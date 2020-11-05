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Literatura

Prêmio Jabuti entra na reta final com Chico Buarque entre os finalistas

Veja a lista completa de finalistas Jabuti 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 16:27

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:27

Nascido em 1944, Chico Buarque completa 76 amos nesta sexta-feira (19)
Nascido em 1944, Chico Buarque completa 76 amos nesta sexta-feira (19) Crédito: Leo Aversa
O Prêmio Jabuti 2020 revelou nesta quinta-feira, 5, a última lista de finalistas de sua 62ª edição. Na categoria romance, concorrem Maria Valéria Rezende (Carta à Rainha Louca) e Chico Buarque (Essa Gente). Ambos já se encontraram na edição de 2015 - ela ganhou com Quarenta Dias. Também estão na lista Adriana Lisboa (Todos os Santos), Paulo Scott (Marrom Amarelo) e Itamar Vieira Junior (Torto Arado).
São, ao todo, 20 categorias, e nesta nova lista anunciada pelo Jabuti estão os cinco finalistas de cada uma delas - a lista com os 10 finalistas saiu em outubro. Nélida Piñon, Djamila Ribeiro, Laurentino Gomes e Ailton Krenak também estão no páreo.
Obras que abordam a questão racial e a luta antirracista se destacam, assim como a presença de editoras pequenas - exceto na categoria Romance literário, que tem quatro finalistas do Grupo Companhia das Letras (três deles do selo Alfaguara) e um da Todavia.
A cerimônia de premiação do Jabuti, quando também será conhecido o vencedor do Livro do Ano, será no dia 26 de novembro, com transmissão pelas redes sociais da Câmara Brasileira do Livro. O vencedor de cada categoria receberá o valor de R$ 5 mil e a estatueta do prêmio, exceto na categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, que leva só a estatueta. O autor do Livro do Ano (concorrem os vencedores dos eixos Ensaios e Literatura) ganha R$ 100 mil.

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Conheça os 5 finalistas de cada categoria do Prêmio Jabuti 2020

  • EIXO LITERATURA

  • Conto
  • Título: Gosto de amora | Autor(a): Mário Medeiros | Editora(s): Malê Editora
  • Título: Passagem estreita | Autor(a): Divanize Carbonieri | Editora(s): Carlini & Caniato Editorial
  • Título: Redemoinho em dia quente | Autor(a): Jarid Arraes | Editora(s): Companhia das Letras
  • Título: Sombrio Ermo Turvo | Autor(a): Veronica Stigger | Editora(s): Todavia
  • Título: Urubus | Autor(a): Carla Bessa | Editora(s): Confraria do Vento

  • Crônica
  • Título: Diário do Bolso - Os 100 primeiros dias | Autor(a): José Roberto Torero | Editora(s): Padaria de Livros
  • Título: Ildefonso Juvenal da Silva: um memorialista negro no Sul do Brasil | Autor(a): Fábio Garcia | Editora(s): Cruz e Sousa
  • Título: Notas sobre a fome | Autor(a): Helena Silvestre | Editora(s): Ciclo Contínuo Editorial
  • Título: O dia em que achei Drummond caído na rua | Autor(a): Marcelo Torres | Editora(s): Zarte
  • Título: Uma furtiva lágrima | Autor(a): Nélida Piñon | Editora(s): Record

  • Histórias em Quadrinhos
  • Título: Fujie e Mikito | Autor(a): Marcelo Costa e Yuri Andrey | Editora(s): Mino
  • Título: O obscuro fichário dos artistas mundanos (1934-1958) | Autor(a): Clarice Hoffmann, Abel Alencar, Maurício Castro, Greg, Paulo do Amparo e Clara Moreira | Editora(s): Cepe Editora
  • Título: Os olhos de Barthô | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Autor Independente
  • Título: Roseira, medalha, engenho e outras histórias | Autor(a): Jefferson Costa | Editora(s): Pipoca & Nanquim
  • Título: Silvestre | Autor(a): Wagner Willian | Editora(s): Darkside Books

