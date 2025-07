Tributação

Veja como fica o IOF após validação do decreto de Lula pelo STF

Alta no tributo vai encarecer compras internacionais e operações de crédito para empresas

Publicado em 17 de julho de 2025 às 10:24

SÃO PAULO - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), validou o decreto do presidente Lula (PT) que aumentou as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Agora, operações de crédito, câmbio e previdência privada serão mais tributadas.>

Com as mudanças, ficará mais caro, por exemplo, fazer viagens ao exterior. Até então, uma estratégia comum entre turistas era usar contas internacionais para reduzir o peso do imposto. Nessas operações, a alíquota caía de 3,38%, cobrada em cartões de crédito emitidos no Brasil, para 1,1%. Com a mudança, no entanto, a cobrança foi padronizada em 3,5% para as duas modalidades.>

Alexandre de Moraes, ministro do STF Crédito: CARLOS ALVES MOURA/STF

Uma empresa que pega R$ 10 mil emprestados, por exemplo, por ano vai pagar R$ 395 com o reajuste. Até então, pagaria R$ 188 de imposto.>

Para aplicações de investimentos de fundos nacionais no exterior o governo recuou sobre o aumento, mantendo a alíquota zero. Na proposta inicial de aumento do IOF, o tributo seria de 3,5%, o que repercutiu mal no mercado financeiro.>

>

Leia mais Na guerra do IOF, quem mais perde é a segurança jurídica

Veja como fica a aplicação do IOF após a validação do decreto do governo:>

OPERAÇÕES INTERNACIONAIS>

Recuo parcial do governo

Após críticas do mercado financeiro e de setores econômicos, o governo revogou parte das mudanças

A alíquota do IOF sobre aplicações de fundos nacionais no exterior, inicialmente elevado para 3,5%, foi revertida para 0%;

A alíquota sobre remessas ao exterior destinadas a investimentos permanece em 1,1% >

OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAS FÍSICAS (EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS)

Nada muda >

OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA EMPRESAS

A alíquota anual foi elevada de 1,88% para 3,95%, equiparando-se à taxa aplicada às pessoas físicas;

Na contratação, a alíquota sobe de 3,8% para 0,95% — ao dia, passa de 0,0041% para 0,0082%

MEIs (microempreendedores individuais) passam a pagar 1,95% ao ano;

Para empresas do Simples Nacional, a alíquota subiu de 0,88% para 1,95% ao ano em operações de até R$ 30 mil;

Cooperativas de crédito com operações acima de R$ 10 milhões anuais terão alíquota de 3,95% ao ano; cooperativas rurais permanecem isentas >

PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL)

Foi instituída uma alíquota de 5% para aportes mensais superiores a R$ 50 mil em planos de previdência privada do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). Abaixo desse valor, a alíquota continua zerada >

SEGUEM NÃO TRIBUTADOS

Importação e exportação

Ingresso e retorno de recursos de investidor estrangeiro

Empréstimo e financiamento externo, exceto curto prazo

Remessa de dividendos e juros sobre capital próprio para investidores estrangeiros

Cartão de crédito de turista estrangeiro

Doações internacionais ambientais

Cartões de crédito e débito de entidades públicas

Transporte aéreo internacional

Interbancárias

Itaipu, missões diplomáticas e servidores diplomáticos

Operação combinada de compra e venda por instituição autorizada >

