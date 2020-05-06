No Brasil, emergência não tem vez: está sempre parada na fila

Tudo porque, em plena pandemia, o Estado brasileiro, independentemente da esfera, continua incapaz de agilizar os procedimentos para fazer dinheiro e remédios chegarem mais facilmente às mãos de quem precisa. É inaceitável que o auxílio emergencial tenha sido uma medida definida justamente para acalentar aqueles que sofrem diretamente os efeitos da paralisia econômica, mas acabou se tornando um estorvo, deixando tantas pessoas vulneráveis ao contágio. Na prática, a medida assistencial que garantiria o distanciamento social tem provocado o oposto, com as pessoas reunidas diariamente, ocupando quarteirões nas proximidades das agências.