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Sem restrições

Superintendência do Cade aprova acordo entre Embraer e Boeing

O aval foi dado na tarde desta segunda-feira (27) pelo superintendente-geral do Cade, Alexandre Cordeiro Macedo

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 20:03
Embraer, conglomerado transnacional brasileiro Crédito: Reprodução Twitter @embraer
A Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) decidiu aprovar sem restrições o acordo entre a brasileira Embraer e a americana Boeing.
O aval foi dado na tarde desta segunda-feira (27) pelo superintendente-geral do Cade, Alexandre Cordeiro Macedo. Como a operação não recebeu restrições, as empresas não serão obrigadas a tomar medidas como venda de ativos para concorrentes.
A aprovação da superintendência é, em tese, final. Mas, de acordo com o regulamento do Cade, ainda pode ser contestada por algum dos conselheiros em até 15 dias. Nesse caso, seria levado ao tribunal para deliberação em colegiado.

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