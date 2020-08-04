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Notícias falsas

WhatsApp permite usuário checar mensagens encaminhadas

Além de reforçar que o texto não é original de quem mandou, app também vai permitir que pessoas consigam confirmar os detalhes do conteúdo pelo Google
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 11:06

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 11:06

Ferramenta permite leitor confirmar se uma informação é falsa ou verdadeira
Ferramenta permite leitor confirmar se uma informação é falsa ou verdadeira Crédito: WhatsApp/Divulgação
WhatsApp tem lançado ferramentas para permitir o usuário de verificar se informações que recebem estão realmente corretas. Agora será possível confirmar se mensagens encaminhadas por amigos apresentam conteúdos enganosos.
A ferramenta funciona como uma etiqueta especial de setas duplas, que  indica aos usuários quando uma mensagem recebida não foi originalmente criada por quem a enviou. Além disso, ao lado do texto terá uma lupa para que a pessoa possa verificar o conteúdo.
Ao clicar no botão, o app vai abrir uma janela do Google para que a pessoa possa buscar se a informação é verdadeira ou falsa. Esse recurso permite que os usuários carreguem a mensagem diretamente pelo navegador do celular ou do computador sem que o WhatsApp tenha acesso ao conteúdo da mensagem.
Para manter a natureza privada do conteúdo, o aplicativo já tinha limitado o encaminhamento das mensagens identificadas com essa etiqueta a uma conversa por vez. 
O novo item passou a ser testado na última segunda-feira (04). "Basta tocar ou clicar no botão de lupa que será exibido ao lado da mensagem. Ao fornecer uma maneira simples de pesquisar na internet sobre o conteúdo desse tipo de mensagem, podemos ajudar nossos usuários a encontrar notícias ou outras fontes de informação sobre o conteúdo recebido", disse o WhatsApp em seu blog.
O recurso de pesquisar na internet já está disponível para os usuários no Brasil, Espanha, Estados Unidos, Irlanda, Itália, México e Reino Unido que usam a versão mais recente do WhatsApp para Android e iOS, e do WhatsApp Web/Computador.

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