Netflix cancela série 'Glow' por causa do coronavírus

Cena da série 'Glow', da Netflix Crédito: Erica Parise/Netflix

A Netflix cancelou a série "Glow". Mesmo após ter renovado, em 2019, o projeto para uma quarta temporada, a decisão foi tomada. E o motivo foi a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o site Deadline, não seria possível continuar com as filmagens, já que a série retrata mulheres que lutam, ou seja, há muito contato físico entre os atores.

Liz Flahive e Carly Mensch, criadores da série, deram mais detalhes do encerramento ao site Deadline: "A Covid-19 matou humanos reais. É uma tragédia nacional e deve ser nosso foco. Aparentemente, Covid também derrubou nosso show. A Netflix decidiu não terminar as filmagens da temporada final de 'Glow'. Recebemos liberdade criativa para fazer uma comédia complicada sobre mulheres e contar suas histórias. E lutar. E agora isso se foi", revelaram.

De acordo com eles, o momento é de pensar de uma forma maior. "Há muitas coisas ruins acontecendo no mundo que são maiores do que isso agora. Mas ainda assim é uma pena que não possamos ver essas 15 mulheres juntas novamente", finalizaram.