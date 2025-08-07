Home
>
Economia (BR)
>
Trump comemora início de tarifaço global: 'Bilhões de dólares para os EUA'

Trump comemora início de tarifaço global: 'Bilhões de dólares para os EUA'

Taxas foram atualizadas nesta quinta-feira (7) e atingem diretamente 94 países

Gabriela Jucá

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:51

Presidente dos Estados Unidos anunciou que produtos brasileiros serão taxados em 50%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a entrada em vigor das tarifas recíprocas sobre produtos de 69 parceiros comerciais, no início da madrugada desta quinta-feira (7). "É meia-noite!!! Bilhões de dólares em tarifas estão agora fluindo para os Estados Unidos da América!", disse Trump, em publicação na Truth Social.

Recomendado para você

Taxas foram atualizadas nesta quinta-feira (7) e atingem diretamente 94 países

Trump comemora início de tarifaço global: 'Bilhões de dólares para os EUA'

Os serviços de telefonia móvel e banda larga da Vivo ficaram fora do ar. Capixabas, reportando instabilidade no atendimento

Internet da Vivo apresentou instabilidade na última quarta (6)

Inaugurada em 2022, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo, a Sling, fabricante sul-africana de aviões, mira um mercado que está em forte expansão no Brasil

Única fábrica de aviões do ES conclui expansão e mira dobrar de tamanho

"Bilhões de dólares, principalmente de países que têm se aproveitado dos Estados Unidos por muitos anos, rindo ao longo do caminho, começarão a fluir para os EUA. A única coisa que pode parar a grandeza da América seria um tribunal de esquerda radical que quer ver nosso país falhar!", escreveu o presidente americano, em outra publicação na mesma plataforma.

As chamadas "tarifas recíprocas" foram atualizadas à 1h01 desta quinta, pelo horário de Brasília. No total, são 94 países diretamente atingidos, entre eles o Brasil, que está sujeito a uma taxa de 10%, além dos 40% adicionais impostos por Trump sob a justificativa de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

LEIA MAIS SOBRE O TARIFAÇO

Governo Lula aciona EUA na OMC contra o tarifaço

Tarifaço de Trump: a maior das preocupações da cafeicultura no ES

Churrasco vai ficar mais barato com tarifaço de Trump?

Tarifaço atinge café, pimenta, mamão e gengibre; veja ações do agro do ES

Terras raras: como fica o ES se Brasil usar esse trunfo contra o tarifaço

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

eua usa Tarifaço

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais