Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 16 a 23 de outubro

"Malévola", a grande estreia da semana, se junta a filmes em cartaz como "Projeto Gemini" e "Coringa"

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 08:45 - Atualizado há 6 anos

Malévola 2: A Dona do Mal Crédito: Disney/Divulgação

ESTREIA

MALÉVOLA: DONO DO MAL

(Maleficent: Mistress of Evil, EUA, 2019, 119 min). Fantasia. Direção: Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson.

Sinopse: Cinco anos após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrith vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h40, 19h, 21h20.

16h40, 19h, 21h20. Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 20h. Sala 3 (3D/dub.): 14h30, 16h45, 19h, 21h15. Sala 4 (dub.): 15h, 17h15, 19h30, 21h45.

20h. 14h30, 16h45, 19h, 21h15. 15h, 17h15, 19h30, 21h45. Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 13h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h40, 18h10, 20h40. Sala 2: 16h, 21h. Sala 4 (dub.): 13h50 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h20, 18h50, 21h20. Sala 5 (dub.): 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 18h40.

13h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h40, 18h10, 20h40. 16h, 21h. 13h50 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h20, 18h50, 21h20. 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 18h40. Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 13h20 (dub.), 15h50 (dub.), 18h20 (dub.), 21h. Sala 5 (dub.): 12h40 (somente sábado e domingo), 15h15 (exceto segunda, terça e quarta), 17h50, 20h30. Sala 8 (3D/dub.): 14h20, 17h05, 19h35, 22h10.

13h20 (dub.), 15h50 (dub.), 18h20 (dub.), 21h. 12h40 (somente sábado e domingo), 15h15 (exceto segunda, terça e quarta), 17h50, 20h30. 14h20, 17h05, 19h35, 22h10. Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.): 18h50 (somente sábado e domingo). Sala 5 (3D/dub.): 14h20 (exceto quarta), 16h50, 19h20, 22h. Sala 6 (3D): 13h20 (dub.), 15h50 (dub.), 18h20, 21h. Sala 7: 12h40 (exceto segunda, terça e quarta), 15h10 (exceto segunda, terça e quarta), 17h35 (exceto segunda, terça e quarta), 18:50 (somente segunda, terça e quarta).

18h50 (somente sábado e domingo). Sala 5 (3D/dub.): 14h20 (exceto quarta), 16h50, 19h20, 22h. 13h20 (dub.), 15h50 (dub.), 18h20, 21h. 12h40 (exceto segunda, terça e quarta), 15h10 (exceto segunda, terça e quarta), 17h35 (exceto segunda, terça e quarta), 18:50 (somente segunda, terça e quarta). Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 14h50, 17h10, 19h30, 21h50. Sala 3: 14h20 (dub.), 16h40, 19h (dub.), 21h20.

14h50, 17h10, 19h30, 21h50. 14h20 (dub.), 16h40, 19h (dub.), 21h20. Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h30, 19h15, 22h. Sala 3 (dub.): 13h (somente sábado e domingo), 15h30 (3D), 18h15, 21h (3D).

14h, 16h30, 19h15, 22h. 13h (somente sábado e domingo), 15h30 (3D), 18h15, 21h (3D). Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h45. Sala 4 (dub.): 15h50, 18h05, 20h20.

14h, 16h15, 18h30, 20h45. 15h50, 18h05, 20h20. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h, 16h15 (3D), 18h30 20h45 (3D).

14h, 16h15 (3D), 18h30 20h45 (3D). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h30, 19h, 21h30.

14h (somente sábado e domingo), 16h30, 19h, 21h30. Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h15, 18h45, 21h15. Sala 3 (3D): 21h.

16h15, 18h45, 21h15. 21h. Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h15, 18h45, 21h15.

16h15, 18h45, 21h15. Cine Gama, sala 1 (dub.): 16h30 (somente sábado e domingo), 18h50, 21h.

ENCONTROS

(Deux Moi, França, 2019, 110 min). Drama. Direção: Cédric Klapisch. Com François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara.

Sinopse: Rémi e Mélanie têm em torno de 30 anos e, apesar de morarem em prédios um ao lado do outro, não se conhecem. Ambos estão solteiros e enfrentam problemas pessoais: ele, devido à demissão de praticamente todos de seu antigo trabalho enquanto foi promovido para outro setor, ela sem conseguir superar o término de um longo relacionamento, cujo fim já tem um ano. Cada um à sua maneira, os dois buscam meios de lidar com o momento depressivo através das redes sociais: ele pelo Facebook, ela através do Tinder.

Cine Jardins, sala 2: 14h45 (somente quinta, sábado e domingo), 19h10.

