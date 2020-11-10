Matança dos visons da Dinamarca causa uma dor difícil de ser entendida

Vison encontrado em seu ambiente natural Crédito: Pixabay

A sombria beleza da peça Hamlet, de Shakespeare, é eterna. Pensem na fala do guarda Marcelo (Ato 1-Cena 4): “Há algo de podre no Reino da Dinamarca”. Nada mais contemporâneo. Tanto como referência a fatos políticos e sociais escusos que, através dos séculos, muitos países escondem por trás de outros fatos aparentemente legais quanto aplicável ipsis litteris à própria Dinamarca que anuncia, nesta semana, o extermínio de 17 milhões de visons.

A Dinamarca é um dos países mais civilizados do mundo. Tem uma capital, Copenhague, eleita como uma das melhores cidades pela ótima qualidade de vida. Tem um governo repartido entre duas mulheres: uma rainha e uma primeira-ministra. Tem altíssimo índice de desenvolvimento humano. Para os ecologistas, é um lugar de águas límpidas. Para os turistas, é um pequeno Reino Encantado.

Para quem curte literatura e gosta de histórias, é a terra natal de Hans Christian Andersen, o pai da Pequena Sereia e autor de tantos contos infantis; e de Henrik Pontoppidan, Prêmio Nobel de Literatura/1917, o pai de um rapaz dinamarquês muito alto, muito magro, de olhos muito azuis, de nome Stephen Pontoppidan, que veio ao Brasil, aportou no Espírito Santo, se apaixonou e casou com Ana, uma moça muito simples de Conceição da Barra, a quem ele carinhosamente chamava Miana.

Mas nenhuma civilização, admiração, afeto ou memória impedem a estultice, a ganância e a vaidade de muitos dos seres que habitam o planeta. A Dinamarca tem também fazendas de criação de visons, postos em cativeiro e destinados ao abate para alimentar o mercado industrial de peles. Um casaco de vison é sinônimo de luxo e riqueza com que muitos sonham, sem nem mesmo pensar no sacrifício dos animaizinhos.

Agora, porém, há suspeitas de que os visons são hospedeiros de um vírus mutante da Covid . E até já existem notícias de contaminação das pessoas. Ou seja, esses peludinhos dóceis e macios se tornaram um perigo. Está decretado o seu extermínio. E a pandemia justifica essa sorte cruel.