Vale lucra R$ 14,6 bilhões no terceiro trimestre, alta de 9% em um ano

Segundo a companhia, o desempenho foi provocado por alta nas vendas e nos preços do minério de ferro e é o maior volume desde 2018

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 20:12

A Vale registrou lucro de R$ 14,6 bilhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a companhia, o desempenho foi provocado por alta nas vendas e nos preços do minério de ferro.

No ano, a Vale acumula lucro de R$ 35 bilhões. A companhia não anunciou dividendos pelo resultado do terceiro trimestre.

"Entregamos mais um trimestre sólido, marcado por um desempenho operacional consistente, progresso contínuo em nossa agenda estratégica e compromisso com a segurança", escreveu no balanço trimestral o CEO da companhia, Gustavo Pimenta.

A receita da Vale subiu 7% no trimestre, para R$ 56,7 bilhões. Crédito: Divulgação/Vale

A receita da Vale subiu 7% no trimestre, para R$ 56,7 bilhões. O Ebitda ajustado, indicador que mede o fluxo de caixa, subiu 23%, para R$ 19,6 bilhões.

A empresa apresentou forte desempenho operacional no trimestre, com sua produção de minério de ferro chegando a 94,4 milhões de toneladas, o maior volume desde 2018. Foi um aumento de 4% em relação ao mesmo trimestre de 2024, impulsionado por recorde no projeto S11D, no Pará.

As vendas de minério de ferro da companhia atingiram 86 milhões de toneladas, 5% maiores que no terceiro trimestre do ano anterior, com melhora da realização de preços, provocada pelos prêmios mais elevados de finos de minério de ferro no período.

A produção de cobre subiu 6%, para 90,8 mil toneladas, com bom desempoenho operacional em operações internacionais, e a produção de níquel ficou estável, em 46,8 mil toneladas.

Em setembro, a companhia anunciou a venda de 70% da Aliança Energia, empresa com um portfólio grande de hidrelétricas e energia solar e eólica, à Atlas Energia. Pela operação, recebeu US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões, pela cotação atual).

