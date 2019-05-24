UVV divulga lista de aprovados para 2ª fase do vestibular de Medicina

A lista dos convocados para a segunda fase do vestibular do curso de Medicina na Universidade de Vila Velha (UVV) foi divulgada nesta quinta-feira (23). Mais de três mil candidatos realizaram a inscrição para concorrer a uma das 85 vagas disponíveis para o segundo semestre de 2019.
A segunda fase do vestibular de Medicina será realizada no dia 2 de junho, às 14h, no Campus Boa Vista, em Vila Velha. No mesmo dia, também serão feitas as provas da etapa única para os demais cursos do Vest UVV 2019/2.
Confira a lista de convocados
CURSO: UVV - CBVII - Medicina - Diurno Integral
CLASSIF Nº INSCRIÇÃO NOME CANDIDATO
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1 37442063630 MILENA SILVA ARAUJO
2 37442060032 THIAGO MELO DA PENHA
3 37442061660 LIS VICTÓRIA RAVANI CARVALHO
4 37442065004 MIGUEL CARVALHO CEZAR
5 37442063154 LUISA WERNECK GRILLO
6 37442062247 JOÃO VITOR COSTA PINHEIRO
7 37442059327 IAN GONCALVES AMARAL
8 37442060815 ESTÊVÃO POMPERMAYER CRISTOFORI LIMA
9 37442064313 LAYSA DA SILVA MADEIRA
10 37442060043 LUCAS HERZOG DOS SANTOS
11 37442063965 DARA HASTENREITER HUBNER
12 37442059545 LETICIA BERCAM SCULTORI
13 37442063212 ANA CLARA VACCARI SANT ANNA PONTES
14 37442060091 NICOLE VITORINO BARBOSA
15 37442060393 VITOR DA SILVA GAZZINELLI
16 37442062147 ÍTALO DE MORAIS ALMEIDA
17 37442062870 LUCAS BRUMATTI SETUBAL
18 37442064903 GABRIEL FARINA GIOVANI
19 37442059704 MARIA FERNANDA WAGNER VIEGAS
20 37442061887 GABRIELA SAVAZZINI DE OLIVEIRA
21 37442060080 GUILHERME SUBTIL CARDOSO
22 37442060902 VITOR MARTINS BITENCOURT
23 37442061905 MARIA CLARA BICCAS BRAGA
24 37442059635 MARIA EDUARDA GOMES LEAO DE MATOS
25 37442063396 YASMIN BORGES SIMÕES
26 37442064632 JULIA RAMOS DUTRA
27 37442059958 OTAVIO COSER PANDOLFI
28 37442064863 GABRIELA TRINDADE DE CARVALHO
29 37442065696 AMANDA MELQUÍADES DA SILVA
30 37442063464 FELIPE DEMIAN SILVA
31 37442063660 GIOVANA VERZIGNASSI
32 37442059574 VICTORIA CASEIRA ALTOE
33 37442060409 BEATRIZ NICOLI FERREIRA
34 37442059421 THALES DE OLIVEIRA AZEVEDO
35 37442063188 MAIRA DE SOUZA CANAL
36 37442059714 NATALIA BARSANTE SANTOS
37 37442060737 BRUNA MORAES CARVALHO
38 37442059541 LARA RABELLO GALEAO REZENDE
39 37442062217 MEYLI PASSARELA TRANHAGO
40 37442063771 HUGO SECOMANDI SONEGHET NETO
41 37442061457 GABRIEL ANTUNES FRANCO DA SILVA
42 37442062458 JORDANA BARCELOS PINTO
43 37442065514 GIOVANNA BRAVIM CATELAN
44 37442064030 GABRIEL CARVALHO DE MELO
45 37442065609 SAMUEL SCHINEIDER BUCHER
46 37442063446 NATALIA DOS SANTOS BOFF
47 37442061865 RAFAEL FERREIRA CALIL
48 37442059678 FELIPE FERREIRA SALES DA SILVA
49 37442063626 LUCAS SANTOS ALVES
50 37442061342 HITHALO CESAR ROSA DA SILVA
51 37442061485 LUCAS DAMASCENO DE CASTRO BARROS
52 37442063123 OTAVIO SOARES TOREZANI
53 37442062879 LARA BUNJES MOUSSALLEM
54 37442063191 WILLIAM MELO DE LAET MARQUES RODRIGUES
55 37442059604 ANA CAROLYNA TEODORO GOMES DE LIMA
56 37442059355 NATHALIA PERINI ZAMPROGNO
57 37442062132 LUCAS GONÇALVES CARVALHO
58 37442063381 AMANDA RIBEIRO GONÇALVES DE PAULA
59 37442065068 BARBARA LUIZA DE FREITAS MATHIAS ROSA
60 37442059729 BRUNA BOLZANI RIBEIRO
61 37442059651 EMILLY MERCES VASCO
62 37442060197 LARA RAMOS CABRAL
63 37442060735 PEDRO HENRIQUE BARBOZA JORGE
64 37442064973 TIAGO BARCELOS DA SILVA
65 37442063848 MIRIAN KHÉDE CARETA
66 37442060673 VALERIA CAPRIOLI BREDA
67 37442059351 LEONARDO VINICIUS TOSTA SILVEIRA DE ANDRADE
68 37442064037 CAIO BAYERL AGUIAR MACHADO
69 37442059343 ANA KATARINA BRAGATO ROCHA
70 37442060041 RAFAEL FERRARI ALVES
71 37442063690 LARISSA ALVES ROSA
72 37442064306 PEDRO FILIPE DIAS FREIRE
73 37442059627 LETICIA STHEFANY LOPES DE FREITAS
74 37442060559 DEBORA FERREIRA LOPES
75 37442060329 FRANTHESCO WIETCHESKY OLIVEIRA DA SILVA
76 37442062772 MARIANA VILLAS BÔAS DRUMOND
77 37442059372 ALICE MORSCHBACHER ALMEIDA COSTA
78 37442063543 GUILHERME PITTELKOU USBERTI
79 37442061330 IAGO STORCH BASTOS
80 37442061791 FERNANDA ROSETTI FERNANDES
81 37442059978 CAIO MARCAL RORIZ
82 37442059454 PAULA DIAS BUSSULAR
83 37442059398 GIOVANA AGUILAR GALAMA
84 37442060412 CLARA GONCALVES RUSCHI
85 37442063108 PEDRO HENRIQUE RIZZI TELLES
86 37442063618 LARISSA RADAVELLI DA COSTA
87 37442064013 JULIA PAMPOLIM ALVES DE SOUZA
88 37442059972 BIANCA TONON FARDIN
89 37442063605 JULIA SALARINI CARNEIRO
90 37442060977 ISADORA DUFRAYER FANZERES MONTEIRO FORTES
91 37442059195 GRADIVA ANTONIA GONCALVES DE BARROS SILVEIRA DE QUEIROZ
92 37442059666 IZABELLA AHNERT BLANCO DE MOURA MAGALHAES
93 37442061167 JOAO VITOR SCHNEIDER DE MARTIN
94 37442060381 JULIANA SANTOS NEVES PAIXAO
95 37442059324 GABRIEL FILIPE DE OLIVEIRA SILVA
96 37442063562 DAVI BERNARDO BUTERI DUARTE
97 37442065241 LARA RODRIGUES GURTHER
98 37442059954 LUCAS DE MELO RODRIGUES
99 37442059517 LUCAS SARTER PAGUNG
100 37442061064 ANA BEATRIZ HOFFMANN PAGUNG BARROS
101 37442059287 PEDRO IGOR ESCARPINI PERUZINI
102 37442059755 HEITOR FERREIRA CONTEMOR
103 37442063653 CAIO BACKER BONADIMAN MARINATO
104 37442060612 ARTHUR STEPHAN QUINTANILHA DE MELO
105 37442062588 MANOELA TEIXEIRA LEÃO MATOS
106 37442060432 BRENNO LOVATI COLODETTI
107 37442059333 VICTORIA TRISTAO BOMFIM
108 37442061240 JULIA SGALZER FERREIRA
109 37442059417 JHON ERYKLIS VIANA SANTANA
110 37442061850 LUÍSA DE SOUZA FERREIRA
111 37442060078 NARA LARES KLUDASCH
112 37442061323 ELOA BONOMO NEGRIS
113 37442059835 VITORIA FOSSE COELHO
114 37442065479 AGATHA MOREIRA RODRIGUES LEAL
115 37442059571 RAYANE CREMASCO MARTINS
116 37442060013 LUCAS MENDES GONZALEZ GOMES
117 37442064342 OLIVIA CORDEIRO PEREIRA
118 37442059402 EDUARDO FURTADO DE MORAES
119 37442062797 AMANDA CARDOSO GOMES HARDUIM
120 37442059922 GABRIEL LOVATI COLODETTI
121 37442061497 PEDRO ELÍSIO MARTINS SALOMÃO SILVA
122 37442063408 STEPHAN CASTIGLIONI SIQUEIRA
123 37442060441 SAMUEL COSTALONGA LOVATTO
124 37442060139 RODOLFO NORTON BARROS MONTE SANTO
125 37442060974 NATÁLIA DIER GUIMARÃES
126 37442060583 MARIA INES TINOCO LAURINDO
127 37442059642 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SOARES FAE
128 37442062711 HUGO BAHIA COTTA
129 37442061737 LARA ORLETI SOUZA
130 37442059339 DANIEL SOSSAI ALTOE
131 37442065586 JENUAN RIBEIRO BARBOSA BOURGUIGNON
132 37442061056 LUCAS ARAUJO LIMONGI HORTA
133 37442059798 TAIS GARCIA ROCHA
134 37442059461 VINICIUS LEMOS TRARBACH
135 37442063748 LUIZ CARLOS FIORIM DOS REIS JUNIOR
136 37442060150 FERNANDA MAGALHAES COTA
137 37442061974 MARCELA MATIAS BERTOLI
138 37442059523 FERNANDA MEIRA DE BARROS
139 37442059248 HUGO LOPES NEVES
140 37442060219 CAROLINA COSTA GOMES
141 37442060695 JOAO GABRIEL MACHADO DE ALMEIDA
142 37442065090 BRENO FERREIRA DOS SANTOS
143 37442063060 LETÍCIA LIMA DE FREITAS
144 37442063749 ARTHUR HENRIQUE LITTIG HAND
145 37442065819 LAURA MATOS FREIRE SONCIM
146 37442063691 JOÃO PEDRO CARNEIRO GALLAVOTTI
147 37442060063 ANA BEATRIZ LIMA PEREIRA KUROSAKI
148 37442064993 LETICIA SOUZA ALMEIDA
149 37442062983 JOSÉ GERALDO BERMUDES NETO
150 37442059518 GABRIELA VITAL RIBEIRO
151 37442060286 LUIZA HELENA BAESSO E MEDEIROS
152 37442059701 LHAVINIA CARDOSO FERRAZ
153 37442063744 VINICIUS TAFFARELLO MOURA ANDRADE
154 37442060263 JULIA RIBEIRO COELHO
155 37442060319 LARA MACHADO DE OLIVEIRA
156 37442061440 MÁRCIO FABRÍCIO FALCÃO DE PAULA FILHO
157 37442063751 AMANDA FONSECA MESQUITA
158 37442060361 MATIAS LIMA FERREIRA COSTA
159 37442060451 ARTHUR BASSINI ALMEIDA
160 37442061428 ANA PAULA CAMPOS FÁVARO
161 37442065633 LARA FEITOSA FERRARI RUBIM
162 37442061256 LORENZO OCCHIPINTI TOREZANI SOARES
163 37442059443 GABRIELY MILIORINI DE MIRANDA
164 37442060668 LEONARDO FABEM MOREIRA
165 37442061284 EDUARDO CASELLA MARQUES
166 37442060340 ANA CAROLINA CAVALHERI ZAMPERLINI
167 37442060424 PEDRO HENRIQUE DE PAULA BRAGA
168 37442060890 GUILHERME VENTURA MOTA LOPES
169 37442062473 ERIKA MARINA ZIBELL
170 37442060380 MARIANA ZAMPROGNO ZOTTELE
171 37442060926 LETICIA SOARES ALEIXO DOS SANTOS
172 37442064780 FLÁVIO SILVA DE SOUZA FILHO
173 37442059572 GIOVANNA MEL FERREIRA BRASILEIRO
174 37442063786 ASSIRIA MOREIRA PORTUGAL
175 37442060089 CARLOS EDUARDO DE NADAI
176 37442059496 LARA FACHETTI DE SOUZA
177 37442061335 PALLOMA DE REZENDE CORREA DA SILVA
178 37442062291 VANESSA BAZANI DEMUNER
179 37442060483 FERNANDA SILVA ALVES
180 37442063410 PIETRO ZANDONADE PETERLE
181 37442060052 CLARA ESTEVAN ACIPRESTE DE OLIVEIRA
182 37442059709 HELENE DE OLIVEIRA GROUIOU
183 37442064893 LUCAS PEREIRA BARROS
184 37442064066 JOÃO VITOR GONÇALVES ANDRADE
185 37442060856 JOAO PEDRO TASSINARE CARETTA
186 37442059591 ALAN HENRIQUE GRECCO GUEDES
187 37442060436 MARCELLA TEIXEIRA SANTOS
188 37442059608 SOPHIA LEANDRO ROCHA
189 37442065791 SARAH DE SOUZA OLIVEIRA
190 37442061279 LETICIA WETLER DO NASCIMENTO
191 37442059449 MELISSA RODRIGUES ALMOKDICE
192 37442060007 HELENA NAPOLI DA CUNHA
193 37442059516 MARIA DE OLIVEIRA VOLPINI
194 37442063153 YASMIN CORRÊA VASCONCELLOS
195 37442060592 LARA FARDIN ZAVARISE
196 37442061030 MARIANA MENDES MAIA BARBOSA
197 37442059849 GABRIELA MONTEIRO SILVA
198 37442063117 DAWSON LAGES OLIVEIRA MONTEIRO
199 37442059916 HENRIQUE NUNES FORATTINI DE LIMA
200 37442059391 RUBIA DE OLIVEIRA LIMA
201 37442059945 LUCAS SOUSA PONTES
202 37442062175 AMANDA SAAR ALVES
203 37442061967 LUCAS DOS SANTOS PEREIRA DE PAULA
204 37442063795 EYLLA IRIS MEDICE COSTA
205 37442060713 DANIELLE ANDRADE RAMALHO
206 37442063425 LUISA BARROS BRAGA
207 37442059291 KAMILA JALES CORTELETI
208 37442059433 HECTOR MATOS JALUL BRETZ
209 37442059693 GABRIEL COIMBRA DE OLIVEIRA
210 37442064647 CAROLINA BOTELHO DE LIMA
211 37442063476 MATHEUS SCANDIAN THOMAZ
212 37442065309 FELIPE CAMPOS GONÇALVES DA SILVA
213 37442060765 MARIA ANTONIA FELIX DOS SANTOS
214 37442060664 AMANDA DOMECIOLI ABREU
215 37442060528 JULIA CORREIA LEMOS
216 37442060686 JOAO EMANUEL ABU DIOAN ALBUQUERQUE
217 37442062201 TAISSA DOS SANTOS UCHIYA
218 37442060650 JOAO PEDRO FORECHI RODRIGUES
219 37442061439 THYELI SPACINI MINEGISHI
220 37442059797 MARIA AMELIA BARREIROS BERNARDI
221 37442059344 JASMIN JANUTH VIEIRA
222 37442063659 LUCAS MOREIRA CUNHA
223 37442062539 BEATRIZ NICHIO DE NADAI
224 37442060369 EDUARDA CHIABAI BISSOLI
225 37442061823 GABRIELA TORRES FONTES
226 37442060696 EDUARDA CAROLINE MOREALLI
227 37442064112 MARIA CLARA VAZ TRINDADE
228 37442059457 GABRIELA CORREA CARDOSO
229 37442065099 VICTOR SABADINI MUNIZ PAGOTTO
230 37442060587 VINICIUS BASTOS DE LIMA
231 37442059528 SARAH VARGAS DIAS
232 37442063233 MARIA CLARA DE CASTRO E CAETANO
233 37442061588 SARA BATISTA HONORATO
234 37442063740 JOÃO GABRIEL BASTOS MONTEIRO
235 37442063319 JORGE LORENZONI ROCHA
236 37442062781 CATARINA DE SOUZA CARNEIRO SALLES
237 37442062798 LARA MIRANDA MARCHESI
238 37442060895 YASMIN MOURÃO COELHO
239 37442061317 PAULA MACEDO REIS
240 37442059483 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA SILVA
241 37442060885 LIVIA VALLE DOS SANTOS SILVEIRA
242 37442060271 GABOR BELFI RAASCH COELHO
243 37442062285 BEATRIZ MORAES KOELHER
244 37442059459 MARIA VICTORIA CARDOSO REIS
245 37442059782 TULLIO DALGOBBO SAMORINI
246 37442059387 AMALY YUKI FALK TANAKA
247 37442059328 LARA ALIPRANDI ROCHA
248 37442060574 RAYSSA FERREIRA LOPES
249 37442061078 CÁSSIA BASSETTO LORENZONI
250 37442063055 ANA JULIA VEIGA SEPULCHRO
251 37442062634 LETICIA GABRIEL DA SILVA
252 37442059561 DAVI ARMANI FEREGUETTI
253 37442060277 SAMUEL ALMEIDA CORDEIRO
254 37442061746 MATHEUS DE ARAUJO MESQUITA DOS SANTOS
255 37442059374 ANA GABRIELA PINHEIRO FRISSO
256 37442061899 EMILLY PICANÇO MAGALHÃES
257 37442059692 IZABELA DE MELO ALVES
258 37442060651 KALITA ADMIRAL BRISON
259 37442062141 VICTOR AMARAL GUERREIRO
260 37442063654 EVELYN ALMEIDA DO NASCIMENTO
261 37442063781 ALONZO ARMANI PRATA
262 37442063602 KARINA MORENO DE OLIVEIRA
263 37442063972 MARIA ANTÔNIA ANDRADE RANGEL
264 37442059590 MEGANE LARISSA DIZERENS
265 37442063341 CAMILA HIBNER DE ALMEIDA
266 37442064858 GUSTAVO CAETANO RIZZI
267 37442064018 RAQUEL DUARTE SALLES RAMOS
268 37442063118 SANDY MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
269 37442063295 LARA CARDOSO COSTA
270 37442062569 AMANDA BRAZ LIBERATO
271 37442063967 DANIEL VIRGILINA FACCO
272 37442059409 REBECA RIOS ANDRADE
273 37442060060 NATHALIA GOMES VICTORIANO
274 37442060312 VICTORIA COFFLER PIUMBINI CASTRO
275 37442065761 FERNANDA ALBANI RODRIGUES
276 37442063497 EWERTON MENASSA DARÓS
277 37442065316 LUCAS ANDRADE CAMPELO
278 37442063621 GISELE PEREIRA GOMES
279 37442061029 ELIZA GONÇALVES MACIEL
280 37442064710 DANIEL FRANCISCO SCHIMITH DAM PIASSI
281 37442060146 THAIS RABELO MESTRIA
282 37442060407 GUSTAVO LORENZUTTI TEIXEIRA
283 37442063159 VICTORIA PAGANI SAMORA SOUSA
284 37442063230 BIANCA SUAID SOARES
285 37442060572 IZABELLA RODRIGUES MARQUES RANGEL
286 37442060468 SHAYRA TOFANO MONTEIRO
287 37442059465 MARIA CECILIA TUCHI VITAL
288 37442065664 RAPHAEL MARIN ARRUDA
289 37442059414 MARIA EDUARDA MININO FERRARI
290 37442060823 MANUELA OLIVEIRA BUAIZ
291 37442061306 MARIANA SANTOS FERRARI
292 37442060172 HENRIQUE DE CASTRO
293 37442060044 RAFAEL TEIXEIRA TAVARES
294 37442063375 JÚLIA DOS SANTOS LIMA SOBREIRO
295 37442063320 LUCAS RODRIGUES QUEIROZ
296 37442059535 AMANDA FERNANDES AMARAL
297 37442059581 JORDANIA FASSARELLA BANDEIRA
298 37442059817 FELIPE ZANI DEMUNER
299 37442059743 YASMIN CARDOSO NOBREGA
300 37442059672 GABRIEL PIRES DE ARAUJO
301 37442063632 ANNA CAROLINA DE ASSIS RIBEIRO
302 37442059227 LUIZA NASCIMENTO NOGUEIRA
303 37442061203 PEDRO MOULIN PIMENTA
304 37442065082 WESLEY AUGUSTO BATISTA
305 37442060417 ALICE GOMES BARBOSA
306 37442059311 ISABELA MORAES CALIMAN
307 37442059453 PEDRO FRAGOSO FERREIRA DA COSTA
308 37442064766 LETÍCIA LANINI DE LAET
309 37442059314 LAYS CRISTINA PAES PEREIRA TAVARES
310 37442061444 RODRIGO REIS OLIVEIRA
311 37442060782 BARBARA CURTO MONTEIRO VILELA
312 37442060882 MELLINA MEDICI DELANOS FERREIRA
313 37442062269 LAÍS BERTOLI GERASSI
314 37442061499 ISADORA DE OLIVEIRA LIPARIZI
315 37442062861 ERIKAH MANASHA DA CONCEICAO SALETI
316 37442062254 VERÔNICA GÓBI BERNABÉ
317 37442064531 DANILLO DA SILVA PIRES
318 37442060649 JULIA MAGALHAES MONTEIRO
319 37442059686 AMANDA CARDOSO
320 37442059354 ANNA CLARA PICCIN HENRIQUES DE SOUZA
321 37442059277 MAITE BASTOS GOMES
322 37442060594 GABRIEL DE CARVALHO SAMANIEGO
323 37442059700 ANNA KAROLYNA DA SILVA MOREIRA
324 37442059832 THIAGO CAPINI SANTOS
325 37442063023 NATALIE ISABELLA ZUCOLOTO QUIROZ
326 37442061943 LUCAS DESTEFANI NATALI
327 37442059813 KAROL OLIOSI PAULINO DE OLIVEIRA
328 37442062944 BIANCA AZEVEDO BERGER AMARAL
329 37442063463 GIOVANNA DAL SECCO SILVEIRA AMORIM
330 37442060700 ANA CAROLINA SANTANA DE LIMA
331 37442063136 IZABELA CORONA SENA
332 37442059966 SARAH BORGES DIAS CANTO
333 37442062601 KAROLINA FIOROTTI RIZZI
334 37442061403 ANA CAROLINA RIOS RODRIGUES
335 37442059765 LISSA BRAVIM FORTES DA SILVA
336 37442060160 MARIA EDUARDA POLIDO LEMOS
337 37442060269 ALESSANDRA DAMACENO SOUZA
338 37442059412 LETICIA JANUZZI RESENDE
339 37442064546 LAIS RODRIGUES DE MORAIS SILVA
340 37442059251 HUGO DE SOUZA MAGALHAES
341 37442060112 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
342 37442062697 KATHISUEMY MARIM
343 37442059803 ISABELLA FAVORETTI NICHIO
344 37442065406 RAYANE NICHETTI POTIN
345 37442062333 THAIS COLLODETTI RESENDE
346 37442061419 ANA CRISTINA BUGE MILBRATZ
347 37442060245 ANNA MARIA FRIZZERA DANIEL
348 37442065342 LORENA DENADAI BARROS
349 37442061982 MARCELIA ANDRADE TOMAZ
350 37442059335 ALINE DE MORAIS GOMES
351 37442059470 GIOVANA ALALUNA SERAFIM
352 37442062846 CAMILLA BARRERE VIEIRA
353 37442063695 GABRIELA VALADAO THIAGO DE MATTOS
354 37442062824 MARIANA REGATTIERI POLTRONIERI
355 37442065592 IZABELLA ESCODINO BAPTISTA
356 37442065796 LETICIA DIAS COUTINHO
