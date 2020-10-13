As coisas que se encontram em uma antiga coletânea de poetas do ES

Autora relembra textos da coletânea "Poetas do Espírito Santo" Crédito: Freepik.com

Nesta semana, retirava eu a poeira de alguns livros que já criavam raízes no esconderijo de uma prateleira, quando dei de cara com um exemplar meio amarelado de Poetas do Espírito Santo, coletânea assinada por Elmo Elton, datada de 1982. Li três poeminhas de minha autoria, que me pareceram tão singelos e distantes quanto os belos dias em que o pássaro da juventude esvoaçava às tontas sobre minha cabeça. Um tanto vexada, dei graças às musas Erato e Calíope por terem me abandonado depois dessa fase!

O bom é que eu não estava sozinha. Lá estavam o contista Fernando Tatagiba a trovar sobre as tristezas de um Natal sem a botina, o chapéu, a bengala do cômico Carlitos; o intelectual José Augusto de Carvalho a poemar sobre sua condição de ser originário de outras dimensões, de outros mundos; o romancista Reinaldo Santos Neves a versejar sobre a efígie alvíssara e os olhos azuis de uma tal Débora. Ou seja, naquele mar de poemas, que ia do padre Anchieta ao arcanjo Marvilla, boiava gente que, houve um tempo, também se arriscava nos versos.

Mas o melhor foi encontrar a página de Olival Mattos Pessanha, o poeta mais injustamente esquecido dos tristes trópicos desta Ilha. Lembro-me dele, nas décadas de 60 /70, a andar pelas ruas, agitado como uma ave pernalta, cogitando recitais, saraus e jograis, exibindo um papel com a impressão digital de seu polegar como sendo “a assinatura de Deus” e se proclamando contraventor de uma certa literatura oficial de compadrio, a qual Tatagiba, com refinada ironia, nomeava de “literatura do Convento da Penha”.

Pode-se dizer que Olival era o líder de uma trupe inquieta que se reunia no pátio da Fafi, no Teatro Carlos Gomes ou onde mais se pudesse, numa época em que qualquer peça escrita era tida como um perigo pelos censores e monitorada com um zelo digno de inquisidores do século XVII. Ainda não havia as “oficinas literárias”, frequentadas por quem tinha a esperança de que algumas regrinhas teóricas criassem escritores. Havia, porém, leitura de textos, debates contra a censura e muita falação.