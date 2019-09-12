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Crimes em Cariacica

Subsecretário diz que é cedo para avaliar ações da Força Nacional no ES

Desde o dia 30 de agosto, 100 agentes participam de ações de patrulhamento nas ruas e investigam crimes no município, que teve casos de assassinatos e tiroteios nos últimos dias
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

12 set 2019 às 06:06

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 06:06

Agentes da Força Nacional de Segurança, que podem reforçar o policiamento em Cariacica. Crédito: Divulgação
Mesmo com os recentes casos de assassinatos e tiroteios registrados em Cariacica, o subsecretário da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), Guilherme Pacífico, disse que ainda é cedo para avaliar o impacto da atuação da Força Nacional no município.
Nesta quinta-feira (12), o governo do Estado promove reunião para discutir, avaliar e planejar as ações implementadas pela tropa. 
Subsecretário diz que é cedo para avaliar ações da Força Nacional no ES
> Além da Força Nacional, Cariacica terá R$ 200 milhões em investimento
Desde o último dia 30 de agosto, 80 agentes de segurança realizam patrulhamento nas ruas e 20 membros atuam na polícia judiciária, para trabalhos de investigação e perícia. A força-tarefa conta com policiais civis, militares e bombeiros.
"Estamos apenas começando. Nós temos ações de repressão, fiscalização, educação, e principalmente, ações de investigações, de inteligência", disse.
O que tem acontecido nesse curto de espaço de tempo, ainda não podemos dizer se é um sucesso ou insucesso do programa, porque está no mesmo contexto metropolitano. Então, não houve diferença
Guilherme Pacífico, subsecretário de Integração Institucional da Sesp
HOMICÍDIOS
De acordo com Pacífico, que é subsecretário de Integração Institucional da Sesp, de janeiro ao dia 24 de agosto, 93 pessoas foram assassinadas no município. No mesmo período do ano passado, foram registradas 103 mortes violentas.
> Em 10 dias, Força Nacional prende 15 suspeitos em Cariacica
Nesta quarta-feira (11), bandidos encapuzados executaram a operadora de telemarketing Maiara de Oliveira Freitas, de 26 anos, no bairro Antonio Ferreira Borges, em Cariacica. A mulher foi morta na frente da filha de 4 anos.
Maiara de Oliveira Freitas foi assassinada na frente da filha Crédito: Reprodução/TV Gazeta/Instagram
Já no bairro Campo Grande, Aldair de Sousa Alomba Domingos, 21 anos, foi morto a tiros após ele e o amigo Paulo Fhilipe da Silva Santos, de 25 anos, trocarem tiros com policiais militares na saída de um bar, na madrugada desta terça-feira (10).
Carro onde jovem foi encontrado morto ficou cheio de marcas de tiros Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta
"Estamos trabalhando, ainda é muito cedo dizer que está acontecendo algo que não está planejado. Quero garantir à população de Cariacica que estão todos trabalhando com muito empenho para reduzir a criminalidade no município", finalizou.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta
 

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