357 37442063359 VINÍCIUS CAMPOS DE REZENDE
358 37442061655 ALICE MARTINS OLIVEIRA
359 37442059779 ELLEN DEMONER RASSELE
360 37442060860 LUCAS FREIRE DANDREA
361 37442062320 MARCOS ROBERTO PRADA FILHO
362 37442064616 CEZAR AUGUSTO GASTIN NOGUEIRA NETO
363 37442063088 SEBASTIÃO FIOROT DA SILVA
364 37442060285 DANIELA BORGES MIELKE
365 37442061939 FELIPE HERINGER RIOS SANTOS
366 37442059441 SOFIA BIANCARDI CAMPOS
367 37442064141 DÉBORA QUALHANO TRIGO
368 37442062808 VINICIUS MARTINS RAMOS
369 37442061144 THAÍS DE ASSIS LOPES
370 37442060072 LARISSA ALANA CHERQUE ROCCON
371 37442063532 WILSON SANT ANNA LOPES NETO
372 37442060005 DANIEL COELHO DE SA SANTANA
373 37442059613 BEATRIZ APARECIDA PINTO VENTURIM
374 37442060130 LUANA ASSIS MARQUEZ
375 37442065560 PYETRA XAVIER FRANCO
376 37442061163 IGOR PIMENTEL FERRAZ
377 37442061551 NADAB SANTOS RICARDO
378 37442059422 NATHALIA GONCALVES DE OLIVEIRA
379 37442065653 GABRIEL VIEIRA GONZAGA
380 37442060485 PAULO MIGUEL GOMES RUIZ
381 37442064308 SARAH TRESSMANN ANDRADE
382 37442060586 VITOR CRISPIM SOARES
383 37442060563 PAULA CARNEIRO SOUZA
384 37442059681 IANNA SOUZA MARIANO
385 37442063269 JULIANA MARTINS PINTO
386 37442060501 PATRICK DA SILVA MARQUEZ
387 37442063383 EDUARDO DE OLIVEIRA THOMAZINI
388 37442063302 LARA BARBOSA ABREU SAMPAIO
389 37442065822 MARLON BORGES DOS SANTOS
390 37442063518 FELIPPE FURLAN KELHER
391 37442063065 THAIS DE PAULA REZENDE
392 37442059925 NATHALIA AKEMI CAMARGO KOGA
393 37442064367 RYAN CAMBUI SILVA
394 37442060166 MIKAELY MOREIRA DE ALBUQUERQUE
395 37442059198 VICTORIA TERRA MONJARDIM
396 37442061645 MILENA HENRIQUES PINHEIRO CANABARRO
397 37442063756 RUTH PAGANINI RODRIGUES
398 37442059612 RAISSA BRUM FERREIRA
399 37442063647 PEDRO ALMEIDA CASOTTI SIMÃO
400 37442062272 PEDRO ANTONIO MERLO MARTINS
401 37442065637 LUÍZA FEITOSA FERRARI RUBIM
402 37442065295 ANA CAROLINA COVRE COAN
403 37442059783 BEATRIZ PAGANINI DA CRUZ
404 37442061714 JULIANI SOARES SCARAMUSSA
405 37442059558 ARTHUR MARQUES MIDON
406 37442062352 AMANDA COSTA NASCIMENTO
407 37442062315 DONATO MORAES DORNA FOLETTO
408 37442064602 VICTORIA SOUZA NATALLI MOURA
409 37442063961 IRIS MOREIRA DA SILVA
410 37442061309 JÚLIA EGERT LÓSS
411 37442061383 JOSÉ OCTAVIO NASCIMENTO COLNAGO FILHO
412 37442061207 EDUARDA MERÇON ASSAD
413 37442062088 THIAGO MENDONÇA JUNCA
414 37442063549 VICTORIA LOSS PIZZANI
415 37442060857 PEDRO HENRIQUE VIDAL LUZ
416 37442063915 ESTHER FREIXO CHAVES
417 37442060809 ISABELA RIBEIRO RODRIGUES
418 37442059404 ALANNA CUNHA MOTA DO CARMO
419 37442064206 GABRIEL VIANA TRINDADE
420 37442059504 JOSE LUIZ CARUSO ALENCAR SILVA
421 37442064792 MARIA CLARA MOREIRA DO NASCIMENTO
422 37442060300 MILLENA FAMBRE LAIBER
423 37442060781 PÉROLA GONÇALVES PINTO
424 37442061217 ISADORA LARISSA MOROZEWSKY COSTA
425 37442063791 PAULA MORELLO NASCIMENTO
426 37442063676 STÉFANY VASCONCELOS SANTOS
427 37442064414 LEANDRO DUTRA SATLER
428 37442060297 DEAN CARLOS CHRIST MACEDO
429 37442065657 LEONARDO SCARPI GONÇALVES BARBOSA
430 37442063461 ARIANE MENEZES GUIMARÃES
431 37442059371 BIANCA MANSUR NONATO
432 37442060121 LUCAS ANGELO DOS SANTOS
433 37442059549 DANILO DIAS AVANCINI VIANA
434 37442062005 MARCUS VINICIUS LESSA VIEIRA
435 37442060678 VANESSA PAGANINI CAPRINI
436 37442060142 GABRIELA CASTELLO SCHULTZ
437 37442063743 LUCAS SARDI PIETRALONGA
438 37442060144 GIOVANA ROCHA FRANZOSI
439 37442060523 BRUNA AMORIM SANTOS
440 37442061377 ISAAC VIEIRA MACHADO JUNIOR
441 37442059787 GABRIELA PEREIRA SANTANA
442 37442061314 JOÃO MARCELO DA RÓS ROSALEM SCHAEFFER SCHMITZ DE SOUZA
443 37442060537 FELIPE DE NADAI SILVA
444 37442059368 MARIA EDUARDA CARVALHO NOGUEIRA DA GAMA
445 37442063516 EMANUELLY DEGASPERI ARAUJO
446 37442062571 PAULA LÚCIA REZENDE ALMEIDA MANHÃES
447 37442059410 RENAN AZEVEDO GALVEAS LOUREIRO
448 37442062766 RAFAEL BARCELOS MORAES
449 37442063832 JOAO VITOR MEDEIROS DE ASSIS
450 37442059601 LARA MOURA MACHADO SANTOS
451 37442060524 GABRIELA SALOMAO MOURA
452 37442063128 JOÃO FELIPE NUNES DIAS
453 37442060893 ISADORA AGRIZZI MORAIS
454 37442060836 MARIA EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA
455 37442059231 ANA CLARA CIPRIANO
456 37442063685 ANNA THAYS DA CRUZ DIAS
457 37442061684 LUCAS ABREU PAIVA
458 37442060529 MARIA LUIZA SOUZA GIACOMIN
459 37442059582 ESTEFANY DE PAULA PAIVA
460 37442060084 DAVI MARCARINI ZON
461 37442059280 KAYA DE ALMEIDA COSATE
462 37442064243 MILENA COELHO WELLER PEREIRA
463 37442064447 NICOLE PERCIANO PEREIRA
464 37442062891 GUSTAVO VACCARI FERNANDES
465 37442060899 SARAH REIS LIMA
466 37442065129 BARBARA BONA LIBERATO
467 37442059645 PAULO VICTOR MACHADO SCHERRER
468 37442062943 ISABELA ASSIS PERDIGÃO
469 37442059655 LUCAS SINGULANO PEREIRA DA SILVA
470 37442059721 JULIA SOUZA GONCALVES
471 37442064144 PEDRO HENRIQUE NEME HOLLIDAY
472 37442060124 LUISA PIROLA SANTOS
473 37442065746 ISABELLA KEYNA ALVES MOREIRA
474 37442059652 THUANI CANALLI
475 37442060071 LORENZO FERRARI ASSU TESSARI
476 37442060796 KAREN HUBNER LEITE
477 37442060214 PAOLA FERNANDA BASTOS NETTO
478 37442064910 TAÍS BARCELOS MENDES
479 37442064591 LUIZA DE SOUZA SOMMER
480 37442064050 BRUNNA THOMES LIMA
481 37442064241 ISABELLA OLIVEIRA BEZERRA
482 37442063520 WHANDER BREMER NATALI
483 37442064625 JURANDIR MACEDO DORNELAS
