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Educação

MEC divulga gabarito oficial do Enem 2019

Confira o resultado das questões das provas aplicadas nos dias 03 e 10 de novembro. As notas individuais dos candidato serão divulgadas somente em janeiro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 18:29

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 18:29

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
Os candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, aplicadas nos dias 03 e 10 de novembro, já podem conferir os erros e acertos. Foi divulgado nesta quarta-feira (13)  o gabarito oficial pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os cadernos de prova também foram divulgados.
A correção do Enem considera o método chamado Teoria de Resposta ao Item (TRI)  modelo estatístico que leva em conta a dificuldade de cada pergunta e busca avaliar o desempenho do candidato em determinada área de conhecimento.
Por isso,  o número de acertos não representa necessariamente a nota final. As notas de cada candidato serão divulgadas  somente em janeiro de 2020.

1º prova (domingo, dia 03/11) - Linguagens e Ciências Humanas

Gabarito Enem 2019 amarelo ampliado Crédito: INEP
Gabarito Enem 2019 azul Crédito: INEP
Gabarito Enem 2019  branco Crédito: INEP
Gabarito Enem 2019 laranja Crédito: INEP
Gabarito Enem 2019  Crédito: INEP
Gabarito 1º dia verde Crédito: Inep

2º prova (domingo, dia 10/11) - Matemática e Ciências da Natureza

Gabarito Enem 2º dia - caderno 5 amarelo aplicação regular Crédito: INEP
Gabarito Enem - 2º dia - caderno 5 - amarelo - aplicação regular Crédito: INEP
Gabarito - 2º dia - caderno - 12 - verde - libras - aplicação regular Crédito: INEP
Gabarito - 2º dia - Caderno 11 - laranja - braile e ledor - aplicação regular Crédito: INEP
Gabarito Enem - 2º dia - caderno - 8 - rosa - aplicação regular Crédito: INEP
gabarito Enem - 2º dia - caderno 7 - azul - aplicação regular Crédito: INEP
Acesse aqui os cadernos de questões e gabaritos do Enem 2019

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