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Demanda alta na pandemia

Venda de notebooks cresce 18% na pandemia e a de celulares, 19%

Por força do home office e da necessidade de se promover o ensino remoto, demanda por estes aparelhos aumentou em todo o país

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 16:21
Jovem assistindo aula no notebook - videoaula. Criança, mãe
Jovem assistindo aula no notebook: demanda em alta na pandemia Crédito: August de Richelieu/Pexels
As vendas de notebooks e aparelhos de telefonia celular durante a pandemia deram um expressivo impulso para o crescimento de 13% do faturamento do setor eletroeletrônico. As vendas de notebooks, de acordo com o Departamento Econômico da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), cresceram 18% durante a pandemia. Já as vendas de aparelhos celulares avançaram 19%.
De acordo com a entidade, por força do home office e da necessidade de se promover o ensino remoto, as aquisições destes aparelhos recaíram sobre produtos de maior qualidade, com maior volume de recursos e, por conseguinte, de maiores valores.

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As vendas de notebooks se concentraram sobre aparelhos com valores superiores a R$ 3 mil, enquanto as vendas de celulares ficaram concentradas em aparelhos com valores superiores a R$ 2 mil. 

As vendas de celulares com valores acima de R$ 2 mil representavam 10% do faturamento do segmento eletrônico no ano passado. Este ano pularam para 15%.

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