484 37442060565 JOCELES BICALHO FELIX
485 37442061784 BRUNA MELLO DOS SANTOS BENVENUTO
486 37442060210 ANDRE LUIZ ALMEIDA CASATI
487 37442061053 ARTHUR LEANDRO QUINTEIRO LOPES
488 37442062654 FELIPE ZANOTTI DUCCINI
489 37442063402 OLAVO ALTOÉ RAMOS BARBOSA
490 37442060378 JULIA CAMPOS AMARANTE CUNHA
491 37442059478 AMANDA DE LAIA VIEIRA
492 37442061050 LUIZA ALVES LIPHAUS
493 37442060347 YASMIN BINDA DE SOUZA
494 37442061277 MARCOS GUILHERME BEDIM TRANCOSO
495 37442061675 MATEUS MAIN DALTIO
496 37442060580 MARINA VELLOSO NASCIMENTO
497 37442061258 LETICIA SANGLARD DUTRA DA SILVA
498 37442060880 ANA JULIA MARTINHO DE MORAES
499 37442059777 KARLA NIEIRO SCOPEL
500 37442059768 MATEUS MUNIZ VENANCIO
501 37442062754 JULIA GOESE GROBERIO
502 37442059569 STEPHANIE FREITAS ZANDOMENICO
503 37442062030 GABRIELA SOARES ROCHA
504 37442059628 BRUNA VERISSIMO LOPES
505 37442059375 LUANE SCHERRER JULIATTI
506 37442059428 JOSE ANGELO COZZER BIZI
507 37442059891 JULIANA FERRARI KHOURI
508 37442059720 KAMILLA SILVA MATHIELO
509 37442059543 BRUNELA GOMES CANAL
510 37442063377 ISABELA FERNANDES DE OLIVEIRA
511 37442063994 MARA LOWINE OLIVEIRA PITTOL
512 37442060853 ISADORA SCHWARTZ MEIRELES
513 37442063615 LORENA ALIPRANDI ROCHA
514 37442061562 ESTER DEL PIERO DADALTO
515 37442059713 JOAO VITTHOR RIBEIRO E SILVA
516 37442059717 LUCIANA MATOS NORBERTO DA SILVA
517 37442059533 LUANA RODRIGUES MORAES DE JESUS
518 37442064544 MARCELA FERREIRA DE CASTRO
519 37442063411 ARÍCIA STORCH RODRIGUES
520 37442060408 FABRICIA LOPES TEMIDO
521 37442064992 GABRIEL TAVARES SOUZA
522 37442059542 PHILLIP ANSELMO MORELLO PELEGRINI
523 37442065106 MANOELA RIBAS TAMEIRÃO DA SILVA
524 37442059975 LUIZA BEATRIZ DIAS INDUZZI
525 37442063126 RAFAELA KUHN DE FREITAS
526 37442065031 MIRNA SANTIAGO SABATINI
527 37442061602 MILENA CAMPOS GAVA
528 37442061109 LIZ GOULART RANGEL
529 37442061561 BIANCA GARCIA SARDI
530 37442060134 VITOR SAMPAIO CUNHA
531 37442059530 ANA ROBERTA PACHECO ROSA LOPES
532 37442061290 DRIELLI BATISTA ZOPPI
533 37442059383 LILIAN FAJOLI PIZZOL
534 37442059476 JOAO VITOR SANTOS BRAVIN
535 37442060464 TAINNA ESTEVAM
536 37442062454 JULIA FERREIRA AQUINO
537 37442059979 LUISA LOCATEL GOMES SILVEIRA
538 37442059434 JULIA BANDEIRA LIMA
539 37442062589 LUCAS SOUZA MEDEIROS
540 37442059923 MARIA LUIZA CANALLI MATTOS
541 37442063679 TAILINY PISSARRA DENADAI
542 37442063268 SABRINA VIEIRA EMERICK
543 37442065778 ATRINE GOMES OSÓRIO
544 37442063587 LETICIA RAMOS LOPES
545 37442059392 ISABELA BELUMAT REISEN
546 37442060454 MANUELA GONCALVES PEDRONI
547 37442059625 LAURA SIQUEIRA BARRETO
548 37442060311 LIVIA FONTES DE SOUTO DOS SANTOS
549 37442059406 JULIA PEREATO FERNANDES
550 37442060402 CATARINA NESPOLI VANINI
551 37442059606 JOSE VICENTE MARTINS TELES BUFON
552 37442063772 JULIANA ANDRESSA SILVA DE LIMA PINTO
553 37442060440 ALYSSON MARTINELLI GUIMARAES PIMENTEL
554 37442062991 CARLOS EDUARDO GOMES TIRELLI
555 37442059688 ISABELLA GOMES DE OLIVEIRA
556 37442065542 JULIA LIMA MARINO
557 37442060175 ISABELA SARTORIO PANDOLFI
558 37442059411 BARBARA ARAUJO CRISTELO DE MORAES
559 37442059403 LARA GRESTA LAGE EPICHIN
560 37442061047 MARIANA DAMASCENO FELIPE SILVA
561 37442059640 RAISSA GRAZIELE MOREIRA AMORIM
562 37442059489 KAROLINE CABRAL NERES FIORIO
563 37442061393 MARIA VICTORIA RECKEL SANTOS
564 37442059451 AMANDA STEIN DE SIQUEIRA VAREJAO
565 37442062179 MARIANA CREMASCO AMARAL
566 37442060904 LORENZO ZANDONADE SALASAR
567 37442059685 MARIANA OLIVEIRA CARIOCA
568 37442060302 YASMIN RAMOS POMPERMAYER
569 37442064569 KAREN SCHAIDER PETERSEN
570 37442063143 MATHEUS LIMA SILVEIRA
571 37442062805 GUSTAVO COACHMAN HOLLENSTEIN
572 37442064627 YASMIN SANTOS FREITAS
573 37442060847 SANDY MARIA SIQUEIRA BARRETO DE FREITAS
574 37442062153 MARIA REGINA SANTOS DALMEIDA
575 37442060097 LARA MORGADO MARTINS
576 37442064239 LUCAS BARROS THOME
577 37442063280 FELIPE LOUREIRO FERNANDES
578 37442060122 LORRANA TESCH
579 37442063688 GABRIELLE SILVA PIRES
580 37442061334 ANNA JULIA DE OLIVEIRA BARBOSA
581 37442064011 ARTHUR VINICIUS CENDA SOUZA
582 37442065512 VICTORIA CAROLINA DE ALMEIDA STEIN
583 37442064630 THAYLA THOMPSON CORTES
584 37442064686 MARCOS ANDRE TRISTAO ROCHA
585 37442060385 GUILHERME MACHADO FULLY
586 37442064334 TAYNA NEIVA VIEIRA
587 37442061300 ALVARO TEIXEIRA DE CARVALHO SOARES
588 37442060077 MARIA ISABEL SILVA RODRIGUES
589 37442065497 ELISA PEREIRA MEDINA
590 37442060325 JULIANA SUBTIL DE OLIVEIRA
591 37442059546 LIVIA DALLA BERNARDINA
592 37442064053 BRUNA DOS SANTOS ZANETTE
593 37442065461 NATHALIA SOARES BARBOSA
594 37442062444 ARTHUR GUASTI
595 37442060154 JOAO PEDRO CALHEIROS MORO CAPO
596 37442059866 PALOMA LIMA BOROTO
597 37442061763 AMANDA BOCHOU NASCIMENTO
598 37442060107 THIAGO TAVARES DO NASCIMENTO
599 37442061262 GABRIEL PESSIGATT ALVARENGA
600 37442060105 NATHALIA RODRIGUES CAVALCANTI DE CASTRO
601 37442059732 DEBORA RUDIO DA SILVA
602 37442064226 MILENA PARTELI DE FRAGA
603 37442061055 ANA CAROLINA DE SOUZA BRANDÃO
604 37442060093 ISABELLI DE OLIVEIRA MARTINELLI
605 37442059325 GABRIEL RANGEL TOMAZ
606 37442062862 KEZIA FREIRE ESTEVAO
607 37442060556 JULIA COSTA CAMISAO
608 37442059456 DEBORA VEITAS DE OLIVEIRA
609 37442065365 FELIPPE SCHMIDT COACHMAN
