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Deslizamento de terra

Vale confirma morte de operador de retroescavadeira em mina de Brumadinho

Homem soterrado era trabalhador de empresa terceirizada e estava a serviço da Vale; companhia afirma que novo deslizamento foi em área de descarte da mina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 22:46

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 22:46

Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou que um trabalhador de empresa terceirizada, a serviço da Vale, foi soterrado na tarde desta sexta-feira (18) na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, onde há dois anos morreram quase 300 pessoas, com algumas ainda soterradas no local.
Segundo os bombeiros, o acidente não foi na região das buscas dos corpos desaparecidos, mas numa área de descarte da mina, próximo à cava principal da mina. O trabalhador, que ainda não foi identificado, trabalhava em uma escavadeira, que teve a cabine rompida com a força da terra e das pedras de minério de ferro.

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Os bombeiros foram chamados às 16h15, e uma equipe que trabalhava nas buscas chegou rapidamente ao local, informou o Corpo de Bombeiros, iniciando o trabalho de estabilização da região para acessar a máquina.
A Vale confirmou o acidente e disse que está preparando mais informações sobre o ocorrido.

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