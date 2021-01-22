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Livros físicos e ebook

Venda de livros pela internet cresce 44% em 2020

No ano passado foram realizadas 14,2 milhões de compras de livros pelo ecommerce, uma alta de 44% em relação a 2019
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jan 2021 às 08:03

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 08:03

Livros
As mulheres foram as mais interessadas pelos livros, representando 59% dos compradores Crédito: Pixabay
O confinamento dos brasileiros para impedir o avanço do novo coronavírus estimulou as vendas de livros físicos e ebook pela internet, segundo dados do Neotrust/Compre&Confie, que capta a transação online dos maiores varejistas digitais, com exceção de Mercado Livre e OLX.
No ano passado foram realizadas 14,2 milhões de compras de livros pelo ecommerce, uma alta de 44% em relação a 2019.
Mas se houve forte crescimento nas transações, o faturamento não refletiu essa alta demanda: o aumento das receitas foi de só 4%, atingindo R$ 2,1 bilhões. O tíquete médio recuou 28% na relação entre os anos, de R$ 203,38 para R$ 147,23.
Ainda de acordo com os dados da Neotrust, as mulheres foram as mais interessadas pelos livros, representando 59% dos compradores. Já em relação a faixa etária, o público que dominou a procura foi aquele na faixa dos 36 a 50 anos, responsáveis por 37% dos pedidos.
Sobre as regiões do país, o Sudeste despontou na frente com 64,3% das aquisições pela internet, seguidi pelo Sul (13,7%) e Nordeste (12,7%).

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