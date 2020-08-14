Suspensão da exportação por Filipinas não tem fundamentos, diz ABPA

China afirma que detectou traços do coronavírus em carga de asas de frango congeladas vinda do Brasil Crédito: Gildo Loyola

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) disse nesta sexta-feira (14) , que ainda não foi informada oficialmente sobre eventual suspensão da importação de carnes de aves brasileiras pelas Filipinas. "Se confirmada, a ABPA apoiará o Ministério da Agricultura na apresentação dos esclarecimentos, já que se trataria de uma decisão sem fundamentação técnico-científica e pendente de esclarecimentos e demonstrações", afirmou a ABPA em nota encaminhada ao Broadcast Agro.

Mais cedo, o Departamento de Agricultura das Filipinas informou a suspensão temporária das importações de aves do Brasil, após a China ter afirmado que detectou traços do coronavírus em carga de asas de frango congeladas vinda do Brasil. "Com os relatórios recentes da China e em conformidade com a Lei de Segurança Alimentar do país para regulamentar os operadores de empresas de alimentos e proteger os consumidores filipinos, a proibição temporária da importação de carne de frango é imposta", disse o Departamento de Agricultura das Filipinas em um comunicado.