WhatsApp permite usuário checar mensagens encaminhadas

Ferramenta permite leitor confirmar se uma informação é falsa ou verdadeira Crédito: WhatsApp/Divulgação

WhatsApp tem lançado ferramentas para permitir o usuário de verificar se informações que recebem estão realmente corretas. Agora será possível confirmar se mensagens encaminhadas por amigos apresentam conteúdos enganosos.

A ferramenta funciona como uma etiqueta especial de setas duplas, que indica aos usuários quando uma mensagem recebida não foi originalmente criada por quem a enviou. Além disso, ao lado do texto terá uma lupa para que a pessoa possa verificar o conteúdo.

Ao clicar no botão, o app vai abrir uma janela do Google para que a pessoa possa buscar se a informação é verdadeira ou falsa. Esse recurso permite que os usuários carreguem a mensagem diretamente pelo navegador do celular ou do computador sem que o WhatsApp tenha acesso ao conteúdo da mensagem.

Para manter a natureza privada do conteúdo, o aplicativo já tinha limitado o encaminhamento das mensagens identificadas com essa etiqueta a uma conversa por vez.

O novo item passou a ser testado na última segunda-feira (04). "Basta tocar ou clicar no botão de lupa que será exibido ao lado da mensagem. Ao fornecer uma maneira simples de pesquisar na internet sobre o conteúdo desse tipo de mensagem, podemos ajudar nossos usuários a encontrar notícias ou outras fontes de informação sobre o conteúdo recebido", disse o WhatsApp em seu blog.