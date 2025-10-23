Brasil

5 dicas de preparação para a reta final do Enem

Veja como chegar ao dia da prova mais confiante e preparado para alcançar um bom desempenho

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14:32

Na reta final de preparação para avaliação, é essencial estruturar uma rotina de estudos estratégica Crédito: Imagem: pics five | Shutterstock

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontecerão nos dias 9 e 16 de novembro. Na reta final de preparação para a avaliação, é fundamental que os estudantes mantenham o foco e organizem uma rotina de estudos eficiente. Ter um planejamento estratégico ajuda a otimizar o aprendizado e reduzir a ansiedade.

André Ricardo de Castro, autor do Fibonacci Sistema de Ensino, recomenda que neste período decisivo o estudante direcione sua estratégia de estudo para a revisão dos conteúdos que possui mais dificuldade. “O conteúdo do Ensino Médio é muito extenso. Tentar aprendê-lo agora geraria mais ansiedade no estudante. Por isso, uma revisão geral e desfocada não seria eficaz nesse momento”, diz.

O especialista destaca que alguns recursos podem ser aliados dos alunos nesta fase. “Realização de simulados e produção de resumos são essenciais. Os resumos ajudam a identificar os pontos principais de cada matéria, enquanto os simulados criam familiaridade com os assuntos mais recorrentes nas últimas edições”, explica.

Abaixo, André Ricardo de Castro lista outras dicas de preparação para a reta final para o Enem. Confira!

1. Estude o edital do Enem

O edital do Enem fornece informações importantes sobre a prova. “É extremamente relevante que o aluno conheça o conteúdo programático previsto para o exame em todas as áreas do conhecimento para garantir que não será surpreendido por algo que ele nunca tenha estudado e, também, que saiba exatamente quais os principais pontos e regras de aplicação, incluindo o tempo disponível para a realização”, recomenda André Ricardo de Castro.

2. Atente-se aos temas recorrentes em outras edições do exame

O autor do Fibonacci Sistema de Ensino explica que mesmo para o aluno que não esteja recebendo orientação especializada no Enem em cursinhos ou colégios, é possível baixar as provas diretamente do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

“Avaliando as provas aplicadas anteriormente, é possível perceber que, em cada área do conhecimento, há temas que aparecem com mais frequência. Esses pontos devem ser cuidadosamente estudados”, indica.

É importante realizar simulados com tempo semelhante ao Enem Crédito: Imagem: Halfpoint | Shutterstock

3. Realize simulados com tempo definido

Conforme André Ricardo de Castro, um dos grandes desafios da realização do Enem é o tempo que, principalmente no dia da prova de Matemática, pode ficar mais escasso e exigir estratégia para garantir que será suficiente para realização de toda a prova.

Uma das formas de treino, neste sentido, é a realização de simulados com tempo semelhante ao exame. “Para quem não tiver acesso a simulados, pode-se utilizar as provas antigas, tanto as que foram de aplicação regular, quanto as que foram utilizadas para pessoas privadas de liberdade”, recomenda.

4. Treine a produção da redação

A redação é uma parte importante da prova do Enem. “A prática da produção textual com tempo cronometrado possibilita que o aluno esteja apto a produzir o texto dentro do espaço de 30 linhas e de acordo com os critérios solicitados. Para a redação, até a espessura da caneta deve ser escolhida previamente de forma a trazer conforto durante a realização da prova”, sugere.

5. Informe-se sobre temas atuais

É essencial ficar atento aos temas atuais que podem aparecer no Enem. “Pautas como mudanças climáticas, inclusão digital, desinformação e fake news são pontos de atenção para os conhecimentos de atualidades dos candidatos”, recomenda André Ricardo de Castro.

Como equilibrar estudos e descanso

De acordo com o autor do Fibonacci Sistema de Ensino, é recomendável que o aluno tenha a rotina de estudo planejada em uma planilha, conciliando com demais atividades, montando um cronograma. “Para entregar um bom desempenho na prova, com certeza, é necessário equilíbrio emocional, para que a ansiedade não atrapalhe o momento decisivo. Atividades físicas, bom tempo de sono e de lazer são as recomendações principais para atingir um bom desempenho”, conclui André Ricardo de Castro.

Por Laura Ragazzi

