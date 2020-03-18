Ataque na Vila Rubim: estratégia tem que falar mais alto do que fuzis

Ambas as regiões recebem ações do poder público de combate à criminalidade. Enquanto Cariacica integra o projeto-piloto do programa Em Frente, Brasil, do governo federal, o bairro da Capital é um dos locais em que se desenrola a Operação Anóxia, da administração estadual, que tem como objetivo sufocar o narcotráfico no Espírito Santo. A gestão do governador Renato Casagrande anunciou ainda a meta de prender 60 gerentes do tráfico somente neste ano.

O novelo da violência imposto pelo narcotráfico exige engenho e estratégia, para que se mitigue o poderio das facções do interior dos presídios à esquina dos bairros, enfrentando os líderes e protegendo os possíveis cooptados para esse exército. Muito pouco será alcançado se o poder público não investir, com ações estruturantes, no que a força bruta nunca conquistará sozinha. Em um cenário de desaceleração econômica mundial, com efeitos certos na saúde financeira dos governos e da população, a inteligência precisará falar ainda mais alto que os fuzis.