  • Infantil
  • Título: Da minha janela | Autor(a): Otávio Júnior | Editora(s): Companhia das Letrinhas
  • Título: Fios | Autor(a): Christiane Nóbrega | Editora(s): Autor Independente
  • Título: Lá no meu quintal - O brincar de meninas e meninos de Norte a Sul | Autor(a): Gabriela Romeu e Marlene Peret | Editora(s): Peirópolis
  • Título: O fabuloso professor Fritz e a menina das pétalas amarelas | Autor(a): Alexandre Rathsam | Editora(s): Edições SM
  • Título: O ovo de Pégaso | Autor(a): Arthur Warren e Janaina Tokitaka | Editora(s): Abacatte Editorial

  • Juvenil
  • Título: A rede florida | Autor(a): Graziela Bozano Hetzel | Editora(s): Positivo
  • Título: Benjamina | Autor(a): Nelson Cruz | Editora(s): Miguilim
  • Título: Caleidoscópio de vidas | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): FTD Educação
  • Título: Palmares de Zumbi | Autor(a): Leonardo Chalub | Editora(s): Nemo
  • Título: Rabiscos | Autor(a): Luís Dill | Editora(s): Positivo

  • Poesia
  • Título: Lutar é crime | Autor(a): Bell Puã | Editora(s): Letramento
  • Título: O desvio das gentes | Autor(a): Pádua Fernandes | Editora(s): Patuá
  • Título: Rosa que está | Autor(a): Luci Collin | Editora(s): Iluminuras
  • Título: Solo para vialejo | Autor(a): Cida Pedrosa | Editora(s): Cepe Editora
  • Título: Vida aberta - Tratado poético filosófico | Autor(a): W. J. Solha | Editora(s): Penalux

  • Romance de Entretenimento
  • Título: A telepatia são os outros | Autor(a): Ana Rüsche | Editora(s): Monomito Editorial
  • Título: Olhos bruxos | Autor(a): Eliezer Moreira | Editora(s): Penalux
  • Título: Serpentário | Autor(a): Felipe Castilho | Editora(s): Intrínseca
  • Título: Uma mulher no escuro | Autor(a): Raphael Montes | Editora(s): Companhia das Letras
  • Título: Viajantes do abismo | Autor(a): Nikelen Witter | Editora(s): Avec Editora

  • Romance Literário
  • Título: Carta à rainha louca | Autor(a): Maria Valéria Rezende | Editora(s): Alfaguara
  • Título: Essa gente | Autor(a): Chico Buarque | Editora(s): Companhia das Letras
  • Título: Marrom e amarelo | Autor(a): Paulo Scott | Editora(s): Alfaguara
  • Título: Todos os santos | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Alfaguara
  • Título: Torto arado | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia
  • EIXO ENSAIOS

  • Artes
  • Título: AI-5 50 ANOS - Ainda não terminou de acabar | Autor(a): Gabriel Zacarias, Galciani Neves, Izabela Pucu, Alexandre Pedro de Medeiros, Caroline Schroeder, Carolina de Angelis, Luise Malmaceda, Theo Monteiro, Pedro Borges, Paulo Cesar Gomes, Paulo Miyada e Priscyla Gomes | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake
  • Título: Livro dos afetos - Marcello Grassmann | Autor(a): Ana Lucia de Godoy Pinheiro, Leon Kossovitch e Denis Bruza Molino | Editora(s): Núcleo de Estudos Marcello Grassmann
  • Título: Mulheres atrás das câmeras: as cineastas brasileiras de 1930 a 2018 | Autor(a): Luiza Lusvarghi e Camila Vieira da Silva | Editora(s): Estação Liberdade
  • Título: Penitentes - Dos ritos de sangue à fascinação do fim do mundo | Autor(a): Guy Veloso | Editora(s): Tempo d'Imagem
  • Título: Recife - Fotografias: 1986-2018 | Autor(a): Fred Jordão | Editora(s): Cepe Editora

  • Biografia, Documentário e Reportagem
  • Título: Em busca da alma brasileira: biografia de Mário de Andrade | Autor(a): Jason Tércio | Editora(s): Sextante (selo Estação Brasil)
  • Título: Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares: Volume 1 | Autor(a): Laurentino Gomes | Editora(s): Globo Livros
  • Título: Metrópole à beira-mar: O Rio moderno dos anos 20 | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras
  • Título: O Reino: a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal | Autor(a): Gilberto Nascimento | Editora(s): Companhia das Letras
  • Título: Raul Seixas: Não diga que a canção está perdida | Autor(a): Jotabê Medeiros | Editora(s): Todavia

  • Ciências
  • Título: Astrofísica para a educação básica: a origem dos elementos químicos no Universo | Autor(a): Alan Alves Brito e Neusa Teresinha Massoni | Editora(s): Appris Editora
  • Título: Darwin sem frescura: como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade | Autor(a): Pirula e Reinaldo José Lopes | Editora(s): HarperCollins Brasil
  • Título: Futuro presente: o mundo movido à tecnologia | Autor(a): Guy Perelmuter | Editora(s): Companhia Editora Nacional
  • Título: O Antropoceno e a ciência do Sistema Terra | Autor(a): José Eli da Veiga | Editora(s): 34
  • Título: O caldeirão azul: o universo, o homem e seu espírito | Autor(a): Marcelo Gleiser | Editora(s): Record

  • Ciências Humanas
  • Título: Dicionário da República | Autor(a): Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling | Editora(s): Companhia das Letras
  • Título: Ganhadores: A greve negra de 1857 na Bahia | Autor(a): João José Reis | Editora(s): Companhia das Letras
  • Título: Ideias para adiar o fim do mundo | Autor(a): Ailton Krenak | Editora(s): Companhia das Letras
  • Título: Pequeno manual antirracista | Autor(a): Djamila Ribeiro | Editora(s): Companhia das Letras
  • Título: Rastros de resistência: histórias de luta e liberdade do povo negro | Autor(a): Ale Santos | Editora(s): Panda Books

  • Ciências Sociais
  • Título: 130 anos: Em busca da República | Autor(a): Edmar Bacha, José Murilo de Carvalho, Joaquim Falcão, Marcelo Trindade, Simon Schwartzman e Pedro Malan | Editora(s): Intrínseca
  • Título: O Brasil não cabe no quintal de ninguém | Autor(a): Paulo Nogueira Batista Jr. | Editora(s): LeYa Brasil
  • Título: O novo conservadorismo brasileiro: de Reagan a Bolsonaro | Autor(a): Marina Basso Lacerda | Editora(s): Zouk
  • Título: Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente
  • Título: Sim à igualdade racial: raça e mercado de trabalho | Autor(a): Luana Génot | Editora(s):Pallas Editora

  • Economia Criativa
  • Título: A riqueza da vida simples | Autor(a): Gustavo Cerbasi | Editora(s): Sextante
  • Título: Anticarreira: o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego | Autor(a): Joseph Teperman | Editora(s): Red Consultoria Literária
  • Título: Ecochefs: parceiros do agricultor | Autor(a): Instituto Maniva | Editora(s): Senac Rio
  • Título: Nômade Digital: um guia para você viver e trabalhar como e onde quiser | Autor(a): Matheus de Souza | Editora(s): Autêntica Business
  • Título: Publicidade Antirracista: reflexões, caminhos e desafios | Autor(a): Francisco Leite e Leandro Leonardo Batista | Editora(s): ECA-USP
  • EIXO LIVRO

