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Farmácia Cidadã volta a registrar fila e aglomeração em Vitória

Pessoas enfrentaram problemas para serem atendidas nesta segunda-feira (4); demora no atendimento já foi registrada há cerca de um mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 18:17

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 18:17

Pessoas esperam em pé ou sentadas em muretas, do lado de fora da Farmácia Cidadã de Vitória, para serem atendidas Crédito: Graciana
Ficar em casa e manter as medidas de isolamento social são as maneiras mais eficazes de combater a propagação do novo coronavírus, mas nem todos podem seguir essas recomendações  e quem precisou buscar um remédio na Farmácia Cidadã de Vitória, nesta segunda-feira (4), acabou ficando mais exposto do que deveria, em uma fila que se formou do lado de fora do local.
A reclamação é de que os horários agendados para a retirada dos medicamentos, justamente para evitar aglomerações, não foram respeitados. Cheguei por volta das 12h30 para ser atendida entre as 13h e 14h. Mas, pelo o que me falaram, as pessoas que estavam agendadas para as 10h é que estão sendo atendidas agora. Ou seja, vai demorar, contou Graciana, que preferiu ser identificada apenas pelo primeiro nome.
"A fila está dando volta, com vários idosos e aglomerações. Essa foto mostra só as pessoas que estão do meu lado, aqui na frente, mas tem gente que já está lá dentro, esperando para ser atendida"
Graciana - Estava na fila para buscar remédio para a mãe
Seguindo uma das recomendações passadas pela própria Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (Geaf) aos usuários do serviço, ela foi retirar o medicamento para a mãe, que já é idosa e integra o chamado "grupo de risco" da Covid-19. No entanto, por volta das 16h, Graciana ainda aguardava para ser atendida, com cerca de dez pessoas à frente.
Situação parecida também foi enfrentada e relatada pela produtora de eventos Lúcia Marins. Cheguei no horário que havia agendado (13h), mas os atendimentos estavam com três horas de atraso. Fiquei na fila. Eu entrei na Farmácia Cidadã às 15h45 e só às 16h30 é que fui, de fato, atendida, contou.
"Eles falam para chegar no horário, que não precisa ir mais cedo, para não formar fila, mas são eles que não atendem no horário. Não sei nem para que serve o agendamento. Se é pra ser assim, podia ser por ordem de chegada"
Lúcia Marins - Produtora de eventos
Depois de horas aguardando o atendimento e de conseguir buscar o anticonvulsivante, Lúcia fez um desabafo. Agora, eu estou correndo risco ao esperar naquela fila e meu filho não pode ficar sem o remédio. Ou seja, estamos expostos a algum problema de saúde de qualquer jeito. É complicado, afirmou.
Há dez anos ela retira, todo mês, a medicação junto ao governo e garante que os problemas são antigos. No mês passado, por exemplo, foi a mesma coisa; e o pior é que quando fui atendida não tinha a medicação, reclamou. E hoje, sobre a demora, de novo, não deram satisfação, completou.

O QUE DIZ A SESA

Por meio de nota, a Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (Geaf) informou que o tempo de espera se estendeu nesta segunda-feira (4) devido à equipe da unidade ter ficado desfalcada por conta da falta de servidores, que estão afastados por atestados médicos e garantiu que profissionais estão sendo treinados para cobrir essas ausências.
Questionada sobre o que tem feito para garantir a segurança de quem precisa dos medicamentos, a Geaf informou que instituiu a marcação de horário e o afastamento entre os usuários, que só é possível ser realizado limitando a entrada a 25 pessoas por vez e revelou que, em média, a espera no local costuma ser de 45 minutos.

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