores desta pandemia. É aí que entram pequenos acontecimentos, pequenos prazeres, pequenas doçuras que confortam o coração, dão alívio à alma.
Quero falar de “Soul”, animação de Pete Docter e Kemp Powers, lançada em dezembro no Disney +, que vi nesta semana. É a história de Joe, um pianista preto, que se sente fracassado e deseja ser reconhecido. Mas, quando está para conseguir um lugar ao sol, sofre um acidente na rua, fica em estado de coma, é transportado para fora do corpo e vai para o além, precisando encontrar seu caminho de volta com a ajuda de 22, uma alma que não quer encarnar por achar que será entediante viver no planeta.
Dito assim pode parecer um tanto banal. Porém a sinopse não dá conta do encantamento que “Soul” produz em nossas mentes cansadas pelo isolamento e obliteradas pelas inquietações.

Veja Também

"Soul": animação do Disney+ é o melhor filme de 2020

De "Mulher Maravilha" a "Soul": veja os filmes imperdíveis das férias 2020

O título por si só é uma deliciosa duplicidade. “Soul” tanto é alma em inglês, quanto gênero musical. No filme, a música do jazz se junta ao lance estético de um espetáculo de formas e cores mixadas ao humor, à inteligência dos diálogos e à iluminação. Mas o que causa uma espécie de arrebatamento é a delicadeza, é a leveza com que são tratadas questões existenciais que atordoam a humanidade. 
Afinal, quem nunca se fez a pergunta: qual é o sentido da vida? Na tentativa de obter a resposta, as pessoas se enredam na obsessão de que dar sentido à vida é ter que cumprir um propósito: enriquecer, adquirir bens materiais, permanecer sempre jovem, ser reconhecido, obter sucesso em uma profissão, seja lá o que for. Ter um propósito faz parte dos conceitos que os humanos tomam como o caminho que vai dar na felicidade. Como isso nunca acontece, tudo acaba em uma sensação de vazio.

Veja Também

O xis da questão sobre literatura e entretenimento

Filme "Lindinhas" e os debates que provoca: é preciso tanta polêmica?

Na contramão desse sentimento enganoso, o filme mostra que a obsessão por alcançar um propósito faz perder o encanto das coisas miúdas que se encontram a cada momento no cotidiano. São coisinhas simples de que a alma 22 passa a gostar, ensinando a Joe o valor daquilo que realmente importa no curso da sua existência na Terra: a descoberta do sabor de um pedaço de pizza, uma música escutada na rua, uma folha de árvore que cai.
Assim, “Soul” é um filme mais que apropriado para começar este ano. É uma “jazzeria” curativa para a sensibilidade machucada da gente. É um poema ao entendimento de que viver é que é o sentido da vida.

Bernadette Lyra

E escritora de ficcao e professora de cinema. Escreve as tercas-feiras sobre livros, filmes, atualidades variadas e fatos contemporaneos

Tópicos Relacionados

Cinema Disney + Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados