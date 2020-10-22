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Literatura

Chico Buarque, Martinho da Vila e Nélida Piñon são finalistas do prêmio Jabuti

Lista inclui Ruy Castro, Djamila Ribeiro e Reinaldo José Lopes, colunistas da Folha; vencedores saem em novembro

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 13:38
Data: 23/12/2015 - Rio de Janeiro (RJ) - Chico Buarque grava música em apoio as ocupações das escolas de Sao Paulo - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Lemos / Agencia O Globo - GZ
Chico Buarque lançou o romance "Essa Gente" no ano passado Crédito: Fernando Lemos/Agencia O Globo - 23/12/2015 
Maior prêmio literário anual do país, o Jabuti divulgou nesta quinta uma lista com os dez finalistas de cada uma de suas 20 categorias. A lista traz medalhões como Chico Buarque, que lançou o romance "Essa Gente" ano passado, Nélida Piñon, que concorre pelo livro de crônicas "Uma Furtiva Lágrima", e o compositor Martinho da Vila, que concorre por seu "2018 - Crônicas de um Ano Atípico".
Ruy Castro e Djamila Ribeiro, ambos colunistas deste jornal, também estão entre os finalistas. Ele, na categoria de biografia, documentário e reportagem por "Metrópole à Beira-Mar", e ela, entre os livros de ciências humanas, por "Pequeno Manual Antirracista". O colunista Reinaldo José Lopes também foi indicado por "Darwin sem Frescura", parceria com o biólogo Pirula.

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Também aparecem autores que tiveram destaque na cena literária do último ano, como Itamar Vieira Junior, por "Torto Arado", Ailton Krenak, por "Ideias para Adiar o Fim do Mundo", Paulo Scott, por "Marrom e Amarelo", e Jarid Arraes, por "Redemoinho em Dia Quente". A escritora Adriana Lisboa concorre em duas categorias, de romance literário e poesia.
As categorias de não ficção trazem escritores veteranos como Nei Lopes, Laurentino Gomes, Luiz Maklouf Carvalho -indicado postumamente por sua biografia dos anos de Bolsonaro no Exército- e Lilia Schwarcz, que concorre com dois livros. Mas também apontam autores que estão despontando, como Sidarta Ribeiro, Chico Felitti e Alê Santos.
É bom notar que esta é uma listagem ainda preliminar. Os indicados serão reduzidos pela metade numa lista que será publicada no próximo dia 5, e os vencedores serão conhecidos em 26 de novembro. Confira a lista completa no site do prêmio.

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