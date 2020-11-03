'Borgen' mostra os bastidores do poder na Dinamarca

Terceira temporada

No primeiro episódio, Birgitte surge como a líder da minoria política da Dinamarca, os moderados, que de repente, a três dias das eleições gerais, muda de estratégia e vira uma estrela em ascensão. Ela se torna, então, a primeira mulher a ser eleita Primeira Ministra da Dinamarca e começa a pressão sobre ela - por parte de políticos, que querem que ela renuncie, e da imprensa, que faz dela seu principal alvo. Nesta temporada, ela visita a Groenlândia, tem sua vida pessoal devassada e enfrenta oposição de uma poderosa figura ao seu projeto de igualdade de gênero. Um livro sobre ela está prestes a ser lançado por um jornalista crítico ao seu governo, Michael Laugesen. E novos escândalos como a compra de novos caças irrompem, piorando a crise no seu casamento. Há política internacional, espionagem. No último episódio da primeira temporada, ela completa um ano no poder e tenta recuperar sua imagem.

A segunda temporada traz Birgitte Nyborg atravessando mudanças complicadas em sua vida pessoal, após dois anos como primeira-ministra. Com os problemas inerentes ao fato de ser mãe solteira, a dirigente tem de superar os enormes desafios do cargo que ocupa. E as tensões políticas vêm aumentando e, mesmo contando com o apoio e respeito de aliados e adversários, ela terá que tomar decisões duras com relação à política externa e também em questões referentes ao país. Nesta temporada, a jornalista Katrine Fønsmark, que está no tablóide Ekspres, terá duros embates éticos e morais com o editor-chefe Michael Laugesen. E ainda Kasper Juul, assessor de Birgitte, terá de enfrentar seus demônios internos, pois seu passado bate à sua porta.