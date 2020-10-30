"Tenet", de Christopher Nolan, é uma bagunça fria e divertida

Filme "Tenet" Crédito: Warner/Divulgação

“Não tente entender”, diz uma cientista ao protagonista de “Tenet” logo nos primeiros minutos de projeção do novo filme de Christopher Nolan. O recado é para o personagem de John David Washington, prestes a embarcar em uma missão para salvar o mundo que mudará sua vida, mas funciona para cada um sentado na sala de cinema.

Christopher Nolan não é unanimidade, e nem deveria ser, mas é inegável que ele talvez seja hoje o grande cineasta autoral de cinema blockbuster, um cara cujo nome por si só já mobiliza as pessoas a irem ao cinema. Desde “Amnésia” (2001), filme que o colocou no mercado, Nolan realiza trabalhos com temas aparentemente complexos, mas que nunca são o centro da trama, apenas um recurso dela.

Uma de suas obsessões é a maneira como lida com o tempo, das camadas de sonhos do ótimo “A Origem” (2010), à Teoria da Relatividade de “Interestelar” (2014) e os recortes temporais do bom “ Dunkirk ” (2017) - Nolan gosta de manipular o tempo para, assim, mexer com a percepção do espectador. Normalmente funciona.

Em “Tenet”, Nolan novamente brinca com o tempo de maneira interessante e… confusa. Na trama, John David Washington (“Infiltrado na Klan”) vive um agente da CIA cujo nome nunca é revelado. Após uma missão mal-sucedida, ele acorda incumbido de desmembrar uma organização internacional de tráfico de armas e com uma palavra a ser utilizada, “tenet”. À medida que ele mergulha na missão, vai entendendo que ela na verdade é algo muito maior, que pode acabar com o mundo.

Sem entrar em detalhes para não revelar spoiler algum, “Tenet” é um complexo quebra-cabeças que funciona melhor quando seguimos a dica da cientista lá do primeiro parágrafo. Isso não significa, porém, que o espectador deva abrir mão de entender o que vê em tela, só que tudo vai se encaixar - mais ou menos - em algum momento, quando o roteiro julgar que essa informação é necessária. Algumas revelações são previsíveis, mas ainda assim funcionam bem, já outras fazem o espectador sair do cinema pensando sobre o que acabou de ver, e isso é ótimo para a sobrevida do filme, para que ele se torne foco de discussão on-line e que o boca a boca se espalhe.

Nolan claramente se divertiu com as possibilidades criadas por seu roteiro e isso é visível - o diretor parece ter pensado cada detalhe de cada sequência para que a audiência também se divertisse com elas. Apesar disso, fica claro também que a narrativa existe em mais em função do espetáculo visual do que da história em si.

“Tenet” é um espetáculo visual, com sequências de ação incríveis e bem elaboradas perseguições e coreografias. Vale destacar também a trilha sonora de Ludwig Göransson, vencedor do Oscar por “Pantera Negra”, que lembra (até demais) o material criado por Hans Zimmer, parceiro habitual de Nolan, para “A Origem”. Em contrapartida, a mixagem de som é totalmente equivocada, com tudo muito alto dificultando até a compreensão dos diálogos em inglês - como assistimos com legenda, o problema por aqui se torna apenas ao incômodo do volume.

Filme "Tenet" Crédito: Warner/Divulgação

Os personagens também são um problema para “Tenet”, pois o público não tem nada que o faça se importar com o protagonista ou Neil (Robert Pattison), os mocinhos da trama. A única personagem que ganha algum desenvolvimento é Kat (Elizabeth Debicki), que tem a motivação do filho e com quem criamos alguma empatia. O vilão interpretado por Kenneth Brannagh não é ruim, apenas caricato, com forte sotaque russo e tudo mais, mas mesmo assim funciona bem.

“Tenet” é familiar a quem acompanha o trabalho de Nolan, uma familiaridade que funciona tanto para o bem quanto para o mal. A estética e a estrutura narrativa remetem a “A Origem”, mas há também ecos de “Batman: Cavaleiro das Trevas” em algumas situações do primeiro ato. As brincadeiras temporais surpreendentemente também entram nessa familiaridade, é algo que esperamos de Nolan e ele entrega com eficácia.

Filme "Tenet" Crédito: Warner/Divulgação

Se por um lado as qualidades da assinatura Christopher Nolan estão presentes, por outro, os defeitos também estão lá. Assim, é óbvio que “Tenet” abusa cada vez mais do didatismo quando a trama se aprofunda, sempre com um personagem pronto para explicar para o protagonista o que pode ou não acontecer naquela etapa, o que funciona quase como regras para diferentes fases de um jogo.