EM CARTAZ

PROJETO GEMINI

(Gemini Man, EUA, China, 2019, 117 min). Ação/ ficção científica. Direção: Ang Lee. Com Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen.

Sinopse: Henry Brogan é o melhor assassino profissional do mundo, com uma taxa de sucesso maior do que de qualquer outro, mas, quando decide se aposentar, acaba se tornando um alvo da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, para quem trabalhava anteriormente. Enquanto luta para se manter vivo, ele se depara com um clone de si mesmo e descobre que as ações do governo americano são para esconder um grande segredo, que só Brogan, com toda sua experiência, é capaz de desmascarar.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 17h (dub.), 19h10.

17h (dub.), 19h10. Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 15h30, 17h45.

15h30, 17h45. Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h20, 20h50.

18h20, 20h50. Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 16h10, 19h, 22h.

16h10, 19h, 22h. Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 16h20, 21h20.

16h20, 21h20. Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h (dub.), 19h20, 21h40.

17h (dub.), 19h20, 21h40. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 19h, 21h45.

19h, 21h45. Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 16h20. Sala 3 (dub.): 14h15, 18h45, 21h.

16h20. 14h15, 18h45, 21h. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h30, 18h45, 21h.

16h30, 18h45, 21h. Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 17h30, 20h.

MORTO NÃO FALA

(Brasil, 2019, 110 min). Terror. Direção: Dennison Ramalho. Com Daniel de Oliveira, Fabiula Nascimento, Bianca Comparato.

Sinopse: Plantonista de um necrotério, Stênio (Daniel de Oliveira) possui um dom paranormal de se comunicar com os mortos. Trabalhando a noite, ele já está acostumado a ouvir relatos do além. Porém, quando essas conversas revelam segredos sobre sua própria vida, o homem ativa uma maldição perigosa para si e todos a sua volta.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 13h, 18h10.

13h, 18h10. Cinemark Vitória, sala 8: 19h45, 22h10.

EU SINTO MUITO

(Brasil, 2019, 100 min). Drama. Direção: Cristiano Vieira. Com Juliana Schalch, Rocco Pitanga, Wellington Abreu.

Sinopse: Um cineasta está produzindo um documentário sobre transtornos de personalidade borderline. Para isso, ele acompanha três pessoas que apresentam alguma crise e/ou instabilidade emocional, que têm dificuldades em manter relações interpessoais, seja por terem sofrido algum tipo forte de trauma ou não.

Cinemark Vitória, sala 1 (exceto sábado e domingo): 19h.

CORINGA

(Joker, EUA, Canadá, 2019, 122 min). Drama. Direção: Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz.

Sinopse: Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 19h10 (dub.), 21h30.

19h10 (dub.), 21h30. Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 19h, 21h15. Sala 5 (dub.): 15h30, 17h45, 20h.

19h, 21h15. 15h30, 17h45, 20h. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h20. Sala 3: 21h.

19h, 21h20. 21h. Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 18h30. Sala 3: 14h (exceto quarta, quinta e sexta), 16h30, 19h, 21h30. Sala 5 (dub.): 16h10, 21h10. Sala 7: 15h, 17h30, 20h.

13h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 18h30. 14h (exceto quarta, quinta e sexta), 16h30, 19h, 21h30. 16h10, 21h10. 15h, 17h30, 20h. Cinemark Vila Velha, sala 1: 12h (somente sábado e domingo), 14h45 (exceto segunda, terça e quarta), 17h30, 20h15. Sala 4 (dub.): 13h15, 16h, 18h40, 21h20. Sala 6 (dub.): 19h10, 21h50. Sala 7: 15h30, 20h45.

12h (somente sábado e domingo), 14h45 (exceto segunda, terça e quarta), 17h30, 20h15. 13h15, 16h, 18h40, 21h20. 19h10, 21h50. 15h30, 20h45. Cinemark Vitória, sala 2: 12h20 (somente sábado e domingo), 15h, 17h45, 20h30. Sala 3: 13h50, 16h30, 19h10, 21h50. Sala 4: 13h15, 16h, 18h40, 21h20. Sala 8 (dub.): 17h10.

12h20 (somente sábado e domingo), 15h, 17h45, 20h30. 13h50, 16h30, 19h10, 21h50. 13h15, 16h, 18h40, 21h20. 17h10. Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h10, 16h35, 19h, 21h25 (dub.).

14h10, 16h35, 19h, 21h25 (dub.). Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h45, 17h45, 20h30. Sala 4 (dub.): 15h45, 18h45, 21h30.

14h45, 17h45, 20h30. 15h45, 18h45, 21h30. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h05, 18h35, 20h50. Sala 3 (dub.): 16h30. Sala 5 (dub.): 20h10.

14h05, 18h35, 20h50. 16h30. 20h10. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h05, 18h35, 20h50.

14h05, 18h35, 20h50. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h, 21h30.

19h, 21h30. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h, 18h30, 21h.

16h, 18h30, 21h. Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h, 18h30, 21h. Sala 4: 20h30.

16h, 18h30, 21h. 20h30. Cine Jardins, sala 1: 16h45, 19h, 21h15.

16h45, 19h, 21h15. Cine Gama, sala 2 (dub.): 21h.

ANGRY BIRDS 2 - O FILME

(The Angry Birds Movie 2, EUA, 2019, 97 min). Animação/ comédia. Direção: Thurop Van Orman. Com Marcelo Adnet, Fábio Porchat, Dani Calabresa.

Sinopse: Red e seus amigos dedicam a vida a proteger a Ilha dos Pássaros dos constantes ataques vindos da Ilha dos Porcos. Entretanto, quanto uma terceira ilha surge e começa a atacá-los, Leonardo, o rei dos porcos, decide procurar seu arqui inimigo em busca de uma trégua para que, juntos, possam enfrentar a ameaça em comum.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 17h.

17h. Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h.

16h. Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 12h05 (somente sábado e domingo), 14h15, 16:45.

12h05 (somente sábado e domingo), 14h15, 16:45. Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 12h45, 14h55.

12h45, 14h55. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h (somente sábado e domingo), 15h.

13h (somente sábado e domingo), 15h. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 14h15, 16h45.

14h15, 16h45. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h10, 18h10.

14h10, 18h10. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h10.

16h10. Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h.

16h. Cine Gama, sala 2 (dub.): 17h.

ELA DISSE, ELE DISSE

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cláudia Castro. Com Duda Matte, Marcus Bessa, Maisa Silva.

Sinopse: Rosa e Léo são adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia (Maísa), a garota mais popular do colégio.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (somente segunda, terça e quarta): 13h10, 15h25.

13h10, 15h25. Cinemark Vitória, sala 2 (exceto sábado e domingo): 13h.

13h. Cinesercla Montserrat, sala 4: 14h05.

AD ASTRA - RUMO ÀS ESTRELA

(Ad Astra, EUA, 2019, 124 min). Direção: James Gray. Com Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga.

Sinopse: Roy McBride é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada de sua vida: viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, um astronauta que se perdeu há vinte anos no caminho para Netuno.

Cine Jardins, sala 2: 16h50, 21h15.

ABOMINÁVEL

(Abominable, EUA, 2019, 97 min). Animação/ aventura. Direção: Jill Culton, Todd Wilderman. Com Chloe Bennet, Sarah Paulson, Tenzing Norgay Trainor.

Sinopse: Yi é uma adolescente que, certo dia, descobre que um Yeti está no telhado do prédio em que ela mora, em Xangai. A partir disso, ela e seus colegas passam a chamar a criatura mística de "Everest" e, ao criarem laços com o animal, decidem levá-lo até sua família, que está no topo do planeta. Porém, os três amigos terão que conseguir despistar o ganancioso Burnish e o zoólogo Dr. Zara, que querem pegar o Yeti a qualquer custo.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h15.

17h15. Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h.

15h. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h. Sala 3 (3D/dub.): 19h.

17h. 19h. Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h (exceto quarta, quinta e sexta).

14h (exceto quarta, quinta e sexta). Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 13h40.

13h40. Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h05.

14h05. CInépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h15 (somente sábado e domingo).

13h15 (somente sábado e domingo). Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h10.

16h10. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h30.

14h30. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30.

16h30. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h30.

16h30. Cine Gama, sala 2 (dub.): 19h.

RAMBO: ATÉ O FIM

(Rambo: Last Blood, EUA, 2019, 100 min). Ação. Direção: Adrian Grunberg. Com Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta.

Sinopse: O tempo passou para Rambo, agora ele vive recluso e trabalha em um rancho que fica na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida antiga marcada por lutas violentas, mas quase sempre vitoriosas, ficou no passado. No entanto, quando a filha de um amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar seu ímpeto por justiça e resolve enfrentar um dos mais perigosos cartéis do México.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 21h30.

VAI QUE COLA 2: O COMEÇO

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: César Rodrigues. Com Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila.

Sinopse: Muito antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), Jéssica, Ferdinando, Máicol sequer se conheciam. Mas Terezinha decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, todos eles se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (somente segunda, terça e quarta): 13h05, 15h20.

13h05, 15h20. Cinemark Vitória, sala 7 (somente segunda, terça e quarta): 14h40, 16h45.

O REI LEÃO

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h30.

18h30. Cine Unimed, sala 4 (dub.): 18h.

18h. Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h30 (somente sábado e domingo).