610 37442061043 JOÃO GABRIEL SANTOS GONÇALVES
611 37442061464 LUIZ ARTHUR MIGUELOTE SAMPAIO ELIAS
612 37442059593 MATHEUS GUIO FERREIRA SILVA
613 37442060344 PAULO HENRIQUE DUARTE MARTINS
614 37442060117 IZABELA BATISTA PEREIRA MOREIRA
615 37442059902 LUCAS CHALITA DE MENDONCA BARRETO
616 37442063350 DRIELLY VIEIRA
617 37442063712 JOANA FALK ZANELLO
618 37442064074 PAULA CAIRES DO AMARAL
619 37442065651 MARIA CLARA MORELLATO RUBIM CREMONINI
620 37442059382 ESTHER KRAUSE SAICK
621 37442061002 GUSTAVO GRACELI SOUZA
622 37442059331 THALITA DE ALMEIDA MARINHO
623 37442064223 TAINARA RAQUEL SILVA MACIEL
624 37442059894 LEANDRA FEITOSA ROCHA
625 37442060023 ANNELISE RIBEIRO ALEXANDRE DE CARVALHO
626 37442060862 ANA BEATRIZ TEIXEIRA RODRIGUES
627 37442060831 NAJLAH LINDOSO LOUZADA
628 37442060356 PEDRO ROCHA MIRANDA FERREIRA DE SOUZA
629 37442059490 LARA VARGAS LONGUI
630 37442060222 MARIANA JORDEM FILGUEIRAS TYBEL
631 37442060691 LOISE LORENZONI FEITOSA
632 37442065772 NAYARA CICILIOTTI AGUIAR
633 37442063491 GENARIO GONÇALVES DOS SANTOS JR
634 37442059741 EMANUELLA MACEDO CARMINATI
635 37442060095 REBECA AMADO VIVAS BRUM
636 37442061919 ELOA CARARO FREITAS
637 37442063669 LUIZ HENRIQUE MIRANDA MATOS
638 37442059285 ISABELA SIYAO CHEN
639 37442060552 VICTOR LUIZ MALVERDI CALMON
640 37442059785 MILLENA FERNANDES MILLI
641 37442064209 MATHEUS MACHADO CÓ
642 37442059515 FILIPE RODY CORREA DA SILVA
643 37442060203 LUIZA BARBOSA SILVA
644 37442059501 RIAN OLIVEIRA DE BARROS CAMPOS
645 37442059752 JULIA SILVEIRA AGUIAR
646 37442060687 BEATRIZ SCARDUA DE MENDONCA
647 37442059913 LUIZA TEIXEIRA ALVES
648 37442065593 ANA LORENA FERNANDES
649 37442062788 MARÍLIA PERUCHI BISI
650 37442063127 MARCELA MASSARD DE SOUZA
651 37442063390 CARLOS EUGÊNIO MARINOT MASSARIOL MOREIRA
652 37442063323 ROGERIO AVELAR SCARPE FILHO
653 37442059834 HEITOR MOREIRA ARAUJO
654 37442059962 MARIA VICTORIA ROCHA TOREZANI
655 37442061879 IRIS BARBOSA DE PAULA
656 37442060788 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
657 37442060418 RONALD CURTTES ACIPRESTE JUNIOR
658 37442061392 LEONARDO BORTOLINI CHAMOUN
659 37442061445 TULIO MOLINA GRASSI
660 37442060909 MATHEUS PIUMBINI ROCHA
661 37442060791 LUCAS CAETANO FARIA QUINTAES
662 37442059390 ALICE CAVALLINI NASCIMENTO BOURGUIGNON
663 37442059388 JOYCE DE FREITAS SOUZA
664 37442060970 JOICE DA SILVA LOPES
665 37442059839 LIGIA BELARMINO MATTOS
666 37442059936 LARISSA BARBOSA GONCALVES
667 37442059431 LAYS HEMERLY ALMEIDA
668 37442059452 BRENNO TRISTAO GUEDES
669 37442062650 MARIANA MACHADO MENEZES BARBOSA
670 37442060783 EXPEDITO CESAR DA COSTA MENDES
671 37442064664 JOÃO ANTONIO CRUZ COSER
672 37442061191 VITOR GOMES BARRETO FILHO
673 37442065443 INGRID PACHECO JOSÉ
674 37442062706 MARIA GABRIELLE DUTRA MARTINEZ EMERICK
675 37442063007 CLARA DA SILVA PASCOAL ABREU
676 37442065788 JULIANA JIN YOUNG BITENCOURT ALONSO BEGO
677 37442060351 CAROLINA CAMATTA BRANDAO
678 37442059763 LIVIA SPINASSE PERUCHI
679 37442060742 FERNANDA ARAUJO SILVA PEREIRA
680 37442064103 DAVI ASHER TEIXEIRA DE FIGUEIREDO
681 37442065364 GABRIELA BARBOSA ALEXANDRE SANTOS
682 37442060129 PEDRO HENRIQUE SANTANA VIEIRA
683 37442060193 LETICIA PONCIO SOUZA
684 37442059997 JULIA CARVALHO ULRICK DIB
685 37442060479 BRUNELLA COMINELI
686 37442061119 ROBERTA MEIRELLES CARDOSO
687 37442061063 LUMA CANDIAN GUNDLING
688 37442061353 LETICIA PATERLINE DOS SANTOS
689 37442065183 LARA BUENO MENEZES MATTAR
690 37442063122 RAFAEL CONSTANTINO DE MELO
691 37442065409 MATHEUS ALEIXO BARBOSA DA SILVA
692 37442059822 KARINA CAMPANHA
693 37442059506 MARIA EDUARDA GUZZO ZAMPIER DE SOUZA
694 37442059769 GABRIEL HENRIQUES AMORIM
695 37442064197 GIOVANA MERIGUETE BRAMBATI
696 37442060178 TAINARA PAGIO CHAGAS
697 37442063553 LETICIA JARDIM MARINHO DE CARVALHO
698 37442060038 LUCAS JULIAN TRISTAO CASTRO
699 37442059539 LUYZA BAYLON MARINHO SALDANHA
700 37442061878 VICTORIA MARIA CAILLAUX BACELAR DE CASTRO
701 37442061183 MARIA EDUARDA ZANETTE MACEDO
702 37442062777 ARTHUR FERNANDES GUIZARDI
703 37442061157 DALLISY FALCÃO LEITE
704 37442061661 HAILA GALVÃO BERTH
705 37442061476 YASMIM DE OLIVEIRA SUZANO VIEIRA
706 37442063710 SEBASTIÃO FIGUEIREDO COTA NETO
707 37442059730 ALINE SUELLA OLIVEIRA BOF
708 37442064885 PRISCILA COSTA DIAS CRUZ E SILVA
709 37442061366 HENRIQUE BARCELOS BICALHO
710 37442060762 EDUARDA VARGAS RIGO HERZOG
711 37442061327 MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA
712 37442061357 AMANDA SORIANO BORGES
713 37442059934 JORDANE SILVA GONZAGA
714 37442065229 MATEUS JOSÉ DOS SANTOS
715 37442062362 JAMILE RODRIGUES DE CERQUEIRA
716 37442061999 LARISSA MARTINS CHRISTO
717 37442065385 RAYSA GOMES RIBEIRO DE SOUZA
718 37442063279 MATHEUS ALBUQUERQUE DO VALLE
719 37442060276 IGOR ZORDAN PEREIRA
720 37442059977 ISABELLA DE OLIVEIRA SANTOS
721 37442060051 SOFIA CAVALIERI DE ALMEIDA
722 37442065513 KAROLAINE GALVANI DELPUPO
723 37442060511 LARISSA PEREIRA GAMA
724 37442059537 LAIENE LAUVERS SILVA
725 37442060253 YASMIN DE ALMEIDA ABREU
726 37442063773 GEOVANA DA SILVA RISSI
727 37442059824 LARA DINIZ COAN
728 37442063897 BEATRIZ SALOMÃO PIANA
729 37442062980 MARIA EDUARDA DE ARAÚJO PAULO
730 37442059439 RODRIGO PARIS BENEVENUTO
731 37442059491 ANDRE LIMA SANTOS FONSECA
732 37442060151 RAFAELA COLODETE MOTA
