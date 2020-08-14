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Impactos econômicos

Suspensão da exportação por Filipinas não tem fundamentos, diz ABPA

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) disse nesta sexta (14) , que ainda não foi informada oficialmente sobre eventual suspensão da importação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 16:35

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 16:35

Criação de frangos. Proteinorte vai ampliar as atividades no Espírito Santo
China afirma que detectou traços do coronavírus em carga de asas de frango congeladas vinda do Brasil Crédito: Gildo Loyola
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) disse nesta sexta-feira (14) , que ainda não foi informada oficialmente sobre eventual suspensão da importação de carnes de aves brasileiras pelas Filipinas. "Se confirmada, a ABPA apoiará o Ministério da Agricultura na apresentação dos esclarecimentos, já que se trataria de uma decisão sem fundamentação técnico-científica e pendente de esclarecimentos e demonstrações", afirmou a ABPA em nota encaminhada ao Broadcast Agro.
Mais cedo, o Departamento de Agricultura das Filipinas informou a suspensão temporária das importações de aves do Brasil, após a China ter afirmado que detectou traços do coronavírus em carga de asas de frango congeladas vinda do Brasil. "Com os relatórios recentes da China e em conformidade com a Lei de Segurança Alimentar do país para regulamentar os operadores de empresas de alimentos e proteger os consumidores filipinos, a proibição temporária da importação de carne de frango é imposta", disse o Departamento de Agricultura das Filipinas em um comunicado.
A ABPA destacou que "não há evidências científicas" de que a carne seja transmissora do coronavírus, citando a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). "Ao mesmo tempo, o setor exportador brasileiro reitera que todas as medidas para proteção dos trabalhadores e a garantia da inocuidade dos produtos foram adotadas e aprimoradas ao longo dos últimos meses, desde o início da pandemia global", acrescentou a entidade.

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