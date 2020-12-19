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Acidente

Vale confirma deslizamento na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho

A empresa afirmou que a massa de terra atingiu pelo menos um operador de escavadeira; há dois anos, mais de 300 pessoas morreram em rompimento na unidade

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 21:25
Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Vale confirmou que houve um novo deslizamento de terra na tarde desta sexta-feira (18) na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, onde há dois anos morreram mais de 300 pessoas com o rompimento da barragem da unidade. Desta vez, a massa de terra atingiu pelo menos um operador de escavadeira que trabalhava no local, disse a Vale em nota.
"A Vale confirma deslizamento de terra em talude na cava desativada da mina Córrego do Feijão na tarde desta sexta-feira, 18. Equipes estão no local do acidente mobilizadas para o resgate do trabalhador que estava operando uma retroescavadeira", afirmou a nota da empresa.
Segundo o coronel Flávio Godinho, da Defesa Civil de Minas Gerais, os bombeiros já estão no local e estão sendo coletadas mais informações sobre o alcance do acidente.

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