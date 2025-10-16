Processo sigiloso

Como nasce uma questão do Enem? Entenda como as perguntas são elaboradas

Questões da prova passam por um longo processo de análise até chegarem aos cadernos aplicados aos participantes

16 de outubro de 2025

Perguntas que compõem a prova são elaboradas por especialistas de diferentes áreas do conhecimento Crédito: Esin Deniz/Shutterstock

Um mistério guardado a sete chaves, com acesso confidencial e sigiloso. Poderíamos estar falando sobre um filme de espionagem, mas tudo isso serve para a escolha das questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As perguntas que compõem a prova são elaboradas por especialistas de diferentes áreas do conhecimento e passam por um extenso processo de seleção até chegarem aos cadernos aplicados aos participantes.

Apesar de ser uma prova com 180 questões, existem milhares – até milhões – de questões que poderiam ser selecionadas para compor o exame. O ponto de partida é o Banco Nacional de Itens (BNI), administrado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Quem produz as questões?

Para criar uma questão, além de criatividade, é necessário se candidatar via edital direcionado para instituições de ensino e professores independentes. Após o credenciamento, são selecionados os perfis que passam a compor o banco de colaboradores.

Os elaboradores passam por um treinamento sobre a metodologia da prova e as diretrizes da Matriz de Referência do Enem, que define as competências e habilidades avaliadas em cada área do conhecimento.

Depois de formuladas, as questões são revisadas por uma equipe técnica e pedagógica, que verifica se o enunciado está claro, se há coerência nas alternativas e se o conteúdo está de acordo com os parâmetros curriculares nacionais. Em seguida, os itens passam por pré-testes, aplicados de forma sigilosa a grupos de estudantes de diferentes regiões do país. O objetivo é medir o grau de dificuldade, o tempo de resposta e o comportamento estatístico das questões.

A montagem da prova

Apenas as questões que apresentam resultados adequados nesses testes são aprovadas para integrar o BNI. Quando o Inep define o conteúdo da prova de cada edição, uma equipe de especialistas faz a montagem do exame, selecionando itens que mantenham equilíbrio entre as áreas, graus de dificuldade e temas abordados, evitando repetições em comparação com as edições anteriores.

Ao final do primeiro semestre do ano, todos os itens que estarão na prova são definidos, a partir do acervo do BNI. São elaboradas três provas distintas: a chamada regular, uma prova de emergência (para casos de reaplicação) e outra para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL).

As equipes envolvidas assinam termos de confidencialidade e realizam suas atividades em locais com segurança reforçada. Assim, o Inep busca garantir a isonomia e a credibilidade do exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

