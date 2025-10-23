Home
Locais de prova do Enem são divulgados; saiba como consultar

Locais de prova do Enem são divulgados; saiba como consultar

Os candidatos podem confirmar o endereço do local através do Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na página do participante

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14:44

Estudantes no segundo dia de provas do Enem
As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quinta-feira (23) os locais de prova para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A informação consta no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponibilizado para cada um dos estudantes por meio da página do participante.

Os candidatos podem confirmar o endereço do local através do Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na página do participante

Locais de prova do Enem são divulgados; saiba como consultar

Cartão de Confirmação do Enem 2025 já está disponível.
Cartão de Confirmação do Enem 2025 já está disponível Crédito: Reprodução / G1

Para acessar o conteúdo, basta fazer o login na página com os dados do gov.br (CPF e senha).  Ao acessar o sistema, os atendentes virtuais guiam o participante diretamente para as informações de inscrição e para o Cartão de Confirmação.

Cartão de Confirmação do Enem 2025 já está disponível.
Cartão de Confirmação do Enem 2025 já está disponível Crédito: Reprodução / G1

Não é obrigatória a apresentação do cartão de confirmação, mas o documento serve para que os candidatos possam consultar as informações gerais das provas, que serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro, como data, horário, local de prova, idioma escolhido para a prova de língua estrangeira e demais atendimentos solicitados.

