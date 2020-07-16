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Tecnologia

Figurinhas animadas: aprenda a baixar os novos pacotes no WhatsApp

A novidade é compatível com as últimas atualizações dos sistemas operacionais Android e IOS; Ao todo, são seis pacotes oferecidos aos usuários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 21:23

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 21:23

Whatsapp
O WhatsApp lançou no começo deste mês as figurinhas animadas Crédito: Pixabay
O WhatsApp liberou o download de figurinhas animadas para o aplicativo. A novidade está disponível desde o começo deste mês de junho e é compatível com celulares com sistema operacional Android e IOS. Ao todo, são seis pacotes das novas figurinhas oferecidos aos usuários.
Os novos modelos de figurinhas animadas disponibilizados no serviço são dos mais variados gostos e modelos e são baixados diretamente através do aplicativo. O download é fornecido nas últimas atualizações dos sistemas operacionais.
No último dia 8, o WhastApp postou em sua conta oficial no Twitter um vídeo divulgando a novidade.
A reportagem de A Gazeta fez um tutorial para o download das figurinhas animadas. O procedimento foi feito em um Iphone 6 com sistema operacional IOS 12, mas vale para modelos de outras marcas.
Passo 1: Para ter as figurinhas animadas, selecione uma conversa qualquer e vá até a aba de figurinhas do seu aplicativo. Aperte a opção com o sinal de "+".
Aprenda como conseguir figurinhas animadas no WhatsApp
Aprenda como conseguir figurinhas animadas no WhatsApp Crédito: Reprodução
Passo 2: Em seguida, os pacotes de figurinhas do WhatsApp serão exibidos. Aqueles pacotes que possuem figurinhas animadas serão identificados pelo sinal de "play" ao lado do nome. Pressione o botão de download ao lado do pacote para instalar.
Aprenda como conseguir figurinhas animadas no WhatsApp
Aprenda como conseguir figurinhas animadas no WhatsApp Crédito: Reprodução
Aprenda como conseguir figurinhas animadas no WhatsApp
Aprenda como conseguir figurinhas animadas no WhatsApp Crédito: Reprodução
Passo 3: O pacote de figurinhas animadas escolhido aparecerá na sua aba de figurinhas. Para compartilhar, basta selecionar a que você prefere e enviar.
Aprenda como conseguir figurinhas animadas no WhatsApp
Aprenda como conseguir figurinhas animadas no WhatsApp Crédito: Reprodução

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