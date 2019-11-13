MEC divulga gabarito oficial do Enem 2019

Os candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, aplicadas nos dias 03 e 10 de novembro, já podem conferir os erros e acertos. Foi divulgado nesta quarta-feira (13) o gabarito oficial pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os cadernos de prova também foram divulgados.
A correção do Enem considera o método chamado Teoria de Resposta ao Item (TRI) modelo estatístico que leva em conta a dificuldade de cada pergunta e busca avaliar o desempenho do candidato em determinada área de conhecimento.
Por isso, o número de acertos não representa necessariamente a nota final. As notas de cada candidato serão divulgadas somente em janeiro de 2020.