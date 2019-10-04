Ao ameaçar retirar Força Nacional de Cariacica, Bolsonaro se apequena

Da forma como expôs a insatisfação com a abertura de um canal para denúncias de abuso de integrantes da missão,  ele mais uma vez perdeu a chance de se portar como um presidente

Há no dicionário uma definição para a ameaça feita pelo presidente Jair Bolsonaro de retirar a Força Nacional de Cariacica por causa da implantação de um disque-denúncia no município: chantagem. Algo execrável na política, por eliminar a busca pelo consenso e partir para um tudo ou nada sem sentido.

Da forma como expôs a insatisfação com a abertura de um canal para denúncias de abuso de integrantes da missão, em uma de suas lives nas redes sociais, Bolsonaro mais uma vez perdeu a chance de se portar como um presidente da República: agiu mais como um síndico autoritário. Apequenou-se.

Bolsonaro age como se o disque-denúncia fosse uma tentativa de sabotar o projeto-piloto Em frente, Brasil, do qual o município capixaba é um dos cinco integrantes. “São os bons policiais que são denunciados para exatamente essa parte do crime-organizado atrapalhar quem está fazendo o bem para aquela região”, disse, colocando um possível mau uso do canal de comunicação como justificativa para a sua inexistência.

Denúncias sempre devem ser apuradas. Esquece-se, convenientemente ou não, que a participação da população é essencial para o sucesso de uma jornada tão importante quanto o combate à criminalidade. As portas precisam estar sempre abertas.

