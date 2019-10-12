Enem

Seu filho vai fazer Enem? Saiba como ajudá-lo a ir bem nas provas

A psicóloga destaca que os pais podem auxiliar nesta etapa. Apoio, conversa e respeito são tópicos essenciais

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 19:12 - Atualizado há 6 anos

Como os pais podem ajudar os filhos a irem bem nas provas Crédito: Reprodução

Falta menos de um mês para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ano de vestibular, tempo em que é necessário fazer escolhas para o futuro. E como deve estar a cabeça do estudante? Os pais são figuras importantes para auxiliar neste momento, inclusive para que eles consigam fazer uma boa prova.

De acordo com a doutora em Psicologia, Fernanda Helena de Freitas Miranda, o apoio, a conversa e o respeito são atitudes essenciais que os pais devem ter. “Hoje em dia, a média de idade dos estudantes que fazem a prova pela primeira está entre 16 a 19 anos. É uma fase em que o filho já merece autonomia, mas que ao mesmo tempo ele ainda precisa de limites. O papel dos pais é de direcionar os filhos”, explica.

A especialista destaca ainda que é importante que os pais estejam disponíveis para conversar com os filhos sobre os conteúdos das provas. “Às vezes, o estudante quer seguir aquilo que os pais já fazem, então se o pai entende do assunto, conversar sobre o tema é uma forma de ajudá-lo, tirar dúvidas. Mas além de falar sobre o conteúdo, é importante os pais conversarem com o filho sobre como ele se sente em relação ao vestibular e como ele está emocionalmente”, disse.

A psicóloga destacou também que outra forma de ajudar o filho a ir bem nas provas é respeitar a profissão que o filho decidiu seguir. “É importante que os pais compreendam que a escolha da profissão envolve um projeto de futuro, necessidade de dinheiro, realização pessoal, afinidade com o trabalho, com a tarefa que será exercida. É uma escolha importante, é um rito de passagem, mas os pais precisam entender também que eles não vão poder trabalhar pelos filhos. Se o aluno fizer a prova do Enem com o apoio dos pais, ele estará mais confiante”.

Ainda segundo Fernanda, é comum a preocupação dos pais com a carreira dos filhos. “Não sabemos quais serão os melhores salários em 10 anos, as condições de trabalho. É difícil saber como o mercado de trabalho vai estar. A gente pode ter ideias, certezas não. Algumas pessoas são felizes e realizadas financeiramente e pessoalmente em uma profissão em que a outra na mesma posição não estará satisfeita, por isso é importante o respeito e apoio, é uma questão particular”.

Outra forma de ajudar o filho é orientando sobre o tempo. “Os pais podem ajudar na montagem de um cronograma. O aluno precisa estudar sem a presença dos pais, porque ele tem que criar a autonomia nos estudos e ter o pai ao lado pode gerar pressão”.

DIA DA PROVA

A psicóloga deu dicas importantes para os pais apoiarem os filhos no dia das provas. “É essencial se colocar a disposição para conversar antes e evitar fazer cobranças fortes. Dar dicas quanto a alimentação saudável e até lembrar os filhos do material e documentação e se possível, levá-lo até o local da prova”, relatou.

SAIBA

Como os pais podem ajudar os filhos? Orientar e direcionar: A psicóloga Fernanda Helena de Freitas destaca que a conversa sobre o futuro e a prova são essenciais para que os filhos entendam a importância das provas e se preparem para elas.

Respeito É importante também que os respeitem as opções de profissões que os filhos escolheram, assim o aluno sente-se apoiado e seguro para ir bem nas provas.

Compreensão Este é um momento que o aluno fica ansioso. É importante que os pais não façam fortes cobranças.

Cronograma Os pais precisam deixar os filhos terem autonomia no momento de estudar, mas ajudar no cronograma de estudos, sono e lazer é outra forma de fazer com que o aluno vá bem nas provas.

Auxílio Ajudar o filho com uma alimentação saudável, lembrar dos materiais e documentação necessária para o dia da prova.

PROFESSOR

A professora da rede estadual, Karoliny Mendes da Costa, informou que o apoio dos pais é indispensável nesta etapa onde os filhos estão se preparando para as provas do Enem. “Nós professores conseguimos observar que os alunos que tem o apoio familiar sentem-se mais seguros e confiantes para as provas”.

Ainda de acordo com Karoliny, os professores fazem um trabalho de incentivo, mas os estudantes devem receber isso também em casa. “Todo professor espera que os pais acompanhem o quanto o filho tá produzindo e progredindo. Fazendo o acompanhamento das avaliações, atividades desenvolvidas em sala, ver se o professor fala sobre o Enem, perguntar, cobrar simulado da escola, são coisas que vão ajudar o aluno a ir bem na prova”, relatou.

Karoliny Mendes destacou ainda que os professores fazem um trabalho direcionado ao Enem. “Na escola fazemos um trabalho direcionado, revisão, simulado, atividade, a gente explique o conteúdo, passa resumo, manda a lista de exercícios. Nós fazemos odo trabalho preparatória para o Enem”, disse.

A professora enfatizou ainda que é importante que a família entenda e apoie a escolha do estudante em relação a profissão. “Os pais podem incentivar, estimular para eles focarem nos estudos. Conversar sobre a carreira, apoiar os filhos na decisão que eles querem, como é o processo até a faculdade deixa os alunos mais confiantes”, finalizou.

