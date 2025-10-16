Como nasce uma questão do Enem? Entenda como as perguntas são elaboradas

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:04
Um mistério guardado a sete chaves, com acesso confidencial e sigiloso. Poderíamos estar falando sobre um filme de espionagem, mas tudo isso serve para a escolha das questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As perguntas que compõem a prova são elaboradas por especialistas de diferentes áreas do conhecimento e passam por um extenso processo de seleção até chegarem aos cadernos aplicados aos participantes.
Apesar de ser uma prova com 180 questões, existem milhares – até milhões – de questões que poderiam ser selecionadas para compor o exame. O ponto de partida é o Banco Nacional de Itens (BNI), administrado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Para criar uma questão, além de criatividade, é necessário se candidatar via edital direcionado para instituições de ensino e professores independentes. Após o credenciamento, são selecionados os perfis que passam a compor o banco de colaboradores.
Os elaboradores passam por um treinamento sobre a metodologia da prova e as diretrizes da Matriz de Referência do Enem, que define as competências e habilidades avaliadas em cada área do conhecimento.
Depois de formuladas, as questões são revisadas por uma equipe técnica e pedagógica, que verifica se o enunciado está claro, se há coerência nas alternativas e se o conteúdo está de acordo com os parâmetros curriculares nacionais. Em seguida, os itens passam por pré-testes, aplicados de forma sigilosa a grupos de estudantes de diferentes regiões do país. O objetivo é medir o grau de dificuldade, o tempo de resposta e o comportamento estatístico das questões.
Apenas as questões que apresentam resultados adequados nesses testes são aprovadas para integrar o BNI. Quando o Inep define o conteúdo da prova de cada edição, uma equipe de especialistas faz a montagem do exame, selecionando itens que mantenham equilíbrio entre as áreas, graus de dificuldade e temas abordados, evitando repetições em comparação com as edições anteriores.
Ao final do primeiro semestre do ano, todos os itens que estarão na prova são definidos, a partir do acervo do BNI. São elaboradas três provas distintas: a chamada regular, uma prova de emergência (para casos de reaplicação) e outra para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL).
As equipes envolvidas assinam termos de confidencialidade e realizam suas atividades em locais com segurança reforçada. Assim, o Inep busca garantir a isonomia e a credibilidade do exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.
