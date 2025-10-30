Ranking

Duas empresas do ES estão entre as 100 melhores para se trabalhar no país

A pesquisa Great Place To Work (GPTW) avalia a relação dos funcionários com o ambiente de trabalho e práticas das corporações

30 de outubro de 2025

A pesquisa avalia aspectos como credibilidade, respeito, orgulho e camaradagem dentro das corporações. Crédito: Freepik

A Unimed Sul Capixaba e o Sicoob ES são as únicas empresas do Espírito Santo que ocupam o ranking das 100 melhores para se trabalhar em todo o Brasil, segundo a pesquisa realizada pela Great Place to Work (GPTW). O estudo evidencia aspectos sobre o ambiente de trabalho, clima organizacional, inclusão e diversidade, entre outros critérios, a fim de avaliar a experiência dos funcionários daquela empresa.

A pesquisa classifica as empresas por número de funcionários e por setor de atuação. As duas capixabas estão na categoria de corporações que possuem entre 1.000 e 9.999 colaboradores. A Unimed Sul Capixaba ocupa o 32° lugar da lista e o Sicoob ES está na 73ᵃ posição.

Para Bruno Beber, diretor e vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, participar do ranking é fruto do trabalho realizado na cooperativa de saúde e que o resultado do estudo é motivo de orgulho e reconhecimento “Essa conquista é a confirmação de que nossa cultura organizacional, baseada em valores cooperativistas, está sendo vivida no dia a dia por cada colaborador”, ressalta.

O vice-presidente acrescenta que o resultado é associado a um conjunto de práticas voltadas para a valorização das pessoas e o cuidado genuíno com quem faz parte da cooperativa. "Investimos em programas de desenvolvimento, reconhecimento e bem-estar, sempre buscando ouvir e envolver nossas equipes nas decisões e nos processos. Iniciativas como o UniVerso, que promove diversidade e inclusão, e o UniBem, voltado à qualidade de vida."

A diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob ES, Sandra Kwak, também celebrou os resultados positivos obtidos no cenário nacional. “Estar entre as 100 melhores do Brasil tem um significado muito especial porque é um reconhecimento fruto do reflexo daquilo que vivemos todos os dias. O cooperativismo tem uma essência humana, feita de relações de confiança, de cuidado e de pertencimento”, destaca.

Para Sandra, a pesquisa ajuda a traçar o trabalho feito dentro da instituição, ao mesmo tempo em que permite que a instituição consiga identificar os pontos que merecem atenção e que podem ser melhorados. “O Great Place To Work nos dá uma fotografia da nossa caminhada. Ele nos mostra que cada ação e investimento em pessoas realmente faz diferença. Além disso, temos a oportunidade de ver onde temos espaço para aperfeiçoar a experiência dos nossos colaboradores”, afirma Kwak.

Great Place To Work

A Great Place To Work é uma consultoria que avalia empresas de todo o mundo com uma metodologia de pesquisa que observa a relação do funcionário com a empresa em que trabalha, além de analisar aspectos como liderança, desenvolvimento, comunicação, benefícios e outros fatores. A escala utilizada pela instituição considera 5 dimensões principais: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.

Para participar do ranking, é necessário que a empresa possua a certificação feita pela GPTW, após os funcionários responderem perguntas baseadas no Índice de Confiança, método desenvolvido pela instituição de pesquisa. Para conquistar o certificado, a empresa precisa obter um resultado em que ao menos 70% dos colaboradores avaliem a corporação de forma positiva.