733 37442059281 LAZARO SOARES DE OLIVEIRA
734 37442060309 JULIA CASTHELOGE COUTINHO MARIANI DE JESUS
735 37442064891 GUILHERME CRUZ COELHO
736 37442059469 CAROLINA VARGAS PAGIO
737 37442064651 JOSUÉ FILHO DANTAS BEZERRA
738 37442065735 HENRIQUE BROETTO DAVARIZ
739 37442065594 RICARDO MARCONSINI PALOMBA
740 37442064309 MATHEUS NOBRE DE SOUZA
741 37442059356 SABRINA DE SOUZA LANCA
742 37442065511 ESTEVÃO ALVES DE OLIVEIRA
743 37442063133 DEBORA MONTEIRO BARRETO CAMARGO
744 37442062178 ANA JULIA SCARPAT DA SILVA
745 37442060553 JOAO PEDRO SANTANA DE ALMEIDA
746 37442060115 SYNGRID CORREA COSTA
747 37442061496 JOYCE ROCHA ATAYDE
748 37442062988 NATHALIA OLIVEIRA BRUNELLI
749 37442063531 KHASSYA MARCELINO SAAR
750 37442062985 LOHAYNE CORRÊA BARRETO
751 37442061867 PEDRO HENRIQUE CUSTODIO JUNGER
752 37442064719 BIANCA PINHEIRO DESTEFANI
753 37442064150 ALEXANDRINO CHIABAI
754 37442061248 GABRIELA GUANANDY KISTER
755 37442065390 ISABELLA MODANESE NORBIM MATTOS TEIXEIRA
756 37442059597 GUSTAVO LUIZ ADAM
757 37442062957 VITÓRIA ROSSONI
758 37442059540 NATALYE XAVIER CHRIST
759 37442065347 CAROLINE FELETTI RODRIGUES
760 37442060082 GUILHERME PEREIRA QUINTAES
761 37442060365 MARCELA GOMES FERRAZ
762 37442062465 YSLA NETTO DE AGUIAR
763 37442061349 FLAVIA SASSO BRANDAO
764 37442063008 LUCAS SILVA DURAO
765 37442064045 LUISA COLNAGHI PADILHA
766 37442061614 MARIA JULIA BERNARDONE LIMA
767 37442061863 TANMILA GLÓRIA JUNGER
768 37442059683 BRENDA DE SOUZA FERNANDES
769 37442063720 TIAGO PEREIRA NUNES
770 37442059816 ALEXANDRA FURTADO VAGO
771 37442064228 MARIA FREITAS HABKOUK BRITO
772 37442064435 ANDRÉ LUÍS NUNES OBERMULLER FILHO
773 37442064058 JULIO CEZZAR FARDIN PESSIN
774 37442063110 VICTÓRIA SCHIMIT VIDAL
775 37442061727 ELLEN CRISTHYNE DE SOUZA JACOBSEN
776 37442064122 KARUANA DOS SANTOS DE SOUZA
777 37442059471 ELOISA FRANZIN ANDREATTA
778 37442059869 LAURA DOS SANTOS FERNANDES
779 37442063641 CAMILA PEREIRA MORBELLI
780 37442064214 NATHALIA JACOB BORGES
781 37442061598 ALICE COAIOTO PINHEIRO
782 37442060231 HENRIQUE MENDES ITALA
783 37442065159 BRUNA PIMENTEL BASTOS
784 37442063668 ERIK PIGNATON FRANCISCONI
785 37442060155 AMANDA CAMPELLO PEROVANO
786 37442063421 ENZO PASSAMANI LOSS FAVARATO
787 37442064246 ELISA RABELLO LAIGNIER
788 37442059271 GABRIELA OLIVEIRA CASSARO
789 37442064634 BARBARA PRETTI CORTI
790 37442059435 KARINA BOLONESE ROSARIO
791 37442060421 MARIANA PORTO DE SOUZA
792 37442063577 CAMILE VENTORIM GIURIZATTO
793 37442060284 OTAVIO DE CARVALHO DIAS
794 37442060058 JESSICA COSTA DA SILVA
795 37442059695 LUCIANA CRISTINA DE ASSIS DINIZ
796 37442061620 BIANCA ALVIM BARROS
797 37442063550 MARIA CLARA BARCELOS DE AQUINO
798 37442064311 LETÍCIA DO CARMO CUNHA
799 37442061653 ROSA LAIS BORGES MAURICIO
800 37442062498 GABRIELA NETO DE JESUS
801 37442060499 EMANUELLA TEIXEIRA TISSIANEL
802 37442063551 GUILHERME FRINHANI BERNARDINELI
803 37442060982 LARA MYLLENA FURTADO PIMENTEL
804 37442060014 GUILHERME SANA MONTEIRO
805 37442063364 MARCO ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR
806 37442062331 MARIA EDUARDA MOREIRA ANDRADE
807 37442059416 LUCAS GOMES FERRARI
808 37442065765 JADSON VIEIRA HOFFMANN
809 37442063241 ANTONELLA ZANOTTI LOCATELLI
810 37442060843 ISABELA SANTANA ARCANJO
811 37442064785 DANIEL AMARAL LOPES COSTA
812 37442065375 PÂMELA OLIVEIRA DOS SANTOS
813 37442062382 AUGUSTO SCHLENZ
814 37442060889 INGRID VALDETARO SOL
815 37442059806 EMILLY SCARDUA COSER
816 37442060059 LEONARDO SILVA CONCEICAO
817 37442061301 MARIANI MAIN SIQUARA
818 37442064913 VITORIA VIEIRA ONOFRE
819 37442059737 DEYMAR ABRAHAM FERNANDEZ ALVAREZ
820 37442061211 FELIPE BOUZAS DA SILVA
821 37442061126 LUIZA BOLONHA VIEIRA ONOFRE
822 37442060100 JOAO VITOR MARCIANO SOUZA
823 37442065063 ANA CLARA SCATAMBURLO SOUZA NATALI
824 37442059579 LORENA PADUA DE MOURA DUARTE
825 37442063807 IGOR MORAIS FERRARI
826 37442060283 ESTHER GONCALVES GUIMARAES
827 37442061986 THIAGO SALUME LIMA NOGUEIRA
828 37442060585 SOFIA TEIXEIRA DE CARVALHO
829 37442060474 PEDRO HENRIQUE FABRIS
830 37442059951 PILLAR PARIZ
831 37442060426 REBECA MOTTA MORAIS WERLY
832 37442063032 THALES PALMEIRA CAMARGO
833 37442062410 OCTAVIO FEREGUETTI FARIA
834 37442060935 RENATA DE OLIVEIRA FREITAS
835 37442065418 CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA
836 37442065567 HELLEN PEDRACINI GOTTARDO
837 37442063432 ALEXANDRE HENRIQUE VIANA ALMEIDA
838 37442060396 ANA CLARA DE MATOS PEREIRA
839 37442059852 BIANCA FALQUETTO LEMOS
840 37442064409 DINAKÉZIA ALMEIDA PEREIRA DE JESUS
841 37442063363 LETICIA CYPRESTE PRETI
842 37442059348 ANA LUIZA SILVA SOUTO
843 37442065508 YURI MORANDI
844 37442063586 ISABELA SILVA BARBIERI
845 37442063272 BRUNA MARTINS RIBEIRO
846 37442061230 KALIANI ANGELO RAMOS
847 37442060098 CASSIA LUIZA NORONHA FREITAS
848 37442059531 PATRICK KIEFER DA SILVA
849 37442059674 ANA JULIA PERUCHI SONEGHETI
850 37442062503 RAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA
851 37442059361 BRENDA MIRELLY JASTROW
852 37442059624 LÍVIA DE OLIVEIRA CONTINI PEREIRA
853 37442059823 ARTHUR SCHNEIDER DE ALMEIDA
854 37442064536 SAMUEL ASAFE LUDUGEL FAGUNDES
855 37442060152 ELISA DE SA MELLO
856 37442059472 LUIZA ALMEIDA PEREIRA
857 37442059740 KEVIN THIAGO GALDINO GOMES
858 37442061647 LAURA FERNANDES COMELLI FIGUEIRA
