Mais de 600 alunos sem aula em bairro monitorado pela Força Nacional

A cidade de Cariacica foi escolhida para desenvolver projeto-piloto do governo federal na área de segurança

Mais de 600 alunos deficaram sem aulas depois que bandidos armados ordenaram que funcionários suspendessem as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Anthonius Lutes, em Nova Esperança, na manhã desta terça-feira (10).

A informação é de que a determinação tenha ocorrido após a morte da adolescente Luceny Amanda Santos de Oliveira, 14 anos, em Nova Rosa da Penha I, às 19h59 desta segunda-feira (09). Ela foi atingida por 13 disparos de arma de fogo.