Confira os filmes em cartaz nos cinemas drive-in do ES de 6 a 9 de agosto

CINE DRIVE-IN SHOPPING VILA VELHA
- Local: estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha
- Ingressos: À venda nos sites do evento e da plataforma LeBillet
- Valor: R$ 80 (setor premium - primeiras fileiras) e R$ 60 (setor standard - a partir da quinta fileira) por veículo.
- Para mais informações sobre o o Drive-in acesse a matéria completa.
- PICA-PAU O FILME
- (Woody Woodpecker, EUA, 84m) Animação/Família. Direção: Alex Zamm. Com Timothy Omundson, Thaila Ayala, Graham Verchere. Dublado
- Sinopse: A trama de Pica-Pau: O Filme acompanha mais uma de suas insanas brigas por território. Os inimigos da vez são o vigarista Lance Walters (Timothy Omundson) e sua namorada Vanessa (Thaila Ayala). Precisando de dinheiro, eles estão determinados a construir uma extravagante mansão na floresta e lucrar com sua venda, mas Pica-Pau também mora no terreno e não pretende deixá-los em paz.
- Quando: 18h (quinta-feira)
- A VIDA É BELA
- (La Vida e Bella,Itália, 117m) Drama. Direção: Roberto Benigni. Com Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa Paredes. Dublado
- Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o judeu Guido (Roberto Benigni) e seu filho Giosué são levados para um campo de concentração nazista. Afastado da mulher, ele tem que usar sua imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira, com o intuito de protegê-lo do terror e da violência que os cercam.
- Quando: 20h (quinta-feira)
- MEGAMENTE
- (Megamind, EUA, 95m) Animação/ Comédia/ Aventura. Direção: Tom McGrath. Com Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey. Dublado
- Sinopse: Tudo o que vilão Megamente (Will Ferrell) mais queria era eliminar seu adversário Metro Man (Brad Pitt/Thiago Lacerda) e assim dominar a cidade de Metro City. Só que para isso era necessário um plano ainda mais diabólico do que todos já tentados anteriormente. Um dia, com a ajuda de Criado (David Cross) e após sequestrar a repórter Rosane Rocha (Tina Fey), o malvado consegue o inimaginável, para ele e para todos: dar um sumiço no herói. A única coisa que ele não contava era que sua vida se tornaria tão chata a ponto de ele inventar um herói para combater.
- Quando: 18h (sexta-feira)
- O DESTINO DE UMA NAÇÃO
- (Darkest Hour, Reino Unido, 126m)Histórico/Drama. Direção: Joe Wright. Com Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn. Dublado
- Sinopse: O Destino de uma Nação acompanha Winston Churchill (Gary Oldman) que está prestes a encarar um de seus maiores desafios: tomar posse do cargo de Primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Paralelamente, ele começa a costurar um tratado de paz com a Alemanha nazista que pode significar o fim de anos de conflito.
- Quando: 20h (sexta-feira)
- KUNG FU PANDA
- (Jack Reacher: Never Go Back, EUA, 119m) Ação/Suspense. Direção: Edwars Zwick. Com Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper. Dublado
- Sinopse: Jack Reacher (Tom Cruise) retorna à base militar onde serviu na Virgínia, onde pretende levar uma major local, Susan Turner (Cobie Smulders), para jantar. Só que, logo ao chegar, descobre que ela está presa, acusada de ter vazado informações confidenciais do exército. Estranhando a situação, Reacher resolve iniciar uma investigação por conta própria e logo descobre que o caso é bem mais pessoal do que imaginava.
- Quando: 17h (sábado)
- PROJETO GEMINI
- (Gemini Man, EUA e China, 117m) Ação/ Ficção Científica. Direção: Ang Lee. Com Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen. Dublado
- Sinopse: Henry Brogan (Will Smith) é o melhor assassino profissional do mundo, com uma taxa de sucesso maior do que de qualquer outro, mas, quando decide se aposentar, acaba se tornando um alvo da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, para quem trabalhava anteriormente. Enquanto luta para se manter vivo, ele se depara com um clone de si mesmo e descobre que as ações do governo americano são para esconder um grande segredo, que só Brogan, com toda sua experiência, é capaz de desmascarar.
- Quando: 19h (sábado)
- BIG PAI BIG FILHO
- (The Son Of Bigfoot, EUA, 92m) Animação/Comédia. Direção: Ben Stassen e Jérémie Degruson. Com Pappy Faulkner, Yuri Lowenthal, Marieve Herington. Dublado
- Sinopse: O adolescente Adam (Pappy Faulkner), parte em uma jornada épica e ousada para descobrir o mistério por trás de seu pai que esteve perdido há muito tempo, apenas para descobrir que ele é o lendário Pé Grande. O pai está escondido nas profundezas da floresta há anos para proteger a si e sua família da HairCo., uma corporação gigante que deseja realizar experimentos científicos com seu DNA especial. Quando pai e filho começam a compensar o tempo perdido, Adam logo descobre que ele também é dotado de superpotências além da imaginação.
- Quando: 17h (domingo)
- O EXTERMINADOR DO FUTURO- GÊNESIS
- (Terminar Genisys, EUA, 126m) Ação/Ficção Científica. Direção: Alan Taylor. Com Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke. Dublado
- Sinopse: Em 2029, a resistência humana contra as máquinas é comandada por John Connor (Jason Clarke). Ao saber que a Skynet enviou um exterminador ao passado com o objetivo de matar sua mãe, Sarah Connor (Emilia Clarke), antes de seu nascimento, John envia o sargento Kyle Reese (Jai Courtney) de volta ao ano de 1984, na intenção de garantir a segurança dela. Entretanto, ao chegar Reese é surpreendido pelo fato de que Sarah tem como protetor outro exterminador T-800 (Arnold Schwarzenegger), enviado para protegê-la quando ainda era criança.
- Quando: 19h (domingo)
CINE DRIVE-IN JARDIM CAMBURI
- Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, Jardim Camburi Vitória
- Ingressos: vendas 100% online, sem existência de pontos de venda físico para evitar filas. Por meio do site https://diretaticket.com.br/
- Valor: R$ 50 por carro
- EU SOU MAIS EU!
- (Eu Sou Mais Eu, Brasil, 98m) Comédia. Direção: Pedro Amorim. Com Kéfera Buchmann, Giovanna Lancellotti, João Côrtes
- Sinopse: Camila Mendes (Kéfera Buchmann) é uma popstar arrogante, que busca o sucesso a todo custo. Prestes a lançar uma nova música, ela é surpreendida em casa pela visita de sua fã número 1 (Estrela Straus), que insiste em tirar uma selfie com ela. O que Camila não esperava era que tal situação a levasse de volta à adolescência, quando sofria bullying de praticamente todos no colégio. Seu único amigo é Cabeça (João Côrtes), que tenta ajudá-la a encontrar seu verdadeiro eu, já que só assim conseguirá voltar à sua realidade.
- Quando: 18h (quinta-feira) (50% de desconto)
- LOUCOS E PERIGOSOS
- (Once Upon A Time In Venice, EUA, 98m) Ação/Comédia. Direção: Mark Cullen. Com Bruce Willis, Jason Momoa, Famke Janssen. Legendado
- Sinopse: Quando Steve Ford (Bruce Willis), um detetive particular de Los Angeles, descobre que seu querido cachorro foi sequestrado, ele não tem outra alternativa a não ser atacar a gangue responsável pelo crime. Spyder (Jason Momoa), o chefe dos traficantes, impõe então uma condição para a devolução do cão: que Steve realize alguns trabalhos para ele.
- Quando: 20h (quinta-feira)