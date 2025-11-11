Home
>
Enem
>
Enem 2025: o que você precisa saber para a prova de Matemática

Enem 2025: o que você precisa saber para a prova de Matemática

Professor lista as principais estratégias e conteúdos que mais caem na avaliação do Enem; veja vídeo

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 10:32

Com 45 questões dedicadas à área, a prova de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicada no próximo domingo (16), costuma deixar muitos estudantes apreensivos. Mas, segundo o professor Will Júnior, do Gama Pré-Vestibular, entender o estilo da avaliação e saber onde concentrar os estudos pode fazer toda a diferença.

Recomendado para você

Professor lista as principais estratégias e conteúdos que mais caem na avaliação do Enem; veja vídeo

Enem 2025: o que você precisa saber para a prova de Matemática

Do "sofrimento" para ler as questões com textos longos ao incômodo com quem faz barulho ao comer durante a prova, exame rendeu piadas entre os participantes; confira

Memes do Enem 2025: internet reage ao primeiro dia de provas

Promovida em parceria com o Gama Pré-Vestibular, aula do professor Bruno Costa focou na revisão para o segundo dia do exame

Enem 2025: conteúdos de Física são destaque em live de A Gazeta

A seguir, veja as principais dicas do professor para mandar bem na prova de Matemática do Enem:

  • 01

    Foque nos conteúdos que mais aparecem

    “Razão e proporção são o coração da prova”, afirma Will Júnior. Esses conceitos aparecem em regra de três, porcentagem, escalas e até em questões de química e geografia. Além disso, porcentagem é indispensável — pode surgir em descontos, juros, gráficos e até em temas de economia e sociedade.

  • 02

    Domine as funções

    As funções de 1º grau estão sempre presentes. “Lembra da fórmula y = ax + b? Ela aparece o tempo todo, especialmente em situações do cotidiano”, explica o professor.

  • 03

    Treine com provas anteriores

    “O segredo da reta final não é decorar fórmula, é treinar”, aconselha Will. Fazer simulados cronometrados e resolver provas antigas do Enem ajuda a entender o estilo das questões e a administrar melhor o tempo.

  • 04

    Interprete gráficos e tabelas

    De acordo com o professor, estatística também é uma queridinha do Enem. Saber ler e interpretar dados é essencial, já que o exame adora misturar matemática com leitura e interpretação de texto.

  • 05

    Revise os conteúdos

    Segundo o professor, agora é o momento de revisar os conteúdos que você já domina, como porcentagem e regra de três. “Não é hora de aprender algo do zero”, alerta Will Júnior. O ideal é reforçar o que já está consolidado e revisar os temas que ainda causam alguma dificuldade. 

Além de revisar os conteúdos, é importante estar atento às informações gerais da prova: 

  • Abertura dos portões: 12h
  • Fechamento dos portões: 13h
  • Início da prova: 13h30
  • Saída sem caderno de questões: a partir das 15h30
  • Saída com caderno de questões: a partir das 18h
  • Encerramento: 18h30

Leia mais

Imagem - Enem 2025: conteúdos de Física são destaque em live de A Gazeta

Enem 2025: conteúdos de Física são destaque em live de A Gazeta

Imagem - Enem 2025: como se preparar para a prova de Ciências da Natureza

Enem 2025: como se preparar para a prova de Ciências da Natureza

Imagem - Gabarito do Enem 2025: confira correção extraoficial do 1º dia de provas

Gabarito do Enem 2025: confira correção extraoficial do 1º dia de provas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Matematica Enem 2025

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais