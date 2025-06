Fraudes no INSS parecem um poço sem fundo

Em meio à criação pelo Senado, nesta terça-feira (17), de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as fraudes e desvios que vêm sendo expostos nos últimos meses na Previdência Social, chega a impressionar que uma outra vertente de descontos não autorizados também tenha vindo à tona, deixando a sensação de que não há mesmo limites para tanta desfaçatez. De acordo com denúncias de aposentados e pensionistas ouvidos pela reportagem da Folha de S.Paulo, os débitos indevidos, ligados a seguradoras e clubes de benefícios, são feitos quando o pagamento entra na conta bancária. Até então, as fraudes estavam relacionadas a associações e sindicatos e os descontos eram feitos diretamente na folha de pagamento.

É, repetidamente, o testemunho de um golpe covarde, que atinge deliberadamente um grupo consideravelmente vulnerável. "Estava sempre com menos dinheiro. Recebo salário mínimo. Falei com o banco e eles bloquearam", disse à reportagem uma das vítimas, de 71 anos, que teve descontos mensais de R$ 62,60 e R$ 59,65 endereçados a duas empresas. Valores significativos para quem recebe tão pouco.

Os relatos falam de notificações avisando sobre descontos que nunca foram autorizados e tentativas sem sucesso de entrar em contato com as tais seguradoras. Uma via-crúcis que, por si só, já é uma agressão a essas pessoas que passaram uma vida inteira contribuindo religiosamente com a previdência e, no momento de usufruir desse benefício, tem tanta dor de cabeça.