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Confira o gabarito do vestibular da Faesa

Candidatos de toda a Grande Vitória e do interior do Espírito Santo fizeram a prova
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 mai 2019 às 23:00

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 23:00

Vest Faesa 2019 Crédito: Divulgação | Faesa
A Comissão Organizadora de Processos Seletivos da Faesa - Centro Universitário divulgou o gabarito oficial das provas do Vest Faesa 2019/2, que aconteceram em Vitória na manhã deste sábado (25). Foram 40 questões objetivas e três opções de temas para redação:
1. O uso das redes sociais e sua influência nas relações humanas;
2. Leitura: uma habilidade necessária à vida;
3. A importância da escrita.
Segundo o coordenador de Processos Seletivos da FAESA, Ewerton Bortolozo Nunes, o vestibular transcorreu de forma tranquila, sem questões anuladas. O número de presentes foi de 80%. A prova do Vest é chance de ingressar no curso dos sonhos já no segundo semestre, para alguns, ou de testar os conhecimentos para aqueles que ainda cursam o Ensino Médio. Tivemos candidatos da Grande Vitória e alguns do interior do Estado”, completa Ewerton.
 VEST FAESA  O gabarito [PDF]

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