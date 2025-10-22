Conhecimento à prova

Enem 2025: A Gazeta vai publicar simulados na reta final de preparação

Testes serão focados em diferentes áreas de conhecimento, visando às provas que acontecerão no dias 9 e 16 de novembro

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:28

A Gazeta disponibilizará simulados de olho na preparação para o Enem 2025 Crédito: Gabriel Ramos/Shutterstock

As provas já estão chegando e a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se encaminha para a reta final. Para ajudar os candidatos, A Gazeta e Gama Pré-Vestibular se juntaram em uma parceria que disponibilizará simulados no modelo do Enem, para testar os conhecimentos adquiridos pelos participantes.

As publicações ocorrerão até as vésperas do exame, programado para os dias 9 e 16 de novembro. Os simulados serão divididos de forma a focar profundamente em cada conteúdo: História e Geografia; Filosofia e Sociologia; Biologia e Química; Física e Matemática; Língua Portuguesa e Literatura; Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol); Artes e Educação Física.

Além dos simulados, a parceria também trará lives e conteúdos multiplataforma durante o Enem. Quanto à redação, A Gazeta já promoveu, no dia 13 de setembro, um aulão especial com dicas, análise de repertório e possíveis temas para o Enem.

