Confira o gabarito do vestibular da Faesa

A Comissão Organizadora de Processos Seletivos da Faesa - Centro Universitário divulgou o gabarito oficial das provas do Vest Faesa 2019/2, que aconteceram emna manhã deste sábado (25). Foram 40 questões objetivas e três opções de temas para redação:

Segundo o coordenador de Processos Seletivos da FAESA, Ewerton Bortolozo Nunes, o vestibular transcorreu de forma tranquila, sem questões anuladas. O número de presentes foi de 80%. A prova do Vest é chance de ingressar no curso dos sonhos já no segundo semestre, para alguns, ou de testar os conhecimentos para aqueles que ainda cursam o Ensino Médio. Tivemos candidatos da Grande Vitória e alguns do interior do Estado”, completa Ewerton.