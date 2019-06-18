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Em Paris

Embraer lança primeiro jato militar após criação da Boeing Brasil

O anúncio foi feito nesta terça-feira (18), durante a 53ª edição do Paris Air Show International, na França

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 20:06

Publicado em 

18 jun 2019 às 20:06
Embraer lança primeiro jato militar após criação da Boeing Brasil Crédito: Divulgação/Embraer
A Embraer Defensa e Segurança (EDS) assinou acordo de cooperação com a Elta Systems, subsidiária da Israel Aerospace Industries, para desenvolver seu primeiro produto militar desde a criação da Boeing-Brasil Commercial.
O anúncio foi feito nesta terça-feira (18), durante a 53ª edição do Paris Air Show International, na França.
O produto que será desenvolvido é o P600 AEW, um jato de alerta antecipado e inteligência.
A EDS fornecerá a plataforma aérea, sistemas de solo, sistemas de comunicações e integração de aeronaves, enquanto a ELTA fornecerá o radar AEW, SIGINT (inteligência de sinais) e outros sistemas eletrônicos.
Segundo a Embraer, o P600 AEW mira um crescente mercado para aeroembarcadas de inteligência, vigilância e reconhecimento. O jato poderá monitorar e fornecer imagens de atividade aérea em áreas fora da cobertura dos radares terrestres, executando missões de defesa aérea, alerta antecipado, comando e controle, defesa territorial, vigilância marítima, entre outros.
Boeing Brasil - Commercial é o nome da nova empresa resultante da compra da divisão de aviação comercial da brasileira Embraer pela gigante aeroespacial norte-americana.

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