859 37442061491 JÚLIA MORELI HULL
860 37442060247 ISABELA LOSS LOPES
861 37442060194 HEITOR RIBEIRO SARMENTO
862 37442061522 EMELY FALCAO CARVALHO
863 37442064336 LAYANE DE FARIA NÓBREGA
864 37442059297 LUIZA SCARPAT PALHANO
865 37442059447 RAISSA BOECHER VARGAS
866 37442063945 HELENA DELAIA RAMOS
867 37442062613 BÁRBARA BUENO PEREIRA
868 37442060683 LARA MIRANDA GAZOLA
869 37442063824 MARIA PEÇANHA ROCHA CARNEIRO
870 37442059577 VICTORIA MACIEL BARROS VINCO
871 37442061259 TIAGO VETIS TEIXEIRA
872 37442060348 HENRIQUE GRILLO VICENTINI
873 37442064343 PEDRO HENRIQUE BRIDI
874 37442065117 LÍNITHY RODRIGUES BITTI SCHUENG
875 37442059486 CHAFIA COUTINHO CHAMUN MAMERI
876 37442059889 LARA SALVADOR QUIUQUI
877 37442060025 LARA CRISTINA CORREA RODRIGUES
878 37442061341 MARIANA DE FREITAS CYPRIANO
879 37442059649 PABLO PEREIRA FRANCISCO
880 37442060196 GUSTAVO DE ALMEIDA AFONSO
881 37442059552 LAYANE OLIVEIRA BASSETTI
882 37442062061 MARIANA MOREIRA MORAES
883 37442064441 MARIA LUIZA YAGO DA SILVA
884 37442065440 ENZO SPALA ATAIDE AGUIAR
885 37442060176 BERNARDO DAMIAO SILVA
886 37442063566 LUIZA PILON CHIECON
887 37442061242 LARISSA DE FREITAS BARCELOS RODRIGUES
888 37442059419 CLARISSA GOSLING RANCURA RIBAS CHAVES
889 37442060812 EDUARDA VITÓRIA DA COSTA SILVA
890 37442061079 POLLYANA DIAS BRUM CIBIEN
891 37442063825 JORDANA NASCIMENTO ARÇARI
892 37442061011 ANA CAROLINA GOMES DA SILVA BARBOSA
893 37442059513 ANA PAULA FREITAS ZOCATELLI DE MOURA
894 37442061697 VERONICA SANTOS RICARDO
895 37442064530 GABRIELLE SOUZA SANTOS
896 37442059623 JULIA TORRES ROCHA
897 37442060270 JOAO CARLOS ESQUINCALHA LUPARELLI
898 37442064205 VICTOR SANZ
899 37442065268 CLARA LYRIO PAIVA BARCELLOS
900 37442064560 LUÍSA DANTAS SILVEIRA
901 37442060352 ANA JULIA CARDOSO CORONA
902 37442065107 EDUARDA DE PAULA GUASTI
903 37442059578 INGRID REBOUCAS ORTIZ
904 37442060234 YASMINE ARRABAL DE MELO
905 37442061092 ALEXANDRE SOUSA CRUZ
906 37442063835 GUSTAVO CHECON SCAQUETI
907 37442059638 DANIEL BARBOZA LOURENCO
908 37442064762 ANA BEATRIZ PARIZ BIZI
909 37442059194 DAVI BARBOSA GORONCI
910 37442059568 MIRELLY APARECIDA NOLASCO FRINHANI
911 37442061072 JULIA LEMOS CARRASCOZA
912 37442059830 MARIA CAROLINE CALLEGARI MAYER
913 37442063570 PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO MIGUEL
914 37442061088 CLÁUDIA DA COSTA PEREIRA
915 37442059949 LUANA DE MELO SIMMER
916 37442060206 MARIA DE FATIMA EIRAS PESSANHA
917 37442062270 MICAELA SCHULZ
918 37442063084 LORENZA SANTINI CAETANO
919 37442062446 SALOMAO COURA NUNES DE FARIA
920 37442059634 CASSIA NARDI DE CARVALHO
921 37442060261 JOAO AURELIO SARTORIO CAMPOSTRINI
922 37442060242 NAIRA KELLY RIBEIRO DE ALMEIDA
923 37442064437 GUSTAVO BERTOLI GASPARINI
924 37442062878 MILENA GERMANO RIBEIRO
925 37442061186 CAROLINE FARAGE MARQUES
926 37442061841 PEDRO PAULO CARVALHO COELHO
927 37442060173 JEAN MOSCHEM
928 37442059583 ALINE CALDEIRA ESPINDULA
929 37442062799 CAROLINA FARIAS NOBRE
930 37442060709 CAMILA BOMFIM FERRAZ BORTOLINI
931 37442063671 RAINOR BREDA FILHO
932 37442063569 JOÃO VITOR AMORIM BARBOSA
933 37442063170 LUCAS AMORIM SCHMITTEL
934 37442064658 EMANUELLY CATHERINE LOBO
935 37442061842 IGOR SORETZ SIMON
936 37442060314 LAVINYA SALDANHA COELHO
937 37442059726 HIAGO FELIPE LIMA
938 37442060310 JULIA BERNABE
939 37442059298 JULIA VIEIRA CONSTANTINO
940 37442064683 DANIEL SILVA ZAGNE
941 37442063868 DANIELLY PIETRA DE OLIVEIRA SILVA
942 37442065204 GEOVANA RIBEIRO DE CARVALHO MAXIMO
943 37442060507 REBECA GALVAO CREMA
944 37442060211 MARIA FERNANDA BRUNORO CARETA
945 37442063216 ANA JULIA RODRIGUES RONCONI
946 37442063864 GABRIEL ALMEIDA SILVEIRA
947 37442063829 PEDRO HENRIQUE SANTOS LIMA
948 37442065756 HENRIQUE VIZCAYA VAL DELATORRE
949 37442059758 PEDRO HENRIQUE CASTELAN DA SILVA
950 37442060819 RENATA ALMEIDA DE PAULA
951 37442060018 LUISA GABURRO MAGALHAES
952 37442061584 HELTON SANTOS SILVA
953 37442059989 GABRIEL VILACA VENANCIO RIBEIRO
954 37442065531 WALAS TELES DOS SANTOS
955 37442061253 VICTOR DEL PIERO ALMEIDA
956 37442060118 BEATRIZ MAURO RIBEIRO
957 37442064173 GIOVANA FIGUEIREDO MATTOS DE ARAUJO CAMPOS
958 37442064483 ANDRESSA ZACCHI BAZZARELLA
959 37442061326 ANNA CLARA VENTURIM TEIXEIRA
960 37442059915 LUANA AZEVEDO FREIRE
961 37442064776 MATHEUS RIGONI MATIELLO
962 37442065703 MARIANA FARIAS ROCHA
963 37442059455 MARIANA HENRIQUE
964 37442063511 THIAGO RODRIGUES ARAUJO
965 37442060420 LUIZA CARVALHO CERQUEIRA
966 37442064659 LAURA VIEIRA CORRÊA
967 37442064189 CAROLINE SOARES TORRES
968 37442064974 CAMILA CASTRO ESPOSTI DE ALMEIDA
969 37442059196 LARISSA SOUZA DE JESUS
970 37442059931 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO MANZOLI
971 37442062360 GUSTAVO FOLZ ROSSINI
972 37442061184 NATHALIA TOME PEREIRA
973 37442065754 LARA ALICE RENZELMAN GOESE
974 37442064611 ELBIA FARIA SILVA
975 37442064689 MARIA JÚLIA PIGATTI DEGLI ESPOSTI
976 37442062672 THARYNE RIBEIRO PEREIRA
977 37442064467 ANA SANTOS BERMUDES
978 37442059879 BEATRIZ POSSAMAI DE ALMEIDA
979 37442060806 CLARISSA ZANOTTI BOTELHO SILQUEIRA
980 37442062801 THACILA MARDONES DE AMORIM
981 37442063209 ALINE DE SOUZA NEVES
982 37442063985 MATHEUS SILVARES LOPES
983 37442062757 ISADORA CALDARA PIOLI
984 37442059463 LIVIA ALVES PAGANI RODRIGUES