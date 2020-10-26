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Série 'Mindhunter' não deve ganhar sequência

Segundo seu criador, David Fincher, a audiência considerada baixa não tem compensado o dinheiro investido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 09:38

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 09:38

Jonathan Groff, em Mindhunter
Jonathan Groff, em Mindhunter Crédito: Patrick Harbron/Netflix
A série Mindhunter não deve ganhar uma terceira temporada, segundo seu criador, David Fincher. A questão apontada pelo diretor é o dinheiro investido versus a audiência esperada, baseado nas duas edições anteriores. "Olha, pelo público que teve, era uma série bem cara", falou ele.
"Até discuti algo, mas, honestamente, não sinto que conseguiríamos fazer isso por menos do que eu fiz na segunda temporada. Em certo ponto, é preciso ser realista que o valor de investimento precisa igualar ao dos espectadores."
As temporadas anteriores já vinham dando sinais de desgaste e gerando invertezas quanto ao elenco. Um pouco depois da exibição de alguns episódios inéditos, os atores Jonathan Groff, Anna Torv e Holt McCallany foram liberados de seus contratos.
Já está certo de que Groff, que vive o protagonista Holden Ford, estará no filme Matrix 4. Fincher está envolvido com o filme Mank, sobre os bastidores de Cidadão Kane, com previsão para estear na Netflix em dezembro.

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