  • Capa
  • Título: Grande Sertão: Veredas | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras
  • Título: Impertinentes: 14 livros de Gustavo Piqueira 2012-2018 | Capista: Gustavo Piqueira | Editora(s): WMF Martins Fontes
  • Título: Memória da amnésia: políticas do esquecimento | Capista: Fábio Prata e Flávia Nalon | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
  • Título: O cadete e o capitão: a vida de Jair Bolsonaro no quartel | Capista: Daniel Trench | Editora(s): Todavia
  • Título: Penitentes - Dos ritos de sangue à fascinação do fim do mundo | Capista: Luisa Malzoni, Isabel Santana Terron e Beatriz Matuck | Editora(s): Tempo d'Imagem

  • Ilustração
  • Título: Aaahhh! | Ilustrador(a): Guilherme Karsten | Editora(s): HarperCollins Brasil
  • Título: Cadê o livro que estava aqui? | Ilustrador(a): Jana Glatt Rozenbaum | Editora(s): FTD Educação
  • Título: Cumarim, a pimenta do reino | Ilustrador(a): Willian Santiago | Editora(s): FTD Educação
  • Título: Madalena | Ilustrador(a): Natália Gregorini | Editora(s): Livros da Matriz
  • Título: Oir o rio | Ilustrador(a): Bruna Lubambo | Editora(s): Sowilo Editora

  • Projeto Gráfico
  • Título: Arquiteturas contemporâneas no Paraguai | Responsável: Maria Cau Levy, Christian Salmeron, Ana David e André Stefanini | Editora(s): Escola da Cidade e Romano Guerra Editora
  • Título: Gego: a linha emancipada | Responsável: Paula Tinoco | Editora(s): MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
  • Título: O museu de Emília | Responsável: Bloco Gráfico | Editora(s): FTD Educação
  • Título: O tempo da cerâmica | Responsável: Julia Meirelles, Giulia Ortencio, Vivian de Cerqueira Leite e Ricardo Diaz | Editora(s): Superbacana+
  • Título: Paisagens gastronômicas - São Paulo | Responsável: Ricardo Godeguez | Editora(s): Same Same

  • Tradução
  • Título: A cidade do vento | Tradutor(a): William Soares dos Santos | Editora(s): Moinhos
  • Título: Bertolt Brecht: Poesia | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva
  • Título: Degelo | Tradutor(a): Beatriz Regina Guimarães Barboza e Meritxell Hernando Marsal | Editora(s): Urutau
  • Título: Escritos sobre Estética e Literatura | Tradutor(a): Pedro Augusto Franceschini e Marco Aurélio Werle | Editora(s): Edusp
  • Título: Viagem à América do Sul | Tradutor(a): Francisco Foot Hardman e Fan Xing | Editora(s): Unesp
  • EIXO INOVAÇÃO

  • Fomento à Leitura
  • Título: Desengaveta meu texto | Responsável: Patrícia Silva Rosas de Araújo
  • Título: FLUP - Festa Literária das Periferias | Responsável: Julio Ludemir
  • Título: Livro e Literatura para todos | Responsável: Mais Diferenças
  • Título: Sarau Asas Abertas | Responsável: Paulo Virgilio D`Auria
  • Título: Sarau do Binho - Conversa vai, com versos vem | Responsável: Robinson de Oliveira Padial e Suzi de Aguiar Soares

  • Livro Brasileiro Publicado no Exterior
  • Título: Bazar Paraná | Editora(s): Benvirá/Saraiva/Somos Educação, Hentrich & Hentrich
  • Título: Callíope, a escrava de Atenas | Editora(s): Letras Jurídicas / Letras do Pensamento, Ekdóssis Okeanos - ???????? ???????
  • Título: Com que roupa irei para a festa do rei? | Editora(s): Editora do Brasil, Gerbera Ediciones
  • Título: Fuga | Editora(s): FTD Educação, Educactiva Ediciones S.A.S
  • Título: Lorde | Editora(s): Grupo Editorial Record, Two Lines Press

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