Oscar será transmitido pelo YouTube a partir de 2029 e deixará a televisão

Mudança foi anunciada pela Academia nesta quarta-feira (17)

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:13

Conan O'Brien é o apresentador do Oscar 2025 Crédito: ABC

O Oscar, prêmio mais importante do cinema, deixará de ser transmitido pela televisão no canal ABC e migrará para o YouTube a partir de 2029. O anuncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quarta-feira (17).

A ABC seguirá exibindo a cerimônia anual até 2028, ano em que a premiação chegará à sua 100ª edição.

A partir de 2029, porém, o YouTube deterá os direitos globais de transmissão do Oscar até 2033. A plataforma se tornará o principal destino de todo o conteúdo relacionado à premiação, incluindo a cobertura do tapete vermelho, o Governors Awards e o anúncio dos indicados.

"Estamos entusiasmados em firmar uma parceria global e multifacetada com o YouTube, que passará a ser a nova casa do Oscar e da nossa programação ao longo de todo o ano", disseram o diretor executivo da Academia, Bill Kramer, e a presidente da instituição, Lynette Howell Taylor.

"A Academia é uma organização internacional, e essa parceria nos permitirá ampliar o acesso ao nosso trabalho para a maior audiência global possível, beneficiando nossos membros e toda a comunidade cinematográfica", afirmaram.

Embora grandes premiações já tenham incorporado parcerias com plataformas de streaming, o acordo com o YouTube faz do Oscar o primeiro entre os quatro principais prêmios do entretenimento -Oscar, Grammy, Emmy e Tony- a abandonar completamente a televisão aberta.

A mudança coloca uma das transmissões não esportivas mais assistidas do mundo, fora da NFL, sob o controle do Google.

