Sicredi conquista pelo segundo ano seguido o título de Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil

A cooperativa de crédito, que já conta com mais de 140 mil associados no ES, foi premiada na categoria Empresas Gigantes no prêmio Great Place To Work® (GPTW) 2025

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 00:00

Sicredi foi reconhecido na categoria Empresas Gigantes como Melhor Empresa para Trabalhar Crédito: Divulgação/Sicredi

Pelo segundo ano consecutivo, o Sicredi, instituição financeira cooperativa, foi reconhecido como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil, de acordo com o Great Place To Work® (GPTW) 2025. A cooperativa de crédito conquistou o primeiro lugar na categoria Empresas Gigantes, que avalia os negócios que possuem mais de 10 mil colaboradores. Essa é a terceira vez em que a instituição figura no ranking.

Ao todo, em 2025, mais de 5 mil instituições se inscreveram para a premiação, que reconheceu 175 organizações nas categorias Gigantes, Grandes e Médias, o que representa, aproximadamente, 3,2 milhões de funcionários em todo país.

Para a gerente de pessoas e cultura da Central Sicredi Sul/Sudeste, Giana Pretto, a conquista é fruto de uma constante transformação capaz de acompanhar as mudanças e exigências do mercado.



“Valorizar as pessoas como prioridade estratégica é essencial para criar bases firmes e duradouras e reforça o jeito Sicredi de ser”, avalia.

Além disso, a gestora da instituição, que completa 123 anos em dezembro, afirma que o apoio dos colaboradores capixabas foi essencial. Só no Estado, o Sicredi conta com mais de 140 mil associados e está presente em 55 cidades.

“Nosso maior orgulho está em superar nossos próprios resultados, mantendo o respeito por todas as organizações que também colocam o ser humano no centro de suas decisões. Agradecemos aos colaboradores no Espírito Santo pela confiança no processo, na avaliação e na seriedade do trabalho realizado,” completa Giana.

Avaliação

84% dos colaboradores do Sicredi recomendam a empresa para amigos e familiares Crédito: Divulgação/Sicredi

Para participar do ranking de Melhores Empresas Para Trabalhar no Brasil, as avaliações levam em conta o Book de Práticas Culturais e o Índice de Confiança da última pesquisa realizada pelo GPTW. A partir disso, os resultados são comparados com as outras grandes empresas de mesmo porte no mercado.

Em 2025, o Sicredi teve a adesão de 90% do quadro de pessoas colaboradoras participando da pesquisa e compartilhando suas percepções sobre a experiência de trabalhar na instituição, o que resultou em um índice geral de confiança de 90%, superando 2024.

Também foi avaliado o e-NPS (Employee Net Promoter Score), que mensura o quanto os colaboradores recomendariam a empresa para amigos como um bom lugar para trabalhar. Nesse indicador, o Sicredi atingiu 84%, o que reflete na crença da pessoa colaboradora na instituição e que são transmitidos na relação direta com os associados.

Em agosto, a instituição foi eleita uma das 25 Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina, segundo o ranking GPTW LATAM (Great Place To Work®), o que marcou a entrada da instituição na versão latino-americana da premiação.

Sicredi

