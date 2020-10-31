Por que a Netflix cancela tantas séries?

Séries canceladas pela Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Quem nunca ficou puto da vida com uma série cancelada que atire a primeira pedra! Basta uma busca rápida no Twitter para ver a revolta dos fãs com os recentes cancelamentos da Netflix - e nem venho considerando canceladas as séries que terão uma temporada inteira para chegar ao fim, casos de “ O Mundo Sombrio de Sabrina ”, “Dead to Me” e “Ozark”, que, na minha humilde opinião, terá um arco perfeito em quatro temporadas.

Só em 2020 foram 17 cancelamentos, e alguns bem cruéis, como “ GLOW ”, que já havia sido renovada para a quarta e última temporada. As filmagens já haviam sido iniciadas quando a pandemia paralisou tudo - a Netflix então reviu o contrato, achou caro e preferiu cancelar. Uma pena. Atualmente fãs da série e o criador, Marc Maron, tentam viabilizar um filme para encerrar a história.

Sabe o que acontece, sabe por que a Netflix (principalmente ela) deixa órfãos os fãs de algumas de suas séries? A explicação é muito simples: dinheiro. A Netflix não divulga seus dados de audiência (a não ser quando é de seu interesse), mas é sabido que ela analisa a relação entre custos de produção e audiência para renovar ou não uma atração - e levando em consideração a audiência global de quase 200 países, fazer sucesso aqui ou acolá não basta.

A gigante do streaming tem algumas fórmulas para analisar essa audiência. Ela analisa os primeiros sete dias e os primeiros 28 dias de uma série, e, a partir daí, contabiliza o número de assinantes que viram o só primeiro episódio e a quantidade que completou a temporada em menos de um mês, esse resultado é o mais importante no cancelamento ou não da série. Se você assistiu à temporada inteira, mas dois meses após o lançamento, você não entra na conta. Cruel, né?

"GLOW" foi cancelada após ser renovada. Elenco numeroso foi a justificativa Crédito: Netflix

Segundo estudos do serviço, as séries aumentam seus valores de produção na segunda e, principalmente, na terceira temporada. Isso explica o posicionamento de David Fincher, criador de “Mindhunter”, talvez a série menos Netflix do catálogo da Netflix. A trama sobre o estudo de serial killers pelo FBI teve duas temporadas e foi colocada em hiato pela empresa. Nas palavras de Fincher, ele não teria como fazer uma terceira temporada com menos verba do que fizeram a segunda, e a Netflix não estaria disposta a bancar esse custo.

Enquanto cancela suas séries, a Netflix também paga fortunas para nomes como Ryan Murphy, Shonda Rhimes e para a dupla David Benioff e Dan Weiss produzirem suas próximas histórias na plataforma. Com os outros estúdios criando suas próprias plataformas, o catálogo da Netflix vai cada vez mais depender somente de suas produções originais, e, por isso, a quantidade tem importado muito mais que a qualidade. A impressão passada para o público é que a empresa deixa de produzir suas séries favoritas para encher ainda mais o bolso de produtores renomados. Não é bem assim, mas isso pouco importa para os espectadores.

Em resumo, a verdade é que lançar um trilhão de novas séries é mais barato e lucrativo do que renovar séries antigas que podem até ter uma audiência cativa, mas não são um sucesso absoluto; a Netflix considera que a chance de uma nova série vingar é maior do que a de uma nova temporada de uma série antiga atrair novos assinantes, ou seja, é melhor lançar uma porcaria como "Bárbaros" do que dar uma nova temporada a "The Society" ou "Cristal Encantado: A Era da Resistência" . Mesmo quando renovada, a série ainda precisa atrair novos espectadores até a terceira temporada, não basta manter a base da primeira.

"I am not Okay WIth This" foi cancelada antes da segunda e última temporada. História ficará sem fim Crédito: Netflix

Acontece que nem toda série é um sucesso logo de cara; “The Office”, por exemplo, tem uma primeira temporada ruim e mal recebida tanto por público quanto pela crítica, que a considerava uma cópia mal feita da original britânica. A partir do segundo ano, porém, a série ganhou uma identidade e os personagens foram caindo no gosto do público. Foram nove temporadas de sucesso e uma recente redescoberta por um novo público que tem consumido a trama de Michael Scott e os funcionários da Dunder Mifflin via streaming nos últimos anos (a série atualmente está disponível no Amazon Prime Video).

Outro caso é “Schitt’s Creek”, que levou todos os prêmios possíveis no último Emmy . A série canadense só fica realmente boa lá pela quarta temporada, mas o canal PopTV, produtor da atração, confiava em sua força; ironicamente, o PopTV foi quem resgatou “One Day at a Time”, cancelada pela Netflix em 2018.

Segundo Jonathan Entwistle, criador de “I’m Not Okay With This”, cancelada, e “The End of the F***ing World”, renovada, o modelo da Netflix atrapalha a qualidade criativa de produtores. O curioso é que Entwistle queria uma segunda temporada para a série cancelada, o que faria sentido na trama, mas não fazia questão de uma nova leva de episódios para a que acabou renovada e que teria uma conclusão satisfatória ao fim da primeira temporada.