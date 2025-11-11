Hora da revisão

Enem 2025: o que você precisa saber para a prova de Matemática

Professor lista as principais estratégias e conteúdos que mais caem na avaliação do Enem; veja vídeo

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 10:32

Com 45 questões dedicadas à área, a prova de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicada no próximo domingo (16), costuma deixar muitos estudantes apreensivos. Mas, segundo o professor Will Júnior, do Gama Pré-Vestibular, entender o estilo da avaliação e saber onde concentrar os estudos pode fazer toda a diferença.

A seguir, veja as principais dicas do professor para mandar bem na prova de Matemática do Enem:

01 Foque nos conteúdos que mais aparecem “Razão e proporção são o coração da prova”, afirma Will Júnior. Esses conceitos aparecem em regra de três, porcentagem, escalas e até em questões de química e geografia. Além disso, porcentagem é indispensável — pode surgir em descontos, juros, gráficos e até em temas de economia e sociedade.

02 Domine as funções As funções de 1º grau estão sempre presentes. “Lembra da fórmula y = ax + b? Ela aparece o tempo todo, especialmente em situações do cotidiano”, explica o professor.

03 Treine com provas anteriores “O segredo da reta final não é decorar fórmula, é treinar”, aconselha Will. Fazer simulados cronometrados e resolver provas antigas do Enem ajuda a entender o estilo das questões e a administrar melhor o tempo.

04 Interprete gráficos e tabelas De acordo com o professor, estatística também é uma queridinha do Enem. Saber ler e interpretar dados é essencial, já que o exame adora misturar matemática com leitura e interpretação de texto.

05 Revise os conteúdos Segundo o professor, agora é o momento de revisar os conteúdos que você já domina, como porcentagem e regra de três. “Não é hora de aprender algo do zero”, alerta Will Júnior. O ideal é reforçar o que já está consolidado e revisar os temas que ainda causam alguma dificuldade.

Além de revisar os conteúdos, é importante estar atento às informações gerais da prova:

Abertura dos portões : 12h

Fechamento dos portões : 13h

: 13h Início da prova : 13h30

: 13h30 Saída sem caderno de questões: a partir das 15h30

a partir das 15h30 Saída com caderno de questões: a partir das 18h

a partir das 18h Encerramento: 18h30

