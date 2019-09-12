Subsecretário diz que é cedo para avaliar ações da Força Nacional no ES

Agentes da Força Nacional de Segurança, que podem reforçar o policiamento em Cariacica. Crédito: Divulgação

Cariacica, o subsecretário da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), Guilherme Pacífico, disse que ainda é cedo para avaliar o impacto da atuação da Mesmo com os recentes casos de assassinatos e tiroteios registrados em, o subsecretário da, Guilherme Pacífico, disse que ainda é cedo para avaliar o impacto da atuação da Força Nacional no município.

Nesta quinta-feira (12), o governo do Estado promove reunião para discutir, avaliar e planejar as ações implementadas pela tropa.

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80 agentes de segurança realizam patrulhamento nas ruas e 20 membros atuam na polícia judiciária, para trabalhos de investigação e perícia. A força-tarefa conta com policiais civis, militares e bombeiros. Desde o último dia 30 de agosto,para trabalhos de investigação e perícia. A força-tarefa conta com policiais civis, militares e bombeiros.

"Estamos apenas começando. Nós temos ações de repressão, fiscalização, educação, e principalmente, ações de investigações, de inteligência", disse.

O que tem acontecido nesse curto de espaço de tempo, ainda não podemos dizer se é um sucesso ou insucesso do programa, porque está no mesmo contexto metropolitano. Então, não houve diferença Guilherme Pacífico, subsecretário de Integração Institucional da Sesp

HOMICÍDIOS

De acordo com Pacífico, que é subsecretário de Integração Institucional da Sesp, de janeiro ao dia 24 de agosto, 93 pessoas foram assassinadas no município. No mesmo período do ano passado, foram registradas 103 mortes violentas.

bandidos encapuzados executaram a operadora de telemarketing Maiara de Oliveira Freitas, de 26 anos, no bairro Antonio Ferreira Borges, em Cariacica. A mulher foi morta na frente da filha de 4 anos. Nesta quarta-feira (11),, no bairro Antonio Ferreira Borges, em Cariacica. A mulher foi morta na frente da filha de 4 anos.

Maiara de Oliveira Freitas foi assassinada na frente da filha Crédito: Reprodução/TV Gazeta/Instagram

Aldair de Sousa Alomba Domingos, 21 anos, foi morto a tiros após ele e o amigo Paulo Fhilipe da Silva Santos, de 25 anos, trocarem tiros com policiais militares na saída de um bar, na madrugada desta terça-feira (10). Já no bairro Campo Grande,na saída de um bar, na madrugada desta terça-feira (10).

Carro onde jovem foi encontrado morto ficou cheio de marcas de tiros Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

"Estamos trabalhando, ainda é muito cedo dizer que está acontecendo algo que não está planejado. Quero garantir à população de Cariacica que estão todos trabalhando com muito empenho para reduzir a criminalidade no município", finalizou.

Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta