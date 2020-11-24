O xis da questão sobre literatura e entretenimento

A leitura de qualquer produção literária é uma atividade mutante Crédito: Pixabay

Quem acompanha o universo da literatura no país viu que o Prêmio Jabuti deste ano resolveu dividir o romance em duas categorias: “romance literário” e “romance de entretenimento”. Diante do espanto das gentes, o curador do prêmio correu para explicar à plateia abismada que o romance de entretenimento “não foca na arte no uso da língua, mas traz uma narrativa especial, criativa, que ‘prende’ o leitor mais por seu enredo”.

A explicação me parece capenga. Em primeiro lugar, o enredo não tem nada a ver com o peixe, como diria um letrista de escola de samba. A leitura de qualquer produção literária é uma atividade mutante que depende das circunstâncias e até mesmo do momento existencial das pessoas. Como afirmar, por exemplo, que o enredo de “Um estudo em vermelho”, de Arthur Conan Doyle, entretém mais que o enredo de “Dom Casmurro”, de Machado de Assis?

Em segundo lugar, o modus operandi artístico e linguístico de quem escreve é uma escolha pessoal, não leva em conta essa esquizofrênica separação. Uma coisa é defender a criatividade, outra é relativizá-la e pôr em xeque o uso artístico da língua em que uma narrativa se materializa.

Foi Brecht quem disse: “A arte quando boa é sempre entretenimento”. Talvez o único problema aqui seja ponderar o que é uma “arte boa”. Mas aí já entramos no terreno da estética e da politização, o que é compreensível em se tratando de Brecht. O que estou a considerar é o que seja o entretenimento. No século XVIII, com a diferença entre trabalho e lazer, virou sinônimo de distrair, divertir, oferecer atividades para que as pessoas aproveitem o tempo livre. Isso, porém, não tem mais razão de existir.

O mundo contemporâneo é um tecido indissociável de fatos, ficções, exposições e notícias. Tudo junto e misturado. Não há mais tempo superficial em nada. Dessa forma, o entretenimento “se eleva a um novo paradigma, a uma nova fórmula de mundo e de ser”, como explica o filósofo Byung-Chul Han. Assim, a divisão adotada pelo Jabuti, ainda que cheia de boa vontade de ser inclusiva, cai no vazio. E bem diz o ditado que “de boa vontade, o inferno